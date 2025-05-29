Гендиректор МАГАТЕ Гроссі наступного тижня відвідає Україну та Росію: зафіксовано небезпеку на АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі наступного тижня прибуде з візитами до Києва та Росії.

Про це повідомляє сайт МАГАТЕ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ці поїздки відбуваються в рамках регулярних контактів для забезпечення ядерної безпеки під час війни.

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Ситуація із зовнішнім електропостачанням Запорізької АЕС, що перебуває під окупацією, залишається вкрай крихкою. Станція зараз має лише одну лінію електропередач, що підвищує ризики.

Протягом минулого тижня експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС повідомляли про звуки військової активності біля станції. Ознаки військових дій зафіксовані також поблизу інших українських АЕС - Хмельницької, Рівненської та Південноукраїнської.

Зокрема, на Південноукраїнській АЕС 23 травня співробітники МАГАТЕ стали свідками стрільби по дрону та повідомили про появу десяти безпілотників у 2,5 км від об'єкта. На Чорнобильському майданчику того ж дня помітили два дрони за 5 км від станції. Експерти на Хмельницькій АЕС навіть змушені були ховатися на території через небезпеку.

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