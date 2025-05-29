Ердоган про можливі переговори між Росією та Україною у Стамбулі: Не зачиняйте двері, допоки вони залишаються відчиненими
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав Росію та Україну не закривати можливості для діалогу, особливо напередодні імовірної зустрічі між представниками обох країн у Стамбулі, запланованої на понеділок.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на агентство AFP.
У середу Росія заявила про бажання провести нові переговори з Україною у Стамбулі. Водночас Київ підкреслив, що для досягнення результатів необхідно заздалегідь ознайомитися з російським "меморандумом".
"Ми перебуваємо в контакті з Росією та Україною... Ми кажемо їм: не зачиняйте двері, допоки вони залишаються відчиненими", - підкреслив Ердоган. Він зазначив, що під час кожної з їхніх зустрічей нагадував обом сторонам, що не слід упускати можливість для діалогу.
"Загасити цю величезну пожежу в нашому регіоні - це гуманітарний обов’язок", - наголосив турецький лідер.
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Загалом РФ заробить на постачанні газу, нафти, вугілля, СПГ і урану близько 233 мільярдів євро. Основні покупці - Китай, Індія і Туреччина.
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