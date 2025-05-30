Россияне попали по объекту инфраструктуры Запорожья, возник пожар
В Запорожье утром 30 мая после ракетной атаки вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров
Предварительно, обошлось без пострадавших.
"Экстренные службы выехали на место", - отметил чиновник.
Перед этим Федоров сообщал о работе ПВО в Запорожской области.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль