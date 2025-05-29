Туреччина використовує всю дипломатичну силу для завершення війни в Україні, - Ердоган

Туреччина використовує всю свою дипломатичну силу та потенціал для завершення війни в Україні.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За словами Ердогана, російсько-українська війна перетворилася на багаторівневу кризу, яка охопила не лише дві країни, а й світових гравців.

"Наш міністр закордонних справ Хакан Фідан був у Росії. За результатами переговорів, що відбулися в Москві, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що вони хочуть, щоб другий раунд переговорів між Росією та Україною відбувся у Стамбулі. Таким чином, сподіваємося, що Стамбульський мирний процес знову розпочнеться", — сказав Ердоган.

Він додав, що до цієї заяви міністра закордонних справ Росії Лаврова "не слід ставитися легковажно". За словами Ердогана, ця заява ще більше посилила надію на мир.

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"Ми продовжуємо прагнути миру, і ми продовжуватимемо це робити. Ми також підтримуємо контакти як з Росією, так і з Україною. Ми розглядаємо набраний нами імпульс як можливість для встановлення тривалого миру", — заявив Ердоган.

Він розповів, що на кожній зустрічі "ми нагадуємо всім нашим співрозмовникам, що цю можливість не можна втрачати".

Президент Туреччини додав, що сподівається, що "в результаті наших мирних зусиль ми досягнемо бажаного компромісу".

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