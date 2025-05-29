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Новини Візит Гроссі до України та РФ
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Гендиректор МАГАТЕ Гроссі наступного тижня відвідає Україну та Росію: зафіксовано небезпеку на АЕС

гроссі

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі наступного тижня прибуде з візитами до Києва та Росії.

Про це повідомляє сайт МАГАТЕ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ці поїздки відбуваються в рамках регулярних контактів для забезпечення ядерної безпеки під час війни.

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Ситуація із зовнішнім електропостачанням Запорізької АЕС, що перебуває під окупацією, залишається вкрай крихкою. Станція зараз має лише одну лінію електропередач, що підвищує ризики.

Протягом минулого тижня експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС повідомляли про звуки військової активності біля станції. Ознаки військових дій зафіксовані також поблизу інших українських АЕС - Хмельницької, Рівненської та Південноукраїнської.

Зокрема, на Південноукраїнській АЕС 23 травня співробітники МАГАТЕ стали свідками стрільби по дрону та повідомили про появу десяти безпілотників у 2,5 км від об'єкта. На Чорнобильському майданчику того ж дня помітили два дрони за 5 км від станції. Експерти на Хмельницькій АЕС навіть змушені були ховатися на території через небезпеку.

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Автор: 

МАГАТЕ (721) Гроссі Рафаель (297)


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Цей поц окрім гнію ніякій користі не приносить. Тільки великі гроши на відрядження у касі отримує.
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29.05.2025 17:45 Відповісти
почалося чергове нагнітання щодо АЕС, пов'язана з придуманим переходом
на Євростандарт - 230 В. 😂
Генератори всі вже придбали, настала черга стабілізаторів.
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29.05.2025 17:52 Відповісти
Ти, мля, не Гроссі, а кляйне!
Айне кляйне пльотце!
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29.05.2025 18:20 Відповісти
Відрубати останню лінію електропередачі, проблема ЗАЕС, це проблема руських виродків
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29.05.2025 18:29 Відповісти
Тільки не руських. Кацапи не мають ніякого відношення до Русі.
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29.05.2025 18:35 Відповісти
В Чорнобиль змотатися немає бажання? Перевірити, як там укриття, після влучання кацапського дрона.
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29.05.2025 18:36 Відповісти
 
 