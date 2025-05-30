Перезапуск ЗАЕС неможливий через відсутність безпеки, - МАГАТЕ

У МАГАТЕ знають про повідомлення щодо будівництва Росією лінії електропередачі у напрямку ЗАЕС.

Про це заявив речник МАГАТЕ Фредрік Даль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, наразі в Агентства "немає додаткової інформації чи коментарів із цього приводу".

Даль нагадав про останній звіт генерального директора Рафаеля Гроссі про ядерну безпеку й захищеність в Україні для Ради керуючих МАГАТЕ від 27 лютого.

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Згідно з документом, агентство виходить з того, що "жоден із реакторів не буде перезапущено доти, доки ситуація з ядерною безпекою та захищеністю на ЗАЕС залишатиметься під загрозою через триваючий конфлікт".

"У тому ж звіті зазначалося, що всі шість енергоблоків залишаються у стані холодної зупинки, а сама ЗАЕС поінформувала Агентство, що не планує переводити жоден реактор у стан гарячої зупинки. З моменту публікації цього звіту три місяці, тому жодних змін у цьому питанні не відбулося. Будь-який перезапуск станції вимагатиме масштабних підготовчих заходів забезпечення ядерної безпеки та захищеності", - додав речник.

Нагадаємо, у звіті міжнародної природоохоронної організації Greenpeace повідомили, що на тимчасово окупованих Росією територіях Запорізької та Донецької областей російські інженери зводять високовольтну лінію електропередачі, яка може слугувати для перезапуску окупованої Запорізької АЕС.

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