Масований удар РФ по Хмельниччині 25 травня: важко поранена жінка померла в лікарні

Кількість загиблих унаслідок масованого удару росіян по місту Красилів у Хмельницькій області 25 травня зросла до п’яти, одна з поранених померла в лікарні.

Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає Цензор.НЕТ.

"З глибоким сумом повідомляю, що сьогодні, 30 травня, у реанімаційному відділенні Красилівської багатопрофільної лікарні померла Станіслава Йосипівна, яка постраждала внаслідок російської атаки 25 травня 2025 року на місто Красилів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жителька Красилова 1951 року народження була госпіталізована у важкому стані з численними травмами. На жаль, врятувати її життя не вдалося.

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Голова ОВА нагадав, що внаслідок тієї атаки було пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури, того дня загинуло четверо людей, п'ятеро дістали поранення та двоє звернулися до медзакладу в шоковому стані.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 25 травня 2025 року, вночі Хмельниччина перебувала під ворожим російським обстрілом, унаслідок якого зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені. Повідомлялося, що четверо людей загинуло, п'ятеро - зазнали осколкових поранень та доставлені до лікарні, одна з них у важкому стані.