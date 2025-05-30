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Новини Членство України в НАТО
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Питання вступу України до НАТО залишається предметом дискусій, - Фідан

фідан

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що дискусії щодо вступу України до НАТО тривають всередині Альянсу вже тривалий час і наразі не мають єдиного консенсусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на спільній пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою, інформує Цензор.НЕТ.

Фідан зазначив, що в питанні інтеграції України до НАТО існують різні підходи та позиції країн-членів, зокрема європейська, американська та турецька. Також він підкреслив, що це питання у переговорах з Росією наразі не піднімалося.

"Це дискусія всередині НАТО вже довгий час. Є різні бачення, параметри, особливо, враховуючи реалії продовження війни, це питання і всередині НАТО не має певного консенсусу, і країни-члени мають різні підходи. Тісно щодо цього переговори продовжуються", - сказав Фідан.

Глава МЗС Туреччини додав, що необхідно обрати таку форму співпраці, яка буде максимально корисною для України.

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Автор: 

членство в НАТО (1736) Фідан Хакан (49)


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Топ коментарі
+6
Кацапи та і будь хто - не повинні диктувати альянсу свої умови . Це повинно бути залізобетонним правилом для НАТО . І увесь світ має з цим рахуватись .
Інакше виходить так що - об НАТО банально витирають ноги . То кому таке безвольне НАТО потрібне .?
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30.05.2025 13:12
+3
Кожен висєр цього дятла публікуватимуть?
У нього ще язик не підсох від вчорашнього вилизування жопи ху-йла в Москві...
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30.05.2025 13:05
+1
Торгів. Торгів, а не дискуссій. І судячи з того, яка в нас зараз "потужна" переговорна позиція, не дивно, що кацапи "не виявляють гнучкості". Гундос просирає території скаженими темпами, таке тільки в 22 році було.
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30.05.2025 13:08
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Кожен висєр цього дятла публікуватимуть?
У нього ще язик не підсох від вчорашнього вилизування жопи ху-йла в Москві...
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30.05.2025 13:05 Відповісти
Ну що Ви так... Тут у попередній новині коментатор написав, що фідан "..великий державний діяч і справжній патріот своєї країни". 🙄
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30.05.2025 13:08 Відповісти
Це Туреччина- наш чудовий друг і союзник.
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30.05.2025 13:08 Відповісти
Дискутувати там нема про що. Або Україна в НАТО, або ця війна ніколи не скінчится.
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30.05.2025 13:07 Відповісти
Торгів. Торгів, а не дискуссій. І судячи з того, яка в нас зараз "потужна" переговорна позиція, не дивно, що кацапи "не виявляють гнучкості". Гундос просирає території скаженими темпами, таке тільки в 22 році було.
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30.05.2025 13:08 Відповісти
Тобто турки зараз мають більшу проукраїнську позицію ніж американці.
Потужно!
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30.05.2025 13:09 Відповісти
Кацапи та і будь хто - не повинні диктувати альянсу свої умови . Це повинно бути залізобетонним правилом для НАТО . І увесь світ має з цим рахуватись .
Інакше виходить так що - об НАТО банально витирають ноги . То кому таке безвольне НАТО потрібне .?
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30.05.2025 13:12 Відповісти
Ок, Украина может и не вступить в НАТО если Россия уберётся с украинской территории и компенсирует все расходы на восстановление всего разрушенного ею, триллион долларов.
НО! Она может быть нейтральной только под защитой стран НАТО. И санкции можно будет снять. Через год. И не все.
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30.05.2025 13:20 Відповісти
про що ви шепчете, придурки...
Україна на полі бою убила 100 армій лоюксембургу, члена НАТО.
з усіма кухарями, комірниками та оркестром.
то що, люксембург має більше право бути в НАТО аніж Україна?
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30.05.2025 13:25 Відповісти
Які дискусії. Самими Натівцями з штатами визнали що Україні не бачити Нати як власних вух.
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30.05.2025 13:28 Відповісти
уКРАЇНА В НАТО НЕ БУДЕ
як мінімум наступні 10-20 років.
і в єс не бубе
про це відверто казали західні та американські політики.
про що ця ...банута дискусія вже 12й рік, не знаю.
може щоб підгравати *****???
давати йому інформаційний корм для вати?
бо одна з вимог *****, нерозширення нато!!!
то нахера спливають ці балачки???
оправдати ***** в його діях. не більше і не меньше
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30.05.2025 13:31 Відповісти
Для чого Україну не приймати в НАТО? Щоб у перспективі безкарно нападати у будь-який момент.
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30.05.2025 13:32 Відповісти
Еще лет 5 таких дискуссий и уже некуда будет вступать. Я уже прям вижу как армия ***** перерезает сувалский коридор а озабоченцы в Брюсселе думают и размышляю о том выполнять ли 5ю статью или договариваться, робко посматривая на Дядю Сэма. Которго самого так будет колотить и корчить после Трампона, что ему не то что до наты, а вообще до того что делается за пределами Техаса и Калифорнии не будет дела еще очень долго.
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30.05.2025 14:24 Відповісти
НУ ЕСТЕСТВЕННО А ПОПИСССССЗЗЗЗЗЗДЕЕЕЕЕЕЕТЬ!КАК ВВ ВСЕ ПРОСТО ПУСТЫЕ!!!!!!!
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30.05.2025 14:59 Відповісти
Немає там ніяких реальних дискусій про прийняття України! НАТО боїться перетнути цю червону лінія, накреслену москалями!
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30.05.2025 15:20 Відповісти
 
 