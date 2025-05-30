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Новости Обстрелы Запорожья
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Россияне попали по объекту инфраструктуры Запорожья, возник пожар

Взрывы раздаются в оккупированном Мариуполе

В Запорожье утром 30 мая после ракетной атаки вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров

Предварительно, обошлось без пострадавших.

"Экстренные службы выехали на место", - отметил чиновник.

Перед этим Федоров сообщал о работе ПВО в Запорожской области.

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Запорожье (2675) обстрел (27699) Запорожская область (3177) Запорожский район (132)


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