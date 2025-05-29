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Росіяни атакують Україну "шахедами", - Повітряні Сили
Ввечері 29 травня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Харківщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
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Amber
показати весь коментар29.05.2025 22:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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