ЗАЕС вже три тижні залишається на одній лінії живлення, перспективи відновлення резервної незрозумілі, - Гроссі

Окупована росіянами Запорізька АЕС з 7 травня залишається на одній лінії живлення 750 кВ після того, як остання резервна лінія 330 кВ була пошкоджена. Перспективи відновлення останньої залишаються незрозумілі.

Про це заявив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, йдеться на сайті Агентства, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ситуація з зовнішнім електропостачанням на ЗАЕС залишається надзвичайно нестабільною. Найбільший ядерний об'єкт у Європі наразі покладається лише на одну лінію електропередач для виконання основних функцій ядерної безпеки порівняно з десятьма, які були до військового конфлікту. Від його початку ЗАЕС вісім разів втрачала доступ до всього зовнішнього електропостачання, але зазвичай його відновлювали протягом дня", - сказано в повідомленні.

Водночас в МАГАТЕ зазначили, що команда агентства не виявила жодних проблем із ядерною безпекою в результаті моніторингу ядерної безпеки, який був проведений протягом минулого тижня. Моніторинг включав обхід для вимірювання й підтвердження стабільного рівня охолоджувальної води в 12 спринклерних басейнах об'єкта та відвідання двох сховищ свіжого палива.

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У звіті також сказано, що майже впродовж усього минулого тижня представники МАГАТЕ чули звуки воєнних дій на різній відстані від ЗАЕС.

Раніше повідомлялося, що глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що найближчими днями відвідає Київ на тлі повідомлень про те, що російські війська прокладають лінії електропередач для підключення Запорізької АЕС до своєї енергосистеми.

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