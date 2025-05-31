РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8036 посетителей онлайн
Новости Развитие авиации ВСУ
830 16

Украина подключается к авиационной системе НАТО: самолеты ВСУ будут координироваться с союзниками

нато украина

Украина присоединилась к авиационной системе НАТО через цифровой интерфейс, что позволит самолетам ВСУ координировать свои действия с союзниками.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

Украина подписала лицензионное соглашение на использование программного обеспечения НАТО - Системного интерфейса Центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI). Этот интерфейс работает через протокол Link-16, который известен как "военный Wi-Fi" НАТО.

CSI позволяет обмениваться информацией между самолетами, такими как F-16 и Mirage 2000, а также системами ПВО и ПРО (Patriot) и другими элементами обороны.

Соглашение стало возможным благодаря сотрудничеству Министерства обороны, Генерального штаба, Воздушных сил и международных партнеров. По словам Черногоренко, это открывает путь к полной взаимосовместимости с партнерами НАТО.

"Не просто мечтаем о совместных операциях с союзниками, а делаем это реальностью", - написала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В НАТО не обсуждают требование России о нерасширении на восток, - СМИ

Автор: 

авиация (2841) НАТО (10054)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
А союзники теж будуть допомагати?
показать весь комментарий
31.05.2025 14:34
+1
Очередная "коалиция"?
показать весь комментарий
31.05.2025 14:35
+1
Через Link-16 вроде можно использовать Пэтриоты в пассивном режиме, а подсветка с самолета ДРЛО...
показать весь комментарий
31.05.2025 14:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А союзники теж будуть допомагати?
показать весь комментарий
31.05.2025 14:34 Ответить
В том і є питання.
показать весь комментарий
31.05.2025 14:55 Ответить
Координація потрібна для того, щоби українські літаки не заважали натівским літакам "підніматися у повітря" під час російських повітряних атак на Україну.
показать весь комментарий
31.05.2025 15:22 Ответить
Очередная "коалиция"?
показать весь комментарий
31.05.2025 14:35 Ответить
Через Link-16 вроде можно использовать Пэтриоты в пассивном режиме, а подсветка с самолета ДРЛО...
показать весь комментарий
31.05.2025 14:44 Ответить
Здається Данія передала парочку.
Головне щоб їх берегли
показать весь комментарий
31.05.2025 14:49 Ответить
Швеция. Еще готовятся к передаче.
показать весь комментарий
31.05.2025 14:52 Ответить
Круто нарешті різні комплекси ППО і авіація, буде зв'язана в єдину систему...
показать весь комментарий
31.05.2025 14:47 Ответить
пов'язані будуть тільки Ф-16 - німці свого часу продали всі свої МіГ-29 полякам за 1 євро якраз через те, що їх в принципі неможливо інтегрувати в систему
показать весь комментарий
31.05.2025 15:03 Ответить
З такою "владою" і профі-шпигунів не треба - все розкажуть, все натякнуть і ще й селфіки зроблять, з геоприв'язкою і обличчами спеціалістів...
Подоляк і Дьопьош_зєлєнскій не дадуть збрехати !!
показать весь комментарий
31.05.2025 14:48 Ответить
Це щоб не дозволяти бити по поросії
показать весь комментарий
31.05.2025 14:54 Ответить
підключили до тормоза
показать весь комментарий
31.05.2025 14:56 Ответить
Щоб збивати рашистів до 160 км на F-16, треба ракета AIM-120C-8 AMRAAM, а не ця херня
показать весь комментарий
31.05.2025 14:55 Ответить
⚡️Українська ядерна зброя вже ближче, ніж здається - Британія має допомогти Україні розробити власну «ядерку»

Як заявив полковник Британської армії Річард Кемп на Black Sea Security Forum, це буде здійснено в рамках договору про стратегічне партнерство.
показать весь комментарий
31.05.2025 15:00 Ответить
Дуже гарна новина. Дуже важлива угода, яка допоможе збільшити ефективність нашої ППО.
показать весь комментарий
31.05.2025 15:14 Ответить
Докуя тех F-16 есть?
Не куярьте за шахедами...
показать весь комментарий
31.05.2025 15:16 Ответить
 
 