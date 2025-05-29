Гендиректор МАГАТЭ Гросси на следующей неделе посетит Украину и Россию: зафиксирована опасность на АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси на следующей неделе прибудет с визитами в Киев и Россию.

Об этом сообщает сайт МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, эти поездки происходят в рамках регулярных контактов для обеспечения ядерной безопасности во время войны.

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Ситуация с внешним электроснабжением Запорожской АЭС, находящейся под оккупацией, остается крайне хрупкой. Станция сейчас имеет только одну линию электропередач, что повышает риски.

В течение прошлой недели эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС сообщали о звуках военной активности возле станции. Признаки военных действий зафиксированы также вблизи других украинских АЭС - Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской.

В частности, на Южно-Украинской АЭС 23 мая сотрудники МАГАТЭ стали свидетелями стрельбы по дрону и сообщили о появлении десяти беспилотников в 2,5 км от объекта. На Чернобыльской площадке в тот же день заметили два дрона в 5 км от станции. Эксперты на Хмельницкой АЭС даже вынуждены были прятаться на территории из-за опасности.

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