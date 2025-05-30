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РФ сприймає розмови про паузи в тиску як політичний виграш, - Зеленський

Зеленський закликав продовжувати тиск на Росію

Президент Володимир Зеленський закликав не робити паузу в тиску на Росію.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що абсолютна більшість БпЛА та балістичних ракет - по цивільній інфраструктурі та не мають воєнного сенсу.

"Російська стратегія – просто в тому, щоб руйнувати життя. Росія не відмовиться від цієї стратегії без достатнього тиску на неї. Навіть розмови про паузи в тиску чи послаблення в санкціях у Москві сприймають як політичний виграш та спонукають їх до подальших ударів та ігнорування дипломатії", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, варто бути рішучими й сильними всім у світі - Сполученим Штатам, Європі та кожному, хто хоче миру.

"Не торгуватися з агресором, а примушувати його зупинити вбивства та відновити безпеку", - підсумував він.

Дивіться: Росія затягує війну і робить все, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском., - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) обстріл (29021)


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Так і є.
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30.05.2025 12:40 Відповісти
Не послаблюй тиск - дави!
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30.05.2025 12:40 Відповісти
Хоть би зеленський, не забув про власну роботу серед призначенців портнова щодо їх вичищення із суддівських перевертнів за гроші!
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30.05.2025 12:41 Відповісти
Пауз в тиску в нафтопроводі "Дружба", котрим Україна качає кацапську нафту до ЄС, не зафіксовано.
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30.05.2025 12:42 Відповісти
жевать сопли - твоя пожизненная участь.
Удар РФ по п'ятиповерхівці в Білозерському: під завалами можуть перебувати дві людини. Джерело: https://censor.net/ua/p3555207
Какого ты хера угробил всё наше, наше, не твоё, ВПК оманский вылупок
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30.05.2025 12:43 Відповісти
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30.05.2025 12:43 Відповісти
почему не на фоне флага и гимна твои трусливые видосики, иу да
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30.05.2025 12:44 Відповісти
Не хрена, трампушке и европе тоже хочется поискать мир и заглянуть в глаза , или ты думаешь ты один такой эксклюзивный
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30.05.2025 12:45 Відповісти
 
 