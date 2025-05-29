Россияне сбросили взрывчатку с дрона в Херсоне: пострадала женщина
Российские военные атаковали Херсон с помощью дрона, сбросив взрывчатку на 43-летнюю женщину.
Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел около 15:30. В результате удара женщина получила взрывную травму. Ее доставили в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.
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