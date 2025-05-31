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Новости Потери врага
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Журналисты установили имена 110 тыс. оккупантов, уничтоженных на войне в Украине

сожженный танк РФ

Журналисты установили имена 110 608 российских военных, уничтоженных во время полномасштабного вторжения в Украину - на 2000 больше, чем две недели назад.

Об этом говорится в совместном отчете российской службы ВВС и Медиазоны, подготовленном на основе открытых данных, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Сообщается, что была подтверждена гибель 27 950 добровольцев, 18 573 контрактников, 17 017 заключенных, 12 288 мобилизованных военных, а также 3 179 членов ЧВК, тогда как информация о других погибших (31 601 человек) остается неизвестной.

По данным журналистов, по числу потерь среди регионов России с большим отывом лидирует Республика Тыва (120 смертей на каждые 10 тысяч мужчин). Далее следуют Республика Бурятия (91 смерть на 10 тысяч мужчин) и Республика Алтай (89 смертей на 10 тысяч мужчин.).

потери армии РФ

Так, самая большая категория потерь среди жителей Тывы (треть подтвержденных смертей) - это профессиональные военные, то есть офицеры и люди, связавшие свою карьеру с армией до начала вторжения РФ в Украину.

Еще 23% всех погибших бойцов российской армии из Тывы были заключенными, что в полтора раза выше показателя, чем в среднем по России. Этот регион более десяти лет занимает первенство по уровню преступности на 100 тысяч населения, причем самыми распространенными преступлениями являются кражи и умышленное причинение вреда здоровью.

Убийства и покушения на убийство в Тыве входят в десятку наиболее распространенных преступлений. Именно на заключенных, отбывающих наказание за убийства, побои и разбой, делал ставку основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, начиная вербовку в колониях, объясняют журналисты.

В соседней Бурятии четверть всех потерь приходится на профессиональных военных, еще 34% - на добровольцев. Однако там каждый пятый погибший был мобилизован, что почти вдвое больше, чем в среднем по РФ.

Между тем на Алтае местные власти делали ставку на добровольцев, 47% которых погибли на войне в Украине. Это в 1,9 раза больше, чем средние показатели по России.

Отмечается, что в Москве на 10 тысяч мужчин приходится лишь трое погибших. Из них 10% - заключенные, 26% - добровольцы, еще 15% были мобилизованы, а 20% - это профессиональные военные.

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В сводке говорится, что из погибших контрактников российской армии 8 079 человек были мотострелками, 3 471 человек - десантниками, еще 1 749 военных принадлежали к морской пехоте и военно-морскому флоту РФ, а 1 204 человека были танкистами. Среди артиллеристов, спецназовцев и росгвардейцев с начала полномасштабного вторжения погибли 913, 787 и 588 человек соответственно. Подразделения, к которым принадлежали еще 1 782 погибших, не сообщаются.

потери армии РФ

В то же время, журналисты отметили, что реальное число потерь России на войне против Украины гораздо выше и может составлять от 170 тыс. до 246 тыс.

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Автор: 

армия РФ (19603) потери (4423) война в Украине (4569)


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Топ комментарии
+7
Окупанти не «загинули», а були знищені
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31.05.2025 07:08
+5
В Україні кількість втрат влада засекретила, аби її за м'ягко кажучі рішення, які виявились чомусь на користь ворога, не псували рейтинги пакращення турботи про народонаселєніє
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31.05.2025 03:55
+4
Тут немає що порівнювати, бо це тільки ті сдохші кацапські окупанти, чиї імена і факт ліквілації встановлені на 100%. Всього кацапів здохло, звісно, набагато більше.
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31.05.2025 04:43
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Мало.
Хай буде більше, хай Чеченський народ піднімається! 🙏
І всі всі корінні нації на своїх землях під рф
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31.05.2025 01:49 Ответить
Вбивають чурок і зеків. Нема в нас чурок. Но хоч щось є.
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31.05.2025 01:53 Ответить
не фантазуй , не піднімуться. немає жодної ознаки таких підйомів.
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31.05.2025 08:43 Ответить
Для порівняння потрібні такі ж дані про втрати іншої сторони війни з тих же джерел. Вони є. Але їх ніхто не опублікує.
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31.05.2025 02:16 Ответить
Тут немає що порівнювати, бо це тільки ті сдохші кацапські окупанти, чиї імена і факт ліквілації встановлені на 100%. Всього кацапів здохло, звісно, набагато більше.
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31.05.2025 04:43 Ответить
під час війни свої втрати ніхто не публікує
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31.05.2025 07:32 Ответить
В Україні кількість втрат влада засекретила, аби її за м'ягко кажучі рішення, які виявились чомусь на користь ворога, не псували рейтинги пакращення турботи про народонаселєніє
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31.05.2025 03:55 Ответить
Не мели дурниць... У будь-якій війні влада засекречує власні втрати - як людські, так і матеріальні (зброя, техніка, **********). Це робиться для того, щоб завадить оцінці залишку її мобресурсів противником. У нас просто цим скористалися, і для цього теж...
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31.05.2025 05:17 Ответить
Не втрачайте час на відповідь москальським ботам
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31.05.2025 07:33 Ответить
Можливо, людина подивилася на це "під іншим кутом зору"... Я теж, буває, "заганяю людей в кут", показуючи їм інший варіант погляду на ситуацію...
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31.05.2025 08:47 Ответить
А ти настільки дурний та тупий, що не знаєш, що в ********* інформація про втрати теж засекречена.
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31.05.2025 08:11 Ответить
Ще 110 608 російських військових, які також загинули, поховані в могилі "неизвестного солдата".
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31.05.2025 06:04 Ответить
Окупанти не «загинули», а були знищені
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31.05.2025 07:08 Ответить
Згідно воєнних наук, наскільки мені відомо, кількість поранених повинна бути, як мінімум, в два рази більше, ніж вбитих. Якусь їх кількість, звісно, виліковують і женуть знов на фронт, але ж залишається немала кількість інвалідів.
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31.05.2025 08:17 Ответить
А ***** мені потрібні імена тих виродків? Обманутиє невінно убієнниє *****? , панахидку ім може замовить?
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31.05.2025 08:19 Ответить
не будь такою жорстокою. от золкін і його вгодований кент діма коляденко спілкуються з полоненими з рашки. душевні балачки про маму-папу, школу, хренових начальників, зарплати, чим кормлять поять в полоні, відеодзвінки з їхніми матільдами. все це пересипано сальними жартиками, анекдотиками фразами"Вот бери водичку и табак, кто не каво напал, кагда началась 2-я міравая и т.д. Заради цієї примітивної інформаційної гидоти золкін і дімон мають броню від фронту і чималу зарплату.
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31.05.2025 08:41 Ответить
 
 