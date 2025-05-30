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Новини Обстріли Харківщини
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Рашисти завдали ракетного удару по Харківщині: двоє постраждалих

Удар по підприємству у с. Васищеве в передмісті Харкова

Російські війська 30 травня завдали ракетного удару по селищу Васищеве Харківської області, є поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість постраждалих внаслідок ворожого ракетного удару по с. Васищеве зростає. Наразі відомо про двох постраждалих. Медики надають всю необхідну допомогу", - зазнав він. 

Також руйнувань зазнали 8 приватних домоволодінь та цивільний автомобіль.

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Автор: 

обстріл (29021) Харківська область (1045) Харківський район (318) Васищеве (3) війна в Україні (4586)


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