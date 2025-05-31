Журналісти встановили імена 110 тис. окупантів, які загинули на війні в Україні

Журналісти встановили імена 110 608 російських військових, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну – на 2000 більше, ніж два тижні тому.

Про це йдеться у спільному звіті російської служби ВВС та Медіазони, підготовленому на основі відкритих даних, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Повідомляється, що була підтверджена загибель 27 950 добровольців, 18 573 контрактників, 17 017 ув’язнених, 12 288 мобілізованих військових, а також 3 179 членів ПВК, тоді як інформація щодо інших загиблих (31 601 особа) залишається невідомою.

За даними журналістів, за числом втрат серед регіонів Росії із великим відривом лідирує Республіка Тива (120 смертей на кожні 10 тисяч чоловіків). Далі йдуть Республіка Бурятія (91 смерть на 10 тисяч чоловіків) та Республіка Алтай (89 смертей на 10 тисяч чоловіків.).

Так, найбільша категорія втрат серед жителів Тиви (третина підтверджених смертей) – це професійні військові, тобто офіцери і люди, які пов’язали свою кар’єру з армією до початку вторгнення РФ в Україну.

Ще 23% усіх загиблих бійців російської армії з Тиви були ув’язненими, що є у півтора раза вищим показником, ніж у середньому по Росії. Цей регіон понад десять років займає першість за рівнем злочинності на 100 тисяч населення, при чому найпоширенішими злочинами є крадіжки та навмисне заподіяння шкоди здоров’ю.

Убивства і замахи на вбивство у Тиві входять у десятку найбільш поширених злочинів. Саме на ув’язнених, які відбувають покарання за убивства, побої та розбій, робив ставку засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, починаючи вербування у колоніях, пояснюють журналісти.

У сусідній Бурятії чверть усіх втрат припадає на професійних військових, ще 34% – на добровольців. Однак там кожний п’ятий загиблий був мобілізований, що майже удвічі більше, ніж у середньому в РФ.

Тим часом на Алтаї місцева влада робила ставку на добровольців, 47% яких загинули на війні в Україні. Це у 1,9 раза більше, ніж середні показники по Росії.

Зазначається, що у Москві на 10 тисяч чоловіків припадає лише троє загиблих. З них 10% – ув’язнені, 26% – добровольці, ще 15% були мобілізовані, а 20% – це професійні військові.

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У зведенні йдеться, що із загиблих контрактників російської армії 8 079 людей були мотострілками, 3 471 особа – десантниками, ще 1 749 військових належали до морської піхоти і військово-морського флоту РФ, а 1 204 людини були танкістами. Серед артилеристів, спецпризначенців і росгвардійців з початку повномасштабного вторгнення загинули 913, 787 та 588 осіб відповідно. Підрозділи, до яких належали ще 1 782 загиблих, не повідомляються.

Водночас журналісти зазначили, що реальне число втрат Росії на війні проти України набагато вище і може становити від 170 тис. до 246 тис.

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