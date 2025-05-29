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Новости Атака беспилотников
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Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные Силы

шахеди

Вечером 29 мая российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

Движение ударных беспилотников

  • Харьковщина - угроза применения врагом ударных БПЛА.

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