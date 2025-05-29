ЗАЭС уже три недели остается на одной линии питания, перспективы восстановления резервной - неясны, - Гросси

Оккупированная россиянами Запорожская АЭС с 7 мая остается на одной линии питания 750 кВ после того, как последняя резервная линия 330 кВ была повреждена. Перспективы восстановления последней остаются неясны.

Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, говорится на сайте Агентства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ситуация с внешним электроснабжением на ЗАЭС остается чрезвычайно нестабильной. Крупнейший ядерный объект в Европе сейчас полагается только на одну линию электропередач для выполнения основных функций ядерной безопасности по сравнению с десятью, которые были до военного конфликта. С его начала ЗАЭС восемь раз теряла доступ ко всему внешнему электроснабжению, но обычно его восстанавливали в течение дня", - сказано в сообщении.

В то же время в МАГАТЭ отметили, что команда агентства не обнаружила никаких проблем с ядерной безопасностью в результате мониторинга ядерной безопасности, который был проведен в течение прошлой недели. Мониторинг включал обход для измерения и подтверждения стабильного уровня охлаждающей воды в 12 спринклерных бассейнах объекта и посещение двух хранилищ свежего топлива.

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В отчете также сказано, что почти на протяжении всей прошлой недели представители МАГАТЭ слышали звуки военных действий на разном расстоянии от ЗАЭС.

Ранее сообщалось, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшие дни посетит Киев на фоне сообщений о том, что российские войска прокладывают линии электропередач для подключения Запорожской АЭС к своей энергосистеме.

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