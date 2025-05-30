ГП "Леса Украины" передает артиллеристам 5 тралов на 29 миллионов гривен

ГП "Леса Украины" сообщило о самой большой передаче помощи военным. 43 отдельная артиллерийская бригада получит 5 грузовых полуприцепов для перевозки бронетехники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Передислокации бронетехники САУ западного образца и "Пионов" у артиллеристов может занимать до двух недель. Подается заявка в структуру, которая ответственна за организацию логистики. Нанимаются тралы у частных организаций. Долго, дорого, не всегда надежно. Потребность в тралах, по словам военных, просто огромная", - отмечают в "Лесах Украины".

Теперь передислокация, например, из Запорожья в Сумы будет происходить в течение дня. Так же быстро можно будет перегнать технику на ремонт.

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Закупленные ГП "Леса Украины" тралы рассчитаны на весь спектр артиллерийских установок. Закупка проводилась на тендере, в котором принимали участие 4 участника. Экономия составила более 3 млн грн.

"Уже на следующей неделе планируем передать тралы военным", - отметил генеральный директор Юрий Болоховец.

С начала полномасштабного вторжения ГП "Леса Украины" передали помощи ВСУ на более 1,5 млрд гривен - это более 1000 единиц автотранспорта - пикапы, грузовики, трейлеры, тракторы, топливозаправщики. Предприятие также регулярно помогает подшефным бригадам и мобилизованным работникам - дронами (более 500 единиц), системами РЭБ, генераторам.

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