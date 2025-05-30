Вопрос вступления Украины в НАТО остается предметом дискуссий, - Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что дискуссии о вступлении Украины в НАТО продолжаются внутри Альянса уже длительное время и пока не имеют единого консенсуса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой, информирует Цензор.НЕТ.
Фидан отметил, что в вопросе интеграции Украины в НАТО существуют различные подходы и позиции стран-членов, в частности европейская, американская и турецкая. Также он подчеркнул, что этот вопрос в переговорах с Россией пока не поднимался.
"Это дискуссия внутри НАТО уже долгое время. Есть разные видения, параметры, особенно, учитывая реалии продолжения войны, этот вопрос и внутри НАТО не имеет определенного консенсуса, и страны-члены имеют разные подходы. Тесно по этому поводу переговоры продолжаются", - сказал Фидан.
Глава МИД Турции добавил, что необходимо выбрать такую форму сотрудничества, которая будет максимально полезной для Украины.
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У нього ще язик не підсох від вчорашнього вилизування жопи ху-йла в Москві...
Потужно!
Інакше виходить так що - об НАТО банально витирають ноги . То кому таке безвольне НАТО потрібне .?
НО! Она может быть нейтральной только под защитой стран НАТО. И санкции можно будет снять. Через год. И не все.
Україна на полі бою убила 100 армій лоюксембургу, члена НАТО.
з усіма кухарями, комірниками та оркестром.
то що, люксембург має більше право бути в НАТО аніж Україна?
як мінімум наступні 10-20 років.
і в єс не бубе
про це відверто казали західні та американські політики.
про що ця ...банута дискусія вже 12й рік, не знаю.
може щоб підгравати *****???
давати йому інформаційний корм для вати?
бо одна з вимог *****, нерозширення нато!!!
то нахера спливають ці балачки???
оправдати ***** в його діях. не більше і не меньше