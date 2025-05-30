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Новини Обстріли Запоріжжя
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Росіяни поцілили по об’єкту інфраструктури Запоріжжя, виникла пожежа

Вибухи лунають в окупованому Маріуполі

У Запоріжжі вранці 30 травня після ракетної атаки спалахнула пожежа на об'єкті інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров

Попередньо, минулося без постраждалих.

"Екстрені служби виїхали на місце", - зазначив посадовець.

Перед цим Федоров повідомляв про роботу ППО у Запорізькій області.

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Автор: 

Запоріжжя (2290) обстріл (29021) Запорізька область (3706) Запорізький район (134)


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