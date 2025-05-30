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Ворог окупував Романівку та Троїцьке на Донечччині. Є просування біля Рідкодуба, - DeepState. МАПИ

Російські окупаційні війська мають просування на Донеччині.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Романівку та Троїцьке, а також просунувся біля Рідкодуба", - зазначив він.

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Росіяни просуваються на Донеччині 30 травня 2025 року
Романівка
Росіяни просуваються на Донеччині 30 травня 2025 року
Троїцьке
Росіяни просуваються на Донеччині 30 травня 2025 року
Рідкодуб

Автор: 

Донецька область (8754) Краматорський район (342) Покровський район (675) Романівка (2) Рідкодуб (1) Троїцьке (2) DeepState (138)


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Топ коментарі
+11
як казав колишній комік і поточний гідрант "бездарно просрали".
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30.05.2025 10:37
+8
Годі чекати з таким Верховним головкомом ,Сирським і Умеровим на щось позитивне на фронті .
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30.05.2025 10:38
+5
За тотальної переваги ворога в усьому годі чекати на диво хто б не керував ЗСУ.. Чим хутчіше През це зрозуміє тим більше людей лишиться живими і менше втратиться території. Але ж ні През, ні його ГШ з їхніми дітьми в окопах не сидять і сидіти не будуть. Тож запеклий опір мусять чинити Василі нахапані на вулицях дюдоловами.
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30.05.2025 10:51
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як казав колишній комік і поточний гідрант "бездарно просрали".
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30.05.2025 10:37 Відповісти
Годі чекати з таким Верховним головкомом ,Сирським і Умеровим на щось позитивне на фронті .
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30.05.2025 10:38 Відповісти
А пересидент зеленський, відсутній в Україні!?
І секретар РНБОУ, разом з стефанчуком-шмигалем, лише посади своїми задами відсиджують?? Ніякого «глибокого зтурбування» навіть не має у привладних …. А Якусь там СТАВКУ, чергову зварганити із СРАТЬєхав з РНБОУ… Позаслуховувати, отих призначенців від портнова…
ТИША, НАВКРУГИ урядового кварталу, паралічна! Поминки за портновим справляють?? Як далі жити будуть, без «рукавадящей і направляющей»???!
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30.05.2025 10:49 Відповісти
За тотальної переваги ворога в усьому годі чекати на диво хто б не керував ЗСУ.. Чим хутчіше През це зрозуміє тим більше людей лишиться живими і менше втратиться території. Але ж ні През, ні його ГШ з їхніми дітьми в окопах не сидять і сидіти не будуть. Тож запеклий опір мусять чинити Василі нахапані на вулицях дюдоловами.
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30.05.2025 10:51 Відповісти
Зрозумів що?
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30.05.2025 10:53 Відповісти
зрозуміє і зробить що?
чи накидав знов зради без висновку?
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30.05.2025 11:07 Відповісти
Та все през розуміє. В нього інше завдання: очистити українську землю від аборигенів.
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30.05.2025 11:37 Відповісти
А Боневтік Погтужно-Брехливий підписав Указ про перенесення святкування Дня захисту дітей і маленький відом по шмарафону.
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30.05.2025 11:05 Відповісти
Пропоную всім грамотіям-зрадофілам у окопи під Рідкодуб,яких немає й бути не може,там голий степ,в якому кацапів знищують пачками одними безпілотниками, якщо ви згодні -порішаємо.
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30.05.2025 11:12 Відповісти
Кремлівський сирок крок за кроком виконує оманський план і розпорядження агента козиря. Планомірний злив Українських земель продовжується. Браво!!! Головне, що всі мовчать... Безмозгла агов, де ти?
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30.05.2025 12:37 Відповісти
 
 