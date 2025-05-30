Враг оккупировал Романовку и Троицкое на Донетчине. Есть продвижение возле Редкодуба, - DeepState. КАРТЫ
Российские оккупационные войска имеют продвижение в Донецкой области.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг оккупировал Романовку и Троицкое, а также продвинулся возле Редкодуба", - отметил он.
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І секретар РНБОУ, разом з стефанчуком-шмигалем, лише посади своїми задами відсиджують?? Ніякого «глибокого зтурбування» навіть не має у привладних …. А Якусь там СТАВКУ, чергову зварганити із СРАТЬєхав з РНБОУ… Позаслуховувати, отих призначенців від портнова…
ТИША, НАВКРУГИ урядового кварталу, паралічна! Поминки за портновим справляють?? Як далі жити будуть, без «рукавадящей і направляющей»???!
чи накидав знов зради без висновку?