В документе, который Украина передала РФ, речь идет о прекращении огня на суше, море и в воздухе, - NYT

Документ, который министр обороны Украины и глава украинской делегации на переговорах с россиянами Рустем Умеров передал РФ, содержит предложение о прекращении огня не только на суше, но и на море и в воздухе.

Об этом говорится в The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности заявил, что документ также предусматривает мониторинг со стороны международных партнеров.

Другие украинские чиновники, пишет издание, считают, что РФ может устроить "засаду" - предложить в своем "меморандуме" условия, неприемлемые для Киева.

Речь идет, в частности, о вероятном требовании "отвести войска с подконтрольных территорий".

В Украине опасаются, что РФ попытается обвинить Киев в срыве переговоров, если та откажется принять невыгодные условия.

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