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Новости Отмена финансирования Радио Свобода
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Суд США обязал USAGM выплатить Радио Свобода финансирование за май

Отмена финансирования Радио Свобода

В пятницу, 30 мая, окружной судья США Ройс Ламберт принял решение в пользу Радио Свобода, обязав Агентство США по вопросам глобальных медиа (USAGM) немедленно выплатить корпорации майское финансирование.

Об этом сообщает Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, судья отклонил аргумент USAGM, что другие доноры готовы профинансировать корпорацию, и заявил, что нынешнее положение сторон "почти идентично" ситуации с финансированием за апрель, которое также было обязано выплатить.

"Без какого-либо финансирования тем временем Радио Свобода прекратит подавляющее большинство своей деятельности до конца июня", - говорится в постановлении. Судья Ламберт также отметил, что обещания относительно будущих выплат не уменьшают немедленной угрозы, с которой столкнулась корпорация.

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Президент Радио Свобода Стивен Капус подчеркнул, что выплата необходима для обеспечения работы корпорации, которая имеет "жизненно важное значение для национальной безопасности и внешней политики США".

Что предшествовало?

В феврале сообщалось, что американский миллиардер и специальный госслужащий администрации президента США Илон Маск хочет закрытия государственных СМИ США "Радио Свобода" и "Голоса Америки".

Напомним, утром субботы, 15 марта,штатные сотрудники "Голоса Америки" в США получили электронное письмо от отдела кадров с сообщением о том, что они отправлены в оплачиваемый административный отпуск.

Ранее сообщалось, что лидер США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает сокращение 7 федеральных агентств. Это происходит в рамках "сокращения федеральной бюрократии".

Читайте также: Белый дом аргументировал решение Трампа об отмене финансирования "Голоса Америки": к вещателю якобы есть претензии

Автор: 

журналистика (3314) США (27082) финансирование (1807)


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Топ комментарии
+4
"Мені одному не зрозуміло"

существует трудовое законодательство, которое там вполне функционирует, и по которому без определенных процедур и обоснования нельзя просто так по чьему-то желанию кого-то сократить, уволить и т.д.
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31.05.2025 12:45
+2
По-хорошому там треба Маск з Трампом штрафувати на всю суму заборговності плюс моральні збитки і стаття заперевищення повноважень.
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31.05.2025 12:04
+2
...и в тюрягу , за употребление на работе дури.
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31.05.2025 12:12
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Правила форума Совет форумчан
По-хорошому там треба Маск з Трампом штрафувати на всю суму заборговності плюс моральні збитки і стаття заперевищення повноважень.
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31.05.2025 12:04 Ответить
...и в тюрягу , за употребление на работе дури.
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31.05.2025 12:12 Ответить
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31.05.2025 12:06 Ответить
А чьо суд не сдерьот финансирование с маска?
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31.05.2025 12:07 Ответить
Мені одному не зрозуміло до чого докотилася Америка - роботодавець скорочує підрозділ/персонал - а суд зобов'язує все одно виплачувати заробітну плату?
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31.05.2025 12:17 Ответить
"Мені одному не зрозуміло"

существует трудовое законодательство, которое там вполне функционирует, и по которому без определенных процедур и обоснования нельзя просто так по чьему-то желанию кого-то сократить, уволить и т.д.
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31.05.2025 12:45 Ответить
Мені одному не зрозуміло.... якого *** пхатися до Штатів, своїх проблем мало? Це, як сидіти по вуха у лайні і ржати з мільярдера, у якого на віллі вікно розбите
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31.05.2025 12:26 Ответить
Про що хотів сказати? Бо щось витіювато …
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31.05.2025 12:46 Ответить
Не потрібно спішити - там є ще другий суд
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31.05.2025 12:50 Ответить
Судова система США - єдиний запобіжник від трампівського бєспрєдєлу !
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31.05.2025 12:59 Ответить
А "Голос Америки" таки "прокатили"(читай "бортанули")
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31.05.2025 14:59 Ответить
 
 