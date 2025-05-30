Массированный удар РФ по Хмельницкой области 25 мая: тяжело раненая женщина скончалась в больнице

Количество погибших в результате массированного удара россиян по городу Красилов в Хмельницкой области 25 мая возросло до пяти, один из раненых скончался в больнице.

Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, передает Цензор.НЕТ.

"С глубокой скорбью сообщаю, что сегодня, 30 мая, в реанимационном отделении Красиловской многопрофильной больницы умерла Станислава Иосифовна, которая пострадала в результате российской атаки 25 мая 2025 года на город Красилов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жительница Красилова 1951 года рождения была госпитализирована в тяжелом состоянии с многочисленными травмами. К сожалению, спасти ее жизнь не удалось.

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Председатель ОВА напомнил, что в результате той атаки были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, в тот день погибли четыре человека, пятеро получили ранения и двое обратились в медучреждение в шоковом состоянии.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 25 мая 2025 года, ночью Хмельницкая область находилась под вражеским российским обстрелом, в результате которого подверглась разрушениям гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые. Сообщалось, что четыре человека погибли, пятеро - получили осколочные ранения и доставлены в больницу, один из них в тяжелом состоянии.