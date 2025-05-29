УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10443 відвідувача онлайн
Новини Атака безпілотників
1 019 1

Росіяни атакують Україну "шахедами", - Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 29 травня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Харківщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Читайте: Окупанти використовують "Шахеди" з новими 90-кг бойовими частинами, - ГУР

Автор: 

безпілотник (4296) Повітряні сили (2733) Шахед (1131)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Смерть москалям і кремлівському виродку - пині 😡
показати весь коментар
29.05.2025 22:43 Відповісти
 
 