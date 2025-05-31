Украина подключается к авиационной системе НАТО: самолеты ВСУ будут координироваться с союзниками
Украина присоединилась к авиационной системе НАТО через цифровой интерфейс, что позволит самолетам ВСУ координировать свои действия с союзниками.
Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.
Украина подписала лицензионное соглашение на использование программного обеспечения НАТО - Системного интерфейса Центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI). Этот интерфейс работает через протокол Link-16, который известен как "военный Wi-Fi" НАТО.
CSI позволяет обмениваться информацией между самолетами, такими как F-16 и Mirage 2000, а также системами ПВО и ПРО (Patriot) и другими элементами обороны.
Соглашение стало возможным благодаря сотрудничеству Министерства обороны, Генерального штаба, Воздушных сил и международных партнеров. По словам Черногоренко, это открывает путь к полной взаимосовместимости с партнерами НАТО.
"Не просто мечтаем о совместных операциях с союзниками, а делаем это реальностью", - написала она.
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Головне щоб їх берегли
Подоляк і Дьопьош_зєлєнскій не дадуть збрехати !!
Як заявив полковник Британської армії Річард Кемп на Black Sea Security Forum, це буде здійснено в рамках договору про стратегічне партнерство.
Не куярьте за шахедами...