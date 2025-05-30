РФ воспринимает разговоры о паузе в давлении как политический выигрыш, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал не делать паузу в давлении на Россию.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что абсолютное большинство БпЛА и баллистических ракет - по гражданской инфраструктуре и не имеют военного смысла.

"Российская стратегия - просто в том, чтобы разрушать жизнь. Россия не откажется от этой стратегии без достаточного давления на нее. Даже разговоры о паузах в давлении или ослабление в санкциях в Москве воспринимают как политический выигрыш и побуждают их к дальнейшим ударам и игнорированию дипломатии", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, стоит быть решительными и сильными всем в мире - Соединенным Штатам, Европе и каждому, кто хочет мира.

"Не торговаться с агрессором, а заставлять его остановить убийства и восстановить безопасность", - подытожил он.

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