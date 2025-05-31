Україна підключається до авіаційної системи НАТО: літаки ЗСУ координуватимуться із союзниками
Україна приєдналася до авіаційної системи НАТО через цифровий інтерфейс, що дозволить літакам ЗСУ координувати свої дії з союзниками.
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.
Україна підписала ліцензійну угоду на використання програмного забезпечення НАТО - Системного інтерфейсу Центру управління і оповіщення (CRC System Interface, CSI). Цей інтерфейс працює через протокол Link-16, який відомий як "військовий Wi-Fi" НАТО.
CSI дозволяє обмінюватися інформацією між літаками, такими як F-16 і Mirage 2000, а також системами ППО й ПРО (Patriot) та іншими елементами оборони.
Угода стала можливою завдяки співпраці Міністерства оборони, Генерального штабу, Повітряних сил та міжнародних партнерів. За словами Черногоренко, це відкриває шлях до повної взаємосумісності з партнерами НАТО.
"Не просто мріємо про спільні операції із союзниками, а робимо це реальністю", – написала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Головне щоб їх берегли
Подоляк і Дьопьош_зєлєнскій не дадуть збрехати !!
Як заявив полковник Британської армії Річард Кемп на Black Sea Security Forum, це буде здійснено в рамках договору про стратегічне партнерство.
Не куярьте за шахедами...