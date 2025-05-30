Росіяни поцілили по об’єкту інфраструктури Запоріжжя, виникла пожежа

У Запоріжжі вранці 30 травня після ракетної атаки спалахнула пожежа на об'єкті інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров

Попередньо, минулося без постраждалих.

"Екстрені служби виїхали на місце", - зазначив посадовець.

Перед цим Федоров повідомляв про роботу ППО у Запорізькій області.

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