Суд США обязал USAGM выплатить Радио Свобода финансирование за май

В пятницу, 30 мая, окружной судья США Ройс Ламберт принял решение в пользу Радио Свобода, обязав Агентство США по вопросам глобальных медиа (USAGM) немедленно выплатить корпорации майское финансирование.

Об этом сообщает Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, судья отклонил аргумент USAGM, что другие доноры готовы профинансировать корпорацию, и заявил, что нынешнее положение сторон "почти идентично" ситуации с финансированием за апрель, которое также было обязано выплатить.

"Без какого-либо финансирования тем временем Радио Свобода прекратит подавляющее большинство своей деятельности до конца июня", - говорится в постановлении. Судья Ламберт также отметил, что обещания относительно будущих выплат не уменьшают немедленной угрозы, с которой столкнулась корпорация.

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Президент Радио Свобода Стивен Капус подчеркнул, что выплата необходима для обеспечения работы корпорации, которая имеет "жизненно важное значение для национальной безопасности и внешней политики США".

Что предшествовало?

В феврале сообщалось, что американский миллиардер и специальный госслужащий администрации президента США Илон Маск хочет закрытия государственных СМИ США "Радио Свобода" и "Голоса Америки".

Напомним, утром субботы, 15 марта,штатные сотрудники "Голоса Америки" в США получили электронное письмо от отдела кадров с сообщением о том, что они отправлены в оплачиваемый административный отпуск.

Ранее сообщалось, что лидер США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает сокращение 7 федеральных агентств. Это происходит в рамках "сокращения федеральной бюрократии".

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