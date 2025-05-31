Україна підключається до авіаційної системи НАТО: літаки ЗСУ координуватимуться із союзниками

Україна приєдналася до авіаційної системи НАТО через цифровий інтерфейс, що дозволить літакам ЗСУ координувати свої дії з союзниками.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

Україна підписала ліцензійну угоду на використання програмного забезпечення НАТО - Системного інтерфейсу Центру управління і оповіщення (CRC System Interface, CSI). Цей інтерфейс працює через протокол Link-16, який відомий як "військовий Wi-Fi" НАТО.

CSI дозволяє обмінюватися інформацією між літаками, такими як F-16 і Mirage 2000, а також системами ППО й ПРО (Patriot) та іншими елементами оборони.

Угода стала можливою завдяки співпраці Міністерства оборони, Генерального штабу, Повітряних сил та міжнародних партнерів. За словами Черногоренко, це відкриває шлях до повної взаємосумісності з партнерами НАТО.

"Не просто мріємо про спільні операції із союзниками, а робимо це реальністю", – написала вона.

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