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Туреччина використовує всю дипломатичну силу для завершення війни в Україні, - Ердоган

президент Туреччини Ердоган

Туреччина використовує всю свою дипломатичну силу та потенціал для завершення війни в Україні.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За словами Ердогана, російсько-українська війна перетворилася на багаторівневу кризу, яка охопила не лише дві країни, а й світових гравців.

"Наш міністр закордонних справ Хакан Фідан був у Росії. За результатами переговорів, що відбулися в Москві, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що вони хочуть, щоб другий раунд переговорів між Росією та Україною відбувся у Стамбулі. Таким чином, сподіваємося, що Стамбульський мирний процес знову розпочнеться", — сказав Ердоган.

Він додав, що до цієї заяви міністра закордонних справ Росії Лаврова "не слід ставитися легковажно". За словами Ердогана, ця заява ще більше посилила надію на мир.

Також читайте: МЗС Туреччини підтвердило візит Фідана до України 29-30 травня

"Ми продовжуємо прагнути миру, і ми продовжуватимемо це робити. Ми також підтримуємо контакти як з Росією, так і з Україною. Ми розглядаємо набраний нами імпульс як можливість для встановлення тривалого миру", — заявив Ердоган.

Він розповів, що на кожній зустрічі "ми нагадуємо всім нашим співрозмовникам, що цю можливість не можна втрачати".

Президент Туреччини додав, що сподівається, що "в результаті наших мирних зусиль ми досягнемо бажаного компромісу".

Також читайте: Ердоган про можливі переговори між Росією та Україною у Стамбулі: Не зачиняйте двері, допоки вони залишаються відчиненими

Автор: 

Туреччина (3607) Ердоган Реджеп Таїп (948)


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Ракети діють краще за дипломатію.

"Добрі слова і пістолет діють краще за самі тільки добрі слова".
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29.05.2025 17:18 Відповісти
використання всієї їхньої дипломатичної сили наразі направлено на призупинення бойових дій, а не на завершення війни в Україні, що не є тотожнім.
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29.05.2025 17:21 Відповісти
А армію? Досить часто саме армія є найкращою і нацефективнішою дипломатичною силою.
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29.05.2025 17:26 Відповісти
Не завадили б реальні санкції ************* зброя для України.
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29.05.2025 17:42 Відповісти
Поки вся ця муйня йде, аби відволікти народ, на сумщині пруть рашисти.
Люди, донате наші армії.
Зараз це головне!
Прочитала зараз Стерненко в телеграм і слів не маю.
Що блдь відбувається?
«

Знаєте як у нас розвивають дронову ППО у профільному виді військ?

Заборонами!

Заборона тренувальних польотів.
Заборона збиттів розвідБПЛА над містом.
Заборона отримувати вибухівку для БЧ.
Заборона звертатися до фондів по допомогу бо «шо вони там собі розуміють, не положено!».
Тепер додалась заборона використання зенітних FPV, які не мають сертифікації МО.

Для розуміння: один з сертифікованих це Фенікс, який вбиває наших операторів.
Більша частина топових зенітних FPV не сертифіковані.
Бо багато виробників на держконтракти не подаються.

Можна скільки завгодно виробляти дрони-перехоплювачі, але який сенс, коли ними забороняють працювати?»
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29.05.2025 17:41 Відповісти
Аж пихтять!
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29.05.2025 17:46 Відповісти
Імпотенти нічого не можуть. Вигода для них- гроші. Ну як завжди.
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29.05.2025 18:23 Відповісти
 
 