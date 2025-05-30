Вопрос вступления Украины в НАТО остается предметом дискуссий, - Фидан

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что дискуссии о вступлении Украины в НАТО продолжаются внутри Альянса уже длительное время и пока не имеют единого консенсуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой, информирует Цензор.НЕТ.

Фидан отметил, что в вопросе интеграции Украины в НАТО существуют различные подходы и позиции стран-членов, в частности европейская, американская и турецкая. Также он подчеркнул, что этот вопрос в переговорах с Россией пока не поднимался.

"Это дискуссия внутри НАТО уже долгое время. Есть разные видения, параметры, особенно, учитывая реалии продолжения войны, этот вопрос и внутри НАТО не имеет определенного консенсуса, и страны-члены имеют разные подходы. Тесно по этому поводу переговоры продолжаются", - сказал Фидан.

Глава МИД Турции добавил, что необходимо выбрать такую форму сотрудничества, которая будет максимально полезной для Украины.

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