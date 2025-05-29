Росіяни скинули вибухівку з дрона в Херсоні: постраждала жінка
Російські військові атакували Херсон за допомогою дрона, скинувши вибухівку на 43-річну жінку.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
Інцидент стався близько 15:30. Унаслідок удару жінка отримала вибухову травму. Її доставили до лікарні, де їй надають необхідну медичну допомогу.
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