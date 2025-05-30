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Новости питание оккупированной ЗАЭС
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Перезапуск ЗАЭС невозможен из-за отсутствия безопасности, - МАГАТЭ

Перезапуск Запорожской АЭС. Что говорят в МАГАТЭ

В МАГАТЭ знают о сообщениях о строительстве Россией линии электропередачи в направлении ЗАЭС.

Об этом заявил представитель МАГАТЭ Фредрик Даль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, сейчас у Агентства "нет дополнительной информации или комментариев по этому поводу".

Даль напомнил о последнем отчете генерального директора Рафаэля Гросси о ядерной безопасности и защищенности в Украине для Совета управляющих МАГАТЭ от 27 февраля.

Также читайте: Россия препятствует миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, - Представительство Украины в ОБСЕ и ООН

Согласно документу, агентство исходит из того, что "ни один из реакторов не будет перезапущен до тех пор, пока ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью на ЗАЭС будет оставаться под угрозой из-за продолжающегося конфликта".

"В том же отчете отмечалось, что все шесть энергоблоков остаются в состоянии холодной остановки, а сама ЗАЭС проинформировала Агентство, что не планирует переводить ни один реактор в состояние горячей остановки. С момента публикации этого отчета три месяца, поэтому никаких изменений в этом вопросе не произошло. Любой перезапуск станции потребует масштабных подготовительных мероприятий по обеспечению ядерной безопасности и защищенности", - добавил спикер.

Напомним, в отчете международной природоохранной организации Greenpeace сообщили, что на временно оккупированных Россией территориях Запорожской и Донецкой областей российские инженеры возводят высоковольтную линию электропередачи, которая может служить для перезапуска оккупированной Запорожской АЭС.

Читайте: Гендиректор МАГАТЭ Гросси на следующей неделе посетит Украину и Россию: зафиксирована опасность на АЭС

Автор: 

МАГАТЭ (399) Запорожская АЭС (717)


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Подарили Зельоні ЗАЕС Кацапії. Вони вже безперешкодно будують логістику, і планують заживити Крим, окуповані території, і та ще й прилежні кацапські області.
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30.05.2025 13:28 Ответить
 
 