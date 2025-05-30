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Враг оккупировал Романовку и Троицкое на Донетчине. Есть продвижение возле Редкодуба, - DeepState. КАРТЫ

Российские оккупационные войска имеют продвижение в Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг оккупировал Романовку и Троицкое, а также продвинулся возле Редкодуба", - отметил он.

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Россияне продвигаются в Донецкой области 30 мая 2025 года
Романовка
Россияне продвигаются в Донецкой области 30 мая 2025 года
Троицкое
Россияне продвигаются в Донецкой области 30 мая 2025 года
Редкодуб

Автор: 

Донецкая область (9939) Краматорский район (337) Покровский район (666) Романовка (3) Редкодуб (1) Троицкое (2) DeepState (138)


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як казав колишній комік і поточний гідрант "бездарно просрали".
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30.05.2025 10:37 Ответить
Годі чекати з таким Верховним головкомом ,Сирським і Умеровим на щось позитивне на фронті .
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30.05.2025 10:38 Ответить
А пересидент зеленський, відсутній в Україні!?
І секретар РНБОУ, разом з стефанчуком-шмигалем, лише посади своїми задами відсиджують?? Ніякого «глибокого зтурбування» навіть не має у привладних …. А Якусь там СТАВКУ, чергову зварганити із СРАТЬєхав з РНБОУ… Позаслуховувати, отих призначенців від портнова…
ТИША, НАВКРУГИ урядового кварталу, паралічна! Поминки за портновим справляють?? Як далі жити будуть, без «рукавадящей і направляющей»???!
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30.05.2025 10:49 Ответить
За тотальної переваги ворога в усьому годі чекати на диво хто б не керував ЗСУ.. Чим хутчіше През це зрозуміє тим більше людей лишиться живими і менше втратиться території. Але ж ні През, ні його ГШ з їхніми дітьми в окопах не сидять і сидіти не будуть. Тож запеклий опір мусять чинити Василі нахапані на вулицях дюдоловами.
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30.05.2025 10:51 Ответить
Зрозумів що?
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30.05.2025 10:53 Ответить
зрозуміє і зробить що?
чи накидав знов зради без висновку?
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30.05.2025 11:07 Ответить
А Боневтік Погтужно-Брехливий підписав Указ про перенесення святкування Дня захисту дітей і маленький відом по шмарафону.
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30.05.2025 11:05 Ответить
Пропоную всім грамотіям-зрадофілам у окопи під Рідкодуб,яких немає й бути не може,там голий степ,в якому кацапів знищують пачками одними безпілотниками, якщо ви згодні -порішаємо.
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30.05.2025 11:12 Ответить
 
 