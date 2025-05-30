ДП "Ліси України" передає артилеристам 5 тралів на 29 мільйонів гривень
ДП "Ліси України" повідомило про найбільшу передачу допомоги військовим. 43 окрема артилерійська бригада отримає 5 вантажних напівпричепів для перевезення бронетехніки.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Передислокації бронетехніки САУ західного зразка та "Піонів" у артилеристів може займати до двох тижнів. Подається заявка до структури, яка відповідальна за організацію логістики. Наймаються трали у приватних організацій. Довго, дорого, не завжди надійно. Потреба у тралах, за словами військових, просто величезна", - зазначають в "Лісах України".
Тепер передислокація, наприклад, із Запоріжжя до Сум відбуватиметься протягом дня. Так само швидко можна буде перегнати техніку на ремонт.
Закуплені ДП "Ліси України" трали розраховані на весь спектр артилерійських установок. Закупка проводилась на тендері, в якому приймали участь 4 учасники. Економія склала понад 3 млн грн.
"Вже на наступному тижні плануємо передати трали військовим", - зазначив генеральний директор Юрій Болоховець.
З початку повномасштабного вторгнення ДП "Ліси України" передали допомоги ЗСУ на понад 1,5 млрд гривень - це понад 1000 одиниць автотранспорту - пікапи, вантажівки, трейлери, трактори, паливозаправники. Підприємство також регулярно допомагає підшефним бригадам та мобілізованим працівникам - дронами (понад 500 одиниць), системами РЕБ, генераторам.
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