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Новини Постачання боєприпасів Сербією
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Сербія створила робочу групу з російськими партнерами для з’ясування фактів, - Вучич про постачання снарядів Україні

Вучич прокоментував постачання Сербією снарядів Україні

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що деякі твердження, поширені розвідкою Росії про постачання Україні сербських боєприпасів через країни-посередників, "не відповідають дійсності".

Про це він розповів в етері державного телебачення РТС, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, під час візиту до Москви він обговорював це питання з кремлівським диктатором Володимиром Путіним "як у присутності кількох осіб з обох делегацій, так і в закритому режимі".

"Ми створили робочу групу разом із російськими партнерами для встановлення фактів. Деякі з тверджень, що пролунали, не відповідають дійсності. Наприклад, вони правильно кажуть, що є контракт із Чехією. Але жодного дозволу не було надано, і жодної ракети не було поставлено", - заявив президент Сербії.

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На його думку, нападки на Сербію повʼязані з тим, що вона є "автономною і незалежною".

Вучич також сказав, що сербські заводи "повинні працювати", зауваживши, що до оборонної промисловості залучено близько 24 000 людей.

"І вони залежать від цієї промисловості. [Але] зараз ми спрямовуємо зброю для постачання нашої армії", - додав він.

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Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки Росії заявила, що сербські оборонні підприємства всупереч нейтралітету Белграда продовжують постачати боєприпаси Україні.

За інформацією російської розвідки, сербські компанії нібито використовують схему фальшивих сертифікатів кінцевого користувача і залучають посередників, зокрема країни НАТО –– Чехію, Польщу, Болгарію, а також держави Африки.

Автор: 

боєприпаси (2291) росія (65883) Сербія (378) Вучич Александр (94)


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Серби молодці ))
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29.05.2025 23:03 Відповісти
може краще написати не з російськими партнерами,а з росіянськими вбивцями?
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29.05.2025 23:05 Відповісти
То треба терміново їхати до пуйла доводити, що серби холуї мацкви і вибачатися??? Які ж ви гнилі...
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29.05.2025 23:33 Відповісти
Нічого.страшного, що ви допомагаєте Україні. Ви ж не можете бути на стороні раші, південної кореі…ви Європа ! А Європа це Україна.
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29.05.2025 23:55 Відповісти
 
 