Турция использует всю дипломатическую силу для завершения войны в Украине, - Эрдоган

Турция использует всю свою дипломатическую силу и потенциал для завершения войны в Украине.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По словам Эрдогана, российско-украинская война превратилась в многоуровневый кризис, который охватил не только две страны, но и мировых игроков.

"Наш министр иностранных дел Хакан Фидан был в России. По результатам переговоров, состоявшихся в Москве, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что они хотят, чтобы второй раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле. Таким образом, надеемся, что Стамбульский мирный процесс снова начнется", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что к этому заявлению министра иностранных дел России Лаврова "не следует относиться легкомысленно". По словам Эрдогана, это заявление еще больше усилило надежду на мир.

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"Мы продолжаем стремиться к миру, и мы будем продолжать это делать. Мы также поддерживаем контакты как с Россией, так и с Украиной. Мы рассматриваем набранный нами импульс как возможность для установления длительного мира", - заявил Эрдоган.

Он рассказал, что на каждой встрече "мы напоминаем всем нашим собеседникам, что эту возможность нельзя терять".

Президент Турции добавил, что надеется, что "в результате наших мирных усилий мы достигнем желаемого компромисса".

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