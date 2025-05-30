ДП "Ліси України" передає артилеристам 5 тралів на 29 мільйонів гривень

ДП "Ліси України" повідомило про найбільшу передачу допомоги військовим. 43 окрема артилерійська бригада отримає 5 вантажних напівпричепів для перевезення бронетехніки.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Передислокації бронетехніки САУ західного зразка та "Піонів" у артилеристів може займати до двох тижнів. Подається заявка до структури, яка відповідальна за організацію логістики. Наймаються трали у приватних організацій. Довго, дорого, не завжди надійно. Потреба у тралах, за словами військових, просто величезна", - зазначають в "Лісах України".

Тепер передислокація, наприклад, із Запоріжжя до Сум відбуватиметься протягом дня. Так само швидко можна буде перегнати техніку на ремонт.

Також читайте: "ДП "Ліси України" планують купити програмне забезпечення з переплатою 180 млн", – заступник директора БЕБ Пащук

Закуплені ДП "Ліси України" трали розраховані на весь спектр артилерійських установок. Закупка проводилась на тендері, в якому приймали участь 4 учасники. Економія склала понад 3 млн грн.

"Вже на наступному тижні плануємо передати трали військовим", - зазначив генеральний директор Юрій Болоховець.

З початку повномасштабного вторгнення ДП "Ліси України" передали допомоги ЗСУ на понад 1,5 млрд гривень - це понад 1000 одиниць автотранспорту - пікапи, вантажівки, трейлери, трактори, паливозаправники. Підприємство також регулярно допомагає підшефним бригадам та мобілізованим працівникам - дронами (понад 500 одиниць), системами РЕБ, генераторам.

Також читайте: Держпідприємство "Ліси України" купило позашляховик Volkswagen за 3,2 мільйона