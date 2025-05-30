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Новини переговори з РФ Переговори про припинення вогню Меморандум про припинення вогню
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У документі, який Україна передала РФ, йдеться про припинення вогню на суші, морі та в повітрі, - NYT

Меморандум про припинення війни. Що пропонує Україна

Документ, який міністр оборони України та голова української делегації на переговорах із росіянами Рустем Умєров передав РФ, міститься пропозиція про припинення вогню не лише на суші, а й на морі та у повітрі.

Про це йдеться в The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Високопоставлений український чиновник на умовах анонімності заявив, що документ також передбачає моніторинг з боку міжнародних партнерів.

Інші українські посадовці, пише видання, вважають, що РФ може влаштувати "засідку" - запропонувати у своєму "меморандумі" умови, що є неприйнятними для Києва.

Йдеться, зокрема, про ймовірну вимогу "відвести війська з підконтрольних територій".

В Україні побоюються, що РФ спробує звинуватити Київ у зриві переговорів, якщо та відмовиться прийняти невигідні умови.

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Автор: 

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На суші і на роллах...
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30.05.2025 16:06 Відповісти
А навіщо цей документ передавали?
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30.05.2025 16:14 Відповісти
Пиріжки в нього загортатимуть, з того боку де чорнил нема.
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30.05.2025 16:19 Відповісти
просто зелені покидьки прагнуть капітуляції любою ціною, бо знають що після війни їм піздец*. А таку москалів можуть отримати схованку.
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30.05.2025 16:34 Відповісти
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30.05.2025 16:33 Відповісти
Одностороннє як завжди !
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30.05.2025 17:16 Відповісти
А ви кажете, що Зельоні нічого не вимагають від Кацапії! Вимога Зе-влади до Кацапії "Ми не будемо стріляти ні на землі, ні в морі, ні в повітрі!"
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30.05.2025 17:21 Відповісти
***ий цирк під назвою "зовнішня політика охвісу Зеленського" продовжується.
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30.05.2025 17:23 Відповісти
 
 