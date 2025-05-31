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Новини Скасування фінансування Радіо Свобода
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Суд США зобов’язав USAGM виплатити Радіо Свобода фінансування за травень

Скасування фінансування Радіо Свобода

У п’ятницю, 30 травня, окружний суддя США Ройс Ламберт ухвалив рішення на користь Радіо Свобода, зобов’язавши Агентство США з питань глобальних медіа (USAGM) негайно виплатити корпорації травневе фінансування.

Про це повідомляє Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, суддя відхилив аргумент USAGM, що інші донори готові профінансувати корпорацію, і заявив, що нинішнє становище сторін "майже ідентичне" до ситуації з фінансуванням за квітень, яке також було зобов’язано виплатити.

"Без будь-якого фінансування тим часом Радіо Свобода припинить переважну більшість своєї діяльності до кінця червня", - йдеться в постанові. Суддя Ламберт також зазначив, що обіцянки щодо майбутніх виплат не зменшують негайної загрози, з якою зіткнулася корпорація.

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Президент Радіо Свобода Стівен Капус підкреслив, що виплата необхідна для забезпечення роботи корпорації, яка має "життєво важливе значення для національної безпеки та зовнішньої політики США".

Що передувало?

У лютому повідомлялося, що американський мільярдер та спеціальний держслужбовець адміністрації президента США Ілон Маск хоче закриття державних ЗМІ США "Радіо Свобода" та "Голосу Америки".

Нагадаємо, вранці суботи, 15 березня, штатні працівники "Голосу Америки" в США отримали електронного листа від відділу кадрів з повідомленням про те, що їх відправлено в оплачувану адміністративну відпустку.

Раніше повідомлялося, що лідер США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає скорочення 7 федеральних агентств. Це відбувається у межах "скорочення федеральної бюрократії".

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Автор: 

журналістика (1778) США (23335) фінансування (3148)


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Топ коментарі
+3
"Мені одному не зрозуміло"

существует трудовое законодательство, которое там вполне функционирует, и по которому без определенных процедур и обоснования нельзя просто так по чьему-то желанию кого-то сократить, уволить и т.д.
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31.05.2025 12:45
+2
По-хорошому там треба Маск з Трампом штрафувати на всю суму заборговності плюс моральні збитки і стаття заперевищення повноважень.
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31.05.2025 12:04
+1
А чьо суд не сдерьот финансирование с маска?
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31.05.2025 12:07
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По-хорошому там треба Маск з Трампом штрафувати на всю суму заборговності плюс моральні збитки і стаття заперевищення повноважень.
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31.05.2025 12:04 Відповісти
...и в тюрягу , за употребление на работе дури.
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31.05.2025 12:12 Відповісти
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31.05.2025 12:06 Відповісти
А чьо суд не сдерьот финансирование с маска?
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31.05.2025 12:07 Відповісти
Мені одному не зрозуміло до чого докотилася Америка - роботодавець скорочує підрозділ/персонал - а суд зобов'язує все одно виплачувати заробітну плату?
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31.05.2025 12:17 Відповісти
"Мені одному не зрозуміло"

существует трудовое законодательство, которое там вполне функционирует, и по которому без определенных процедур и обоснования нельзя просто так по чьему-то желанию кого-то сократить, уволить и т.д.
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31.05.2025 12:45 Відповісти
Мені одному не зрозуміло.... якого *** пхатися до Штатів, своїх проблем мало? Це, як сидіти по вуха у лайні і ржати з мільярдера, у якого на віллі вікно розбите
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31.05.2025 12:26 Відповісти
Про що хотів сказати? Бо щось витіювато …
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31.05.2025 12:46 Відповісти
Не потрібно спішити - там є ще другий суд
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31.05.2025 12:50 Відповісти
Судова система США - єдиний запобіжник від трампівського бєспрєдєлу !
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31.05.2025 12:59 Відповісти
 
 