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Новости Атаки дронов в Херсоне
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Россияне сбросили взрывчатку с дрона в Херсоне: пострадала женщина

Взрывы раздаются в оккупированном Мариуполе

Российские военные атаковали Херсон с помощью дрона, сбросив взрывчатку на 43-летнюю женщину.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел около 15:30. В результате удара женщина получила взрывную травму. Ее доставили в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Херсон (2873) дроны (4060) Херсонская область (4862) Херсонский район (329)


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