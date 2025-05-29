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Новости Мирные переговоры
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Эрдоган о возможных переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле: Не закрывайте дверь, пока она остается открытой

ердоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Россию и Украину не закрывать возможности для диалога, особенно накануне вероятной встречи между представителями обеих стран в Стамбуле, запланированной на понедельник.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство AFP.

В среду Россия заявила о желании провести новые переговоры с Украиной в Стамбуле. В то же время Киев подчеркнул, что для достижения результатов необходимо заранее ознакомиться с российским "меморандумом".

"Мы находимся в контакте с Россией и Украиной... Мы говорим им: не закрывайте дверь, пока она остается открытой", - подчеркнул Эрдоган. Он отметил, что во время каждой из их встреч напоминал обеим сторонам, что не следует упускать возможность для диалога.

"Потушить этот огромный пожар в нашем регионе - это гуманитарный долг", - подчеркнул турецкий лидер.

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Автор: 

Эрдоган Реджеп Тайип (913) переговоры с Россией (1128)


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А якщо в кімнаті протяг? Нехай шию скрутить?
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29.05.2025 14:31 Ответить
Едік, надінь штани. А то в твої двері вже тільки лінивий не залазив. Я розумію авжеж що у Едіка шкурний інтерес але відкрита проституція за продукти це вже нікуди не годиться
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29.05.2025 14:34 Ответить
У 2025 році ЄС заплатить Росії за енергоносії та сировину в рази більше (20 млрд євро), ніж виділить на військову допомогу Україні, - Bild

Загалом РФ заробить на постачанні газу, нафти, вугілля, СПГ і урану близько 233 мільярдів євро. Основні покупці - Китай, Індія і Туреччина.

Ще один миротворець... Щоб припинити війну, спробуй просто її не фінансувати, купуючи нафту та газ у агресора.
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29.05.2025 14:38 Ответить
...переговори про що? Про капітуляцію, про повернення руzzкого миру в Украхну з фільтраційними/концентраційними лагерями? Тобто, усунення "першопричин, про які талдичить пу?
ЗСУ - головний переговорник, надання доста ******** зброї - головний аргумент.
Іншого не дано, уви
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29.05.2025 14:40 Ответить
"Ми перебуваємо в контакті з Росією та Україною... Ми кажемо їм: не зачиняйте двері, допоки вони залишаються відчиненими", ЗАПИТАЙсвого "дружбана куйла" для чого він війною закрив двіері "Будапештської хібари"?
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29.05.2025 15:15 Ответить
 
 