Питання вступу України до НАТО залишається предметом дискусій, - Фідан

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що дискусії щодо вступу України до НАТО тривають всередині Альянсу вже тривалий час і наразі не мають єдиного консенсусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на спільній пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою, інформує Цензор.НЕТ.

Фідан зазначив, що в питанні інтеграції України до НАТО існують різні підходи та позиції країн-членів, зокрема європейська, американська та турецька. Також він підкреслив, що це питання у переговорах з Росією наразі не піднімалося.

"Це дискусія всередині НАТО вже довгий час. Є різні бачення, параметри, особливо, враховуючи реалії продовження війни, це питання і всередині НАТО не має певного консенсусу, і країни-члени мають різні підходи. Тісно щодо цього переговори продовжуються", - сказав Фідан.

Глава МЗС Туреччини додав, що необхідно обрати таку форму співпраці, яка буде максимально корисною для України.

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