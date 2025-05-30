РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9923 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Харьковщина
288 1

Рашисты нанесли ракетный удар по Харьковщине: двое пострадавших

Удар по предприятию в с. Васищево в пригороде Харькова

Российские войска 30 мая нанесли ракетный удар по поселку Васищево Харьковской области, есть раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество пострадавших вследствие вражеского ракетного удара по с. Васищево растет. Сейчас известно о двух пострадавших. Медики оказывают всю необходимую помощь", - отметил он.

Также разрушениям подверглись 8 частных домовладений и гражданский автомобиль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты ночью атаковали села на Харьковщине, восемь пострадавших, в том числе один ребенок

Автор: 

обстрел (27699) Харьковская область (1034) Харьковский район (318) Васищево (2) война в Украине (4549)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 