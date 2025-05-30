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РФ воспринимает разговоры о паузе в давлении как политический выигрыш, - Зеленский

Зеленский призвал продолжать давление на Россию

Президент Владимир Зеленский призвал не делать паузу в давлении на Россию.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что абсолютное большинство БпЛА и баллистических ракет - по гражданской инфраструктуре и не имеют военного смысла.

"Российская стратегия - просто в том, чтобы разрушать жизнь. Россия не откажется от этой стратегии без достаточного давления на нее. Даже разговоры о паузах в давлении или ослабление в санкциях в Москве воспринимают как политический выигрыш и побуждают их к дальнейшим ударам и игнорированию дипломатии", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, стоит быть решительными и сильными всем в мире - Соединенным Штатам, Европе и каждому, кто хочет мира.

"Не торговаться с агрессором, а заставлять его остановить убийства и восстановить безопасность", - подытожил он.

Смотрите: Россия затягивает войну и делает все, чтобы просто обмануть страны, которые еще пытаются влиять на Москву словом, а не давлением, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20772) обстрел (27699)


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Так і є.
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30.05.2025 12:40 Ответить
Не послаблюй тиск - дави!
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30.05.2025 12:40 Ответить
Хоть би зеленський, не забув про власну роботу серед призначенців портнова щодо їх вичищення із суддівських перевертнів за гроші!
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30.05.2025 12:41 Ответить
Пауз в тиску в нафтопроводі "Дружба", котрим Україна качає кацапську нафту до ЄС, не зафіксовано.
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30.05.2025 12:42 Ответить
жевать сопли - твоя пожизненная участь.
Удар РФ по п'ятиповерхівці в Білозерському: під завалами можуть перебувати дві людини. Джерело: https://censor.net/ua/p3555207
Какого ты хера угробил всё наше, наше, не твоё, ВПК оманский вылупок
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30.05.2025 12:43 Ответить
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30.05.2025 12:43 Ответить
почему не на фоне флага и гимна твои трусливые видосики, иу да
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30.05.2025 12:44 Ответить
Не хрена, трампушке и европе тоже хочется поискать мир и заглянуть в глаза , или ты думаешь ты один такой эксклюзивный
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30.05.2025 12:45 Ответить
 
 