Рашисты нанесли ракетный удар по Харьковщине: двое пострадавших

Российские войска 30 мая нанесли ракетный удар по поселку Васищево Харьковской области, есть раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество пострадавших вследствие вражеского ракетного удара по с. Васищево растет. Сейчас известно о двух пострадавших. Медики оказывают всю необходимую помощь", - отметил он.

Также разрушениям подверглись 8 частных домовладений и гражданский автомобиль.

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