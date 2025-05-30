Питання вступу України до НАТО залишається предметом дискусій, - Фідан
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що дискусії щодо вступу України до НАТО тривають всередині Альянсу вже тривалий час і наразі не мають єдиного консенсусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на спільній пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою, інформує Цензор.НЕТ.
Фідан зазначив, що в питанні інтеграції України до НАТО існують різні підходи та позиції країн-членів, зокрема європейська, американська та турецька. Також він підкреслив, що це питання у переговорах з Росією наразі не піднімалося.
"Це дискусія всередині НАТО вже довгий час. Є різні бачення, параметри, особливо, враховуючи реалії продовження війни, це питання і всередині НАТО не має певного консенсусу, і країни-члени мають різні підходи. Тісно щодо цього переговори продовжуються", - сказав Фідан.
Глава МЗС Туреччини додав, що необхідно обрати таку форму співпраці, яка буде максимально корисною для України.
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У нього ще язик не підсох від вчорашнього вилизування жопи ху-йла в Москві...
Потужно!
Інакше виходить так що - об НАТО банально витирають ноги . То кому таке безвольне НАТО потрібне .?
НО! Она может быть нейтральной только под защитой стран НАТО. И санкции можно будет снять. Через год. И не все.
Україна на полі бою убила 100 армій лоюксембургу, члена НАТО.
з усіма кухарями, комірниками та оркестром.
то що, люксембург має більше право бути в НАТО аніж Україна?
як мінімум наступні 10-20 років.
і в єс не бубе
про це відверто казали західні та американські політики.
про що ця ...банута дискусія вже 12й рік, не знаю.
може щоб підгравати *****???
давати йому інформаційний корм для вати?
бо одна з вимог *****, нерозширення нато!!!
то нахера спливають ці балачки???
оправдати ***** в його діях. не більше і не меньше