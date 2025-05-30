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Новини
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ДП "Ліси України" передає артилеристам 5 тралів на 29 мільйонів гривень

ДП "Ліси України" повідомило про найбільшу передачу допомоги військовим. 43 окрема артилерійська бригада отримає 5 вантажних напівпричепів для перевезення бронетехніки.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Передислокації бронетехніки САУ західного зразка та "Піонів" у артилеристів може займати до двох тижнів. Подається заявка до структури, яка відповідальна за організацію логістики. Наймаються трали у приватних організацій. Довго, дорого, не завжди надійно. Потреба у тралах, за словами військових, просто величезна", - зазначають в "Лісах України".

ДП Ліси України придбало трали для артилеристів

Тепер передислокація, наприклад, із Запоріжжя до Сум відбуватиметься протягом дня. Так само швидко можна буде перегнати техніку на ремонт.

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Закуплені ДП "Ліси України" трали розраховані на весь спектр артилерійських установок. Закупка проводилась на тендері, в якому приймали участь 4 учасники. Економія склала понад 3 млн грн.

"Вже на наступному тижні плануємо передати трали військовим", - зазначив генеральний директор Юрій Болоховець.

З початку повномасштабного вторгнення ДП "Ліси України" передали допомоги ЗСУ на понад 1,5 млрд гривень - це понад 1000 одиниць автотранспорту - пікапи, вантажівки, трейлери, трактори, паливозаправники. Підприємство також регулярно допомагає підшефним бригадам та мобілізованим працівникам - дронами (понад 500 одиниць), системами РЕБ, генераторам.

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Автор: 

допомога (8429) Ліси України (47)


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це благе діло
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30.05.2025 14:11 Відповісти
О..як Болоховця та його команду почали кошмарити - відразу про фронт згадали..відкупаються.
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30.05.2025 14:22 Відповісти
класика жанра, украли 30 млрд отдали 1,5 и уважаемые люди)))) у болоховца з.п за миллион в мес. что он там делает за эти деньги, непонятно
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30.05.2025 14:38 Відповісти
Тому треба вибивати гроші й надалі..
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30.05.2025 15:02 Відповісти
це не ті ліси України які розікрали на укріпленнях в Сумській області 3мільярди?залишивши довгий шматок прикордоння без фортефікацій через який зараз сунуть орки з бурятами!!!
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30.05.2025 14:25 Відповісти
А там більше 20 компанії приймало участь. А за розпил бабла відповідав голова військової адміністрації Артюх. Який народився на сросії. Військову академію, після нашого училища, закінчів на сросії..
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30.05.2025 15:10 Відповісти
 
 