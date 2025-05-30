Рашисти завдали ракетного удару по Харківщині: двоє постраждалих
Російські війська 30 травня завдали ракетного удару по селищу Васищеве Харківської області, є поранені.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Кількість постраждалих внаслідок ворожого ракетного удару по с. Васищеве зростає. Наразі відомо про двох постраждалих. Медики надають всю необхідну допомогу", - зазнав він.
Також руйнувань зазнали 8 приватних домоволодінь та цивільний автомобіль.
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