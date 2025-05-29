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Ердоган про можливі переговори між Росією та Україною у Стамбулі: Не зачиняйте двері, допоки вони залишаються відчиненими

ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав Росію та Україну не закривати можливості для діалогу, особливо напередодні імовірної зустрічі між представниками обох країн у Стамбулі, запланованої на понеділок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на агентство AFP.

У середу Росія заявила про бажання провести нові переговори з Україною у Стамбулі. Водночас Київ підкреслив, що для досягнення результатів необхідно заздалегідь ознайомитися з російським "меморандумом".

"Ми перебуваємо в контакті з Росією та Україною... Ми кажемо їм: не зачиняйте двері, допоки вони залишаються відчиненими", - підкреслив Ердоган. Він зазначив, що під час кожної з їхніх зустрічей нагадував обом сторонам, що не слід упускати можливість для діалогу.

"Загасити цю величезну пожежу в нашому регіоні - це гуманітарний обов’язок", - наголосив турецький лідер.

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Автор: 

Ердоган Реджеп Таїп (948) переговори з Росією (1244)


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А якщо в кімнаті протяг? Нехай шию скрутить?
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29.05.2025 14:31 Відповісти
Едік, надінь штани. А то в твої двері вже тільки лінивий не залазив. Я розумію авжеж що у Едіка шкурний інтерес але відкрита проституція за продукти це вже нікуди не годиться
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29.05.2025 14:34 Відповісти
У 2025 році ЄС заплатить Росії за енергоносії та сировину в рази більше (20 млрд євро), ніж виділить на військову допомогу Україні, - Bild

Загалом РФ заробить на постачанні газу, нафти, вугілля, СПГ і урану близько 233 мільярдів євро. Основні покупці - Китай, Індія і Туреччина.

Ще один миротворець... Щоб припинити війну, спробуй просто її не фінансувати, купуючи нафту та газ у агресора.
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29.05.2025 14:38 Відповісти
...переговори про що? Про капітуляцію, про повернення руzzкого миру в Украхну з фільтраційними/концентраційними лагерями? Тобто, усунення "першопричин, про які талдичить пу?
ЗСУ - головний переговорник, надання доста ******** зброї - головний аргумент.
Іншого не дано, уви
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29.05.2025 14:40 Відповісти
"Ми перебуваємо в контакті з Росією та Україною... Ми кажемо їм: не зачиняйте двері, допоки вони залишаються відчиненими", ЗАПИТАЙсвого "дружбана куйла" для чого він війною закрив двіері "Будапештської хібари"?
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29.05.2025 15:15 Відповісти
 
 