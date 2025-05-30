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Новости Членство Украины в НАТО
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Вопрос вступления Украины в НАТО остается предметом дискуссий, - Фидан

фідан

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что дискуссии о вступлении Украины в НАТО продолжаются внутри Альянса уже длительное время и пока не имеют единого консенсуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой, информирует Цензор.НЕТ.

Фидан отметил, что в вопросе интеграции Украины в НАТО существуют различные подходы и позиции стран-членов, в частности европейская, американская и турецкая. Также он подчеркнул, что этот вопрос в переговорах с Россией пока не поднимался.

"Это дискуссия внутри НАТО уже долгое время. Есть разные видения, параметры, особенно, учитывая реалии продолжения войны, этот вопрос и внутри НАТО не имеет определенного консенсуса, и страны-члены имеют разные подходы. Тесно по этому поводу переговоры продолжаются", - сказал Фидан.

Глава МИД Турции добавил, что необходимо выбрать такую форму сотрудничества, которая будет максимально полезной для Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фидан: Война в Украине приближается к "раздорожью". Или мир до конца 2025 года, или конфликт будет продолжаться

Автор: 

членство в НАТО (1527) Фидан Хакан (43)


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Топ комментарии
+5
Кацапи та і будь хто - не повинні диктувати альянсу свої умови . Це повинно бути залізобетонним правилом для НАТО . І увесь світ має з цим рахуватись .
Інакше виходить так що - об НАТО банально витирають ноги . То кому таке безвольне НАТО потрібне .?
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30.05.2025 13:12
+3
Кожен висєр цього дятла публікуватимуть?
У нього ще язик не підсох від вчорашнього вилизування жопи ху-йла в Москві...
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30.05.2025 13:05
+1
Торгів. Торгів, а не дискуссій. І судячи з того, яка в нас зараз "потужна" переговорна позиція, не дивно, що кацапи "не виявляють гнучкості". Гундос просирає території скаженими темпами, таке тільки в 22 році було.
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30.05.2025 13:08
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Кожен висєр цього дятла публікуватимуть?
У нього ще язик не підсох від вчорашнього вилизування жопи ху-йла в Москві...
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30.05.2025 13:05 Ответить
Ну що Ви так... Тут у попередній новині коментатор написав, що фідан "..великий державний діяч і справжній патріот своєї країни". 🙄
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30.05.2025 13:08 Ответить
Це Туреччина- наш чудовий друг і союзник.
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30.05.2025 13:08 Ответить
Дискутувати там нема про що. Або Україна в НАТО, або ця війна ніколи не скінчится.
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30.05.2025 13:07 Ответить
Торгів. Торгів, а не дискуссій. І судячи з того, яка в нас зараз "потужна" переговорна позиція, не дивно, що кацапи "не виявляють гнучкості". Гундос просирає території скаженими темпами, таке тільки в 22 році було.
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30.05.2025 13:08 Ответить
Тобто турки зараз мають більшу проукраїнську позицію ніж американці.
Потужно!
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30.05.2025 13:09 Ответить
Кацапи та і будь хто - не повинні диктувати альянсу свої умови . Це повинно бути залізобетонним правилом для НАТО . І увесь світ має з цим рахуватись .
Інакше виходить так що - об НАТО банально витирають ноги . То кому таке безвольне НАТО потрібне .?
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30.05.2025 13:12 Ответить
Ок, Украина может и не вступить в НАТО если Россия уберётся с украинской территории и компенсирует все расходы на восстановление всего разрушенного ею, триллион долларов.
НО! Она может быть нейтральной только под защитой стран НАТО. И санкции можно будет снять. Через год. И не все.
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30.05.2025 13:20 Ответить
про що ви шепчете, придурки...
Україна на полі бою убила 100 армій лоюксембургу, члена НАТО.
з усіма кухарями, комірниками та оркестром.
то що, люксембург має більше право бути в НАТО аніж Україна?
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30.05.2025 13:25 Ответить
Які дискусії. Самими Натівцями з штатами визнали що Україні не бачити Нати як власних вух.
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30.05.2025 13:28 Ответить
уКРАЇНА В НАТО НЕ БУДЕ
як мінімум наступні 10-20 років.
і в єс не бубе
про це відверто казали західні та американські політики.
про що ця ...банута дискусія вже 12й рік, не знаю.
може щоб підгравати *****???
давати йому інформаційний корм для вати?
бо одна з вимог *****, нерозширення нато!!!
то нахера спливають ці балачки???
оправдати ***** в його діях. не більше і не меньше
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30.05.2025 13:31 Ответить
Для чого Україну не приймати в НАТО? Щоб у перспективі безкарно нападати у будь-який момент.
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30.05.2025 13:32 Ответить
Еще лет 5 таких дискуссий и уже некуда будет вступать. Я уже прям вижу как армия ***** перерезает сувалский коридор а озабоченцы в Брюсселе думают и размышляю о том выполнять ли 5ю статью или договариваться, робко посматривая на Дядю Сэма. Которго самого так будет колотить и корчить после Трампона, что ему не то что до наты, а вообще до того что делается за пределами Техаса и Калифорнии не будет дела еще очень долго.
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30.05.2025 14:24 Ответить
 
 