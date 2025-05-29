Эрдоган о возможных переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле: Не закрывайте дверь, пока она остается открытой
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Россию и Украину не закрывать возможности для диалога, особенно накануне вероятной встречи между представителями обеих стран в Стамбуле, запланированной на понедельник.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство AFP.
В среду Россия заявила о желании провести новые переговоры с Украиной в Стамбуле. В то же время Киев подчеркнул, что для достижения результатов необходимо заранее ознакомиться с российским "меморандумом".
"Мы находимся в контакте с Россией и Украиной... Мы говорим им: не закрывайте дверь, пока она остается открытой", - подчеркнул Эрдоган. Он отметил, что во время каждой из их встреч напоминал обеим сторонам, что не следует упускать возможность для диалога.
"Потушить этот огромный пожар в нашем регионе - это гуманитарный долг", - подчеркнул турецкий лидер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Загалом РФ заробить на постачанні газу, нафти, вугілля, СПГ і урану близько 233 мільярдів євро. Основні покупці - Китай, Індія і Туреччина.
Ще один миротворець... Щоб припинити війну, спробуй просто її не фінансувати, купуючи нафту та газ у агресора.
ЗСУ - головний переговорник, надання доста ******** зброї - головний аргумент.
Іншого не дано, уви