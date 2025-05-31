Журналисты установили имена 110 тыс. оккупантов, уничтоженных на войне в Украине

Журналисты установили имена 110 608 российских военных, уничтоженных во время полномасштабного вторжения в Украину - на 2000 больше, чем две недели назад.

Об этом говорится в совместном отчете российской службы ВВС и Медиазоны, подготовленном на основе открытых данных, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Сообщается, что была подтверждена гибель 27 950 добровольцев, 18 573 контрактников, 17 017 заключенных, 12 288 мобилизованных военных, а также 3 179 членов ЧВК, тогда как информация о других погибших (31 601 человек) остается неизвестной.

По данным журналистов, по числу потерь среди регионов России с большим отывом лидирует Республика Тыва (120 смертей на каждые 10 тысяч мужчин). Далее следуют Республика Бурятия (91 смерть на 10 тысяч мужчин) и Республика Алтай (89 смертей на 10 тысяч мужчин.).

Так, самая большая категория потерь среди жителей Тывы (треть подтвержденных смертей) - это профессиональные военные, то есть офицеры и люди, связавшие свою карьеру с армией до начала вторжения РФ в Украину.

Еще 23% всех погибших бойцов российской армии из Тывы были заключенными, что в полтора раза выше показателя, чем в среднем по России. Этот регион более десяти лет занимает первенство по уровню преступности на 100 тысяч населения, причем самыми распространенными преступлениями являются кражи и умышленное причинение вреда здоровью.

Убийства и покушения на убийство в Тыве входят в десятку наиболее распространенных преступлений. Именно на заключенных, отбывающих наказание за убийства, побои и разбой, делал ставку основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, начиная вербовку в колониях, объясняют журналисты.

В соседней Бурятии четверть всех потерь приходится на профессиональных военных, еще 34% - на добровольцев. Однако там каждый пятый погибший был мобилизован, что почти вдвое больше, чем в среднем по РФ.

Между тем на Алтае местные власти делали ставку на добровольцев, 47% которых погибли на войне в Украине. Это в 1,9 раза больше, чем средние показатели по России.

Отмечается, что в Москве на 10 тысяч мужчин приходится лишь трое погибших. Из них 10% - заключенные, 26% - добровольцы, еще 15% были мобилизованы, а 20% - это профессиональные военные.

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В сводке говорится, что из погибших контрактников российской армии 8 079 человек были мотострелками, 3 471 человек - десантниками, еще 1 749 военных принадлежали к морской пехоте и военно-морскому флоту РФ, а 1 204 человека были танкистами. Среди артиллеристов, спецназовцев и росгвардейцев с начала полномасштабного вторжения погибли 913, 787 и 588 человек соответственно. Подразделения, к которым принадлежали еще 1 782 погибших, не сообщаются.

В то же время, журналисты отметили, что реальное число потерь России на войне против Украины гораздо выше и может составлять от 170 тыс. до 246 тыс.

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