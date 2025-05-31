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Новини Розвиток авіації ЗСУ
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Україна підключається до авіаційної системи НАТО: літаки ЗСУ координуватимуться із союзниками

нато україна

Україна приєдналася до авіаційної системи НАТО через цифровий інтерфейс, що дозволить літакам ЗСУ координувати свої дії з союзниками.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

Україна підписала ліцензійну угоду на використання програмного забезпечення НАТО - Системного інтерфейсу Центру управління і оповіщення (CRC System Interface, CSI). Цей інтерфейс працює через протокол Link-16, який відомий як "військовий Wi-Fi" НАТО.

CSI дозволяє обмінюватися інформацією між літаками, такими як F-16 і Mirage 2000, а також системами ППО й ПРО (Patriot) та іншими елементами оборони.

Угода стала можливою завдяки співпраці Міністерства оборони, Генерального штабу, Повітряних сил та міжнародних партнерів. За словами Черногоренко, це відкриває шлях до повної взаємосумісності з партнерами НАТО.

"Не просто мріємо про спільні операції із союзниками, а робимо це реальністю", – написала вона.

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Автор: 

авіація (4152) НАТО (6516)


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Топ коментарі
+2
А союзники теж будуть допомагати?
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31.05.2025 14:34
+1
Очередная "коалиция"?
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31.05.2025 14:35
+1
Через Link-16 вроде можно использовать Пэтриоты в пассивном режиме, а подсветка с самолета ДРЛО...
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31.05.2025 14:44
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А союзники теж будуть допомагати?
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31.05.2025 14:34 Відповісти
В том і є питання.
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31.05.2025 14:55 Відповісти
Координація потрібна для того, щоби українські літаки не заважали натівским літакам "підніматися у повітря" під час російських повітряних атак на Україну.
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31.05.2025 15:22 Відповісти
Очередная "коалиция"?
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31.05.2025 14:35 Відповісти
Через Link-16 вроде можно использовать Пэтриоты в пассивном режиме, а подсветка с самолета ДРЛО...
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31.05.2025 14:44 Відповісти
Здається Данія передала парочку.
Головне щоб їх берегли
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31.05.2025 14:49 Відповісти
Швеция. Еще готовятся к передаче.
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31.05.2025 14:52 Відповісти
Круто нарешті різні комплекси ППО і авіація, буде зв'язана в єдину систему...
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31.05.2025 14:47 Відповісти
пов'язані будуть тільки Ф-16 - німці свого часу продали всі свої МіГ-29 полякам за 1 євро якраз через те, що їх в принципі неможливо інтегрувати в систему
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31.05.2025 15:03 Відповісти
Чому неможливо? Що заважає встановити на міги відповідну апаратуру?
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31.05.2025 15:31 Відповісти
З такою "владою" і профі-шпигунів не треба - все розкажуть, все натякнуть і ще й селфіки зроблять, з геоприв'язкою і обличчами спеціалістів...
Подоляк і Дьопьош_зєлєнскій не дадуть збрехати !!
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31.05.2025 14:48 Відповісти
Це щоб не дозволяти бити по поросії
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31.05.2025 14:54 Відповісти
підключили до тормоза
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31.05.2025 14:56 Відповісти
Щоб збивати рашистів до 160 км на F-16, треба ракета AIM-120C-8 AMRAAM, а не ця херня
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31.05.2025 14:55 Відповісти
⚡️Українська ядерна зброя вже ближче, ніж здається - Британія має допомогти Україні розробити власну «ядерку»

Як заявив полковник Британської армії Річард Кемп на Black Sea Security Forum, це буде здійснено в рамках договору про стратегічне партнерство.
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31.05.2025 15:00 Відповісти
Дуже гарна новина. Дуже важлива угода, яка допоможе збільшити ефективність нашої ППО.
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31.05.2025 15:14 Відповісти
Докуя тех F-16 есть?
Не куярьте за шахедами...
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31.05.2025 15:16 Відповісти
 
 