Перезапуск ЗАЭС невозможен из-за отсутствия безопасности, - МАГАТЭ

В МАГАТЭ знают о сообщениях о строительстве Россией линии электропередачи в направлении ЗАЭС.

Об этом заявил представитель МАГАТЭ Фредрик Даль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, сейчас у Агентства "нет дополнительной информации или комментариев по этому поводу".

Даль напомнил о последнем отчете генерального директора Рафаэля Гросси о ядерной безопасности и защищенности в Украине для Совета управляющих МАГАТЭ от 27 февраля.

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Согласно документу, агентство исходит из того, что "ни один из реакторов не будет перезапущен до тех пор, пока ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью на ЗАЭС будет оставаться под угрозой из-за продолжающегося конфликта".

"В том же отчете отмечалось, что все шесть энергоблоков остаются в состоянии холодной остановки, а сама ЗАЭС проинформировала Агентство, что не планирует переводить ни один реактор в состояние горячей остановки. С момента публикации этого отчета три месяца, поэтому никаких изменений в этом вопросе не произошло. Любой перезапуск станции потребует масштабных подготовительных мероприятий по обеспечению ядерной безопасности и защищенности", - добавил спикер.

Напомним, в отчете международной природоохранной организации Greenpeace сообщили, что на временно оккупированных Россией территориях Запорожской и Донецкой областей российские инженеры возводят высоковольтную линию электропередачи, которая может служить для перезапуска оккупированной Запорожской АЭС.

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