Гендиректор МАГАТЭ Гросси на следующей неделе посетит Украину и Россию: зафиксирована опасность на АЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси на следующей неделе прибудет с визитами в Киев и Россию.
Об этом сообщает сайт МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, эти поездки происходят в рамках регулярных контактов для обеспечения ядерной безопасности во время войны.
Ситуация с внешним электроснабжением Запорожской АЭС, находящейся под оккупацией, остается крайне хрупкой. Станция сейчас имеет только одну линию электропередач, что повышает риски.
В течение прошлой недели эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС сообщали о звуках военной активности возле станции. Признаки военных действий зафиксированы также вблизи других украинских АЭС - Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской.
В частности, на Южно-Украинской АЭС 23 мая сотрудники МАГАТЭ стали свидетелями стрельбы по дрону и сообщили о появлении десяти беспилотников в 2,5 км от объекта. На Чернобыльской площадке в тот же день заметили два дрона в 5 км от станции. Эксперты на Хмельницкой АЭС даже вынуждены были прятаться на территории из-за опасности.
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на Євростандарт - 230 В. 😂
Генератори всі вже придбали, настала черга стабілізаторів.
Айне кляйне пльотце!