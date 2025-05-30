Ворог окупував Романівку та Троїцьке на Донечччині. Є просування біля Рідкодуба, - DeepState. МАПИ
Російські окупаційні війська мають просування на Донеччині.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог окупував Романівку та Троїцьке, а також просунувся біля Рідкодуба", - зазначив він.
Топ коментарі
+11 Центр 820 #589399
показати весь коментар30.05.2025 10:37 Посилання
+8 Володимир Омельянов
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+5 Андрій Макогон
показати весь коментар30.05.2025 10:51 Посилання
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І секретар РНБОУ, разом з стефанчуком-шмигалем, лише посади своїми задами відсиджують?? Ніякого «глибокого зтурбування» навіть не має у привладних …. А Якусь там СТАВКУ, чергову зварганити із СРАТЬєхав з РНБОУ… Позаслуховувати, отих призначенців від портнова…
ТИША, НАВКРУГИ урядового кварталу, паралічна! Поминки за портновим справляють?? Як далі жити будуть, без «рукавадящей і направляющей»???!
чи накидав знов зради без висновку?