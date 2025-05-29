Сербия создала рабочую группу с российскими партнерами для выяснения фактов, - Вучич о поставках снарядов Украине

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что некоторые утверждения, распространенные разведкой России о поставках Украине сербских боеприпасов через страны-посредников, "не соответствуют действительности".

Об этом он рассказал в эфире государственного телевидения РТС, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, во время визита в Москву он обсуждал этот вопрос с кремлевским диктатором Владимиром Путиным "как в присутствии нескольких человек из обеих делегаций, так и в закрытом режиме".

"Мы создали рабочую группу вместе с российскими партнерами для установления фактов. Некоторые из прозвучавших утверждений не соответствуют действительности. Например, они правильно говорят, что есть контракт с Чехией. Но никакого разрешения не было предоставлено, и ни одна ракета не была поставлена", - заявил президент Сербии.

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По его мнению, нападки на Сербию связаны с тем, что она является "автономной и независимой".

Вучич также сказал, что сербские заводы "должны работать", отметив, что в оборонной промышленности задействовано около 24 000 человек.

"И они зависят от этой промышленности. [Но] сейчас мы направляем оружие для снабжения нашей армии", - добавил он.

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Напомним, Служба внешней разведки России заявила, что сербские оборонные предприятия вопреки нейтралитету Белграда продолжают поставлять боеприпасы Украине.

По информации российской разведки, сербские компании якобы используют схему фальшивых сертификатов конечного пользователя и привлекают посредников, в частности страны НАТО -- Чехию, Польшу, Болгарию, а также государства Африки.