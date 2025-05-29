Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные Силы
Вечером 29 мая российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.
Движение ударных беспилотников
- Харьковщина - угроза применения врагом ударных БПЛА.
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