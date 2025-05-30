У документі, який Україна передала РФ, йдеться про припинення вогню на суші, морі та в повітрі, - NYT

Документ, який міністр оборони України та голова української делегації на переговорах із росіянами Рустем Умєров передав РФ, міститься пропозиція про припинення вогню не лише на суші, а й на морі та у повітрі.

Про це йдеться в The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Високопоставлений український чиновник на умовах анонімності заявив, що документ також передбачає моніторинг з боку міжнародних партнерів.

Інші українські посадовці, пише видання, вважають, що РФ може влаштувати "засідку" - запропонувати у своєму "меморандумі" умови, що є неприйнятними для Києва.

Йдеться, зокрема, про ймовірну вимогу "відвести війська з підконтрольних територій".

В Україні побоюються, що РФ спробує звинуватити Київ у зриві переговорів, якщо та відмовиться прийняти невигідні умови.

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