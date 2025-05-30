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Новости переговоры с РФ Переговоры о прекращении огня Меморандум о прекращении огня
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В документе, который Украина передала РФ, речь идет о прекращении огня на суше, море и в воздухе, - NYT

Меморандум о прекращении войны. Что предлагает Украина

Документ, который министр обороны Украины и глава украинской делегации на переговорах с россиянами Рустем Умеров передал РФ, содержит предложение о прекращении огня не только на суше, но и на море и в воздухе.

Об этом говорится в The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности заявил, что документ также предусматривает мониторинг со стороны международных партнеров.

Другие украинские чиновники, пишет издание, считают, что РФ может устроить "засаду" - предложить в своем "меморандуме" условия, неприемлемые для Киева.

Речь идет, в частности, о вероятном требовании "отвести войска с подконтрольных территорий".

В Украине опасаются, что РФ попытается обвинить Киев в срыве переговоров, если та откажется принять невыгодные условия.

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Автор: 

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На суші і на роллах...
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30.05.2025 16:06 Ответить
А навіщо цей документ передавали?
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30.05.2025 16:14 Ответить
Пиріжки в нього загортатимуть, з того боку де чорнил нема.
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30.05.2025 16:19 Ответить
просто зелені покидьки прагнуть капітуляції любою ціною, бо знають що після війни їм піздец*. А таку москалів можуть отримати схованку.
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30.05.2025 16:34 Ответить
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30.05.2025 16:33 Ответить
Одностороннє як завжди !
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30.05.2025 17:16 Ответить
А ви кажете, що Зельоні нічого не вимагають від Кацапії! Вимога Зе-влади до Кацапії "Ми не будемо стріляти ні на землі, ні в морі, ні в повітрі!"
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30.05.2025 17:21 Ответить
 
 