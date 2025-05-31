Суд США зобов’язав USAGM виплатити Радіо Свобода фінансування за травень

У п’ятницю, 30 травня, окружний суддя США Ройс Ламберт ухвалив рішення на користь Радіо Свобода, зобов’язавши Агентство США з питань глобальних медіа (USAGM) негайно виплатити корпорації травневе фінансування.

Про це повідомляє Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, суддя відхилив аргумент USAGM, що інші донори готові профінансувати корпорацію, і заявив, що нинішнє становище сторін "майже ідентичне" до ситуації з фінансуванням за квітень, яке також було зобов’язано виплатити.

"Без будь-якого фінансування тим часом Радіо Свобода припинить переважну більшість своєї діяльності до кінця червня", - йдеться в постанові. Суддя Ламберт також зазначив, що обіцянки щодо майбутніх виплат не зменшують негайної загрози, з якою зіткнулася корпорація.

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Президент Радіо Свобода Стівен Капус підкреслив, що виплата необхідна для забезпечення роботи корпорації, яка має "життєво важливе значення для національної безпеки та зовнішньої політики США".

Що передувало?

У лютому повідомлялося, що американський мільярдер та спеціальний держслужбовець адміністрації президента США Ілон Маск хоче закриття державних ЗМІ США "Радіо Свобода" та "Голосу Америки".

Нагадаємо, вранці суботи, 15 березня, штатні працівники "Голосу Америки" в США отримали електронного листа від відділу кадрів з повідомленням про те, що їх відправлено в оплачувану адміністративну відпустку.

Раніше повідомлялося, що лідер США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає скорочення 7 федеральних агентств. Це відбувається у межах "скорочення федеральної бюрократії".

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