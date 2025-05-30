РФ сприймає розмови про паузи в тиску як політичний виграш, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав не робити паузу в тиску на Росію.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що абсолютна більшість БпЛА та балістичних ракет - по цивільній інфраструктурі та не мають воєнного сенсу.

"Російська стратегія – просто в тому, щоб руйнувати життя. Росія не відмовиться від цієї стратегії без достатнього тиску на неї. Навіть розмови про паузи в тиску чи послаблення в санкціях у Москві сприймають як політичний виграш та спонукають їх до подальших ударів та ігнорування дипломатії", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, варто бути рішучими й сильними всім у світі - Сполученим Штатам, Європі та кожному, хто хоче миру.

"Не торгуватися з агресором, а примушувати його зупинити вбивства та відновити безпеку", - підсумував він.

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