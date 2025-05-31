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Новости Поставка Taurus
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Германия, вероятно, не предоставит Украине ракеты Taurus из-за позиции министра финансов Клингбайля, - The Guardian

Германия передаст Украине танки Leopard, IRIS-T и БМП в 2025 году

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль, представитель Социал-демократической партии, вероятно заблокировал решение о передаче немецких ракет Taurus Украине.

Об этом пишет издание The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, несмотря на заявления канцлера Фридриха Мерца о готовности помогать Украине, правительство Берлина пока вернулось к позиции стратегической неопределенности. Вместо поставки Taurus немецкие власти сосредоточились на предложении партнерства для совместного производства ракет.

The Guardian также сообщает, что Мерц осознает трудности, связанные с передачей Taurus: в частности, необходимость обучать украинских военных пользоваться этими ракетами в течение шести месяцев, что несет риски для Германии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Договорились с Мерцом не разглашать детали по поставкам Taurus

Автор: 

Германия (7062) Украина (45006) Taurus (53)


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Топ комментарии
+20
Але якщо міністр Клінгбайль дозволить, то заборонить старший прибиральник офісу міністра. Курва, цю гру ми вже три роки чуємо. Німці начебто й не проти надати нам Тауруси але щось завжди перешкоджає. Якась дрібниця. І ціх дрібниць безліч виникає коли вирішуються інші.
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31.05.2025 15:23
+18
З розряду "ЄС не зробить, бо Угорщина блокує") Історії для непритомних.
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31.05.2025 15:23
+15
Зеленський з'їздив у Німеччину - і, як завжди, все пересрав.
Як тільки Мерц заявив, що надасть ракети, Зеленському надійшла команда з кремля це поламати.
І Зеленський поламав. А німці то вже відмазку придумали щодо міністра фінансів.
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31.05.2025 15:23
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Як завжди!
Дірватися до влади, забути про все, і як меркель отримувати від рашки довічну пенсію.
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31.05.2025 15:21 Ответить
Клингбайль был членом попечительского совета ассоциации «Германия-Россия - Новое поколение» , сети молодых лидеров из Германии и России. Герхард Шрёдер поддержал Клингбайля в федеральной избирательной кампании 2017 года и присутствовал на предвыборных мероприятиях. Клингбайля не смутил тот факт, что Шредер недавно стал членом наблюдательного совета «Роснефти» .
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31.05.2025 16:42 Ответить
Після закінчення середньої школи в 1998 році та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0 проходження альтернативної служби в організації Bahnhofsmission в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80 Ганновері, почав ...
За його власними твердженнями, був активним в Антифа в молодості.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%81_%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BD%D2%91%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C#cite_note-9
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31.05.2025 18:41 Ответить
Зеленський з'їздив у Німеччину - і, як завжди, все пересрав.
Як тільки Мерц заявив, що надасть ракети, Зеленському надійшла команда з кремля це поламати.
І Зеленський поламав. А німці то вже відмазку придумали щодо міністра фінансів.
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31.05.2025 15:23 Ответить
До візиту Зеленського тауруси обіцяли - після візіту Зеленського ні.
Тож у цьому випадку Зеленський з'їв бутерброт не з ковбасою, а з лайном.
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31.05.2025 15:33 Ответить
І що поганого в тому, що припинились порожні обіцянки? Реально давати їх все одно ніхто не збирався.
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31.05.2025 15:37 Ответить
Звідки Ви узяли, що це були порожні обіцянки?
Вони не "припинились", а зіпсував все Зеленський.
Нахріна воно поперлося у Німеччину? Сидів би мовчки - за розумного зійшов би...
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31.05.2025 15:39 Ответить
Тобто, постачання Леопардів, Штормів, Ф-16 і багато чого іншого зіпсувати не зміг, а таурусів зіпсував? Пора вже подорослішати...
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31.05.2025 15:42 Ответить
Таки не зміг. І за це йому та Єрмачку постійно влітає від тавариша полковника з ФСБ.
Як Зеленський зі своєю шайкою не гидить, як не саботує - Україна бореться.
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31.05.2025 15:44 Ответить
Ти в якому класі?
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31.05.2025 15:50 Ответить
У цій "дискусії" усі захисники Зеленського повсералися і перейшли на особистість.
Нудно... Гуд бай.
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31.05.2025 15:52 Ответить
А як можна по справжньому вашу шизоїдну маячню без жодних фактів коментувати?
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31.05.2025 17:14 Ответить
Яким саме чином Зеленській міг "зіпсувати все" з передачею Таурусів? Чи це у твоїх методичці не написано?
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31.05.2025 16:55 Ответить
це мерц бутерброд з лайном, бо дав популістську обіцянку, яку не зміг виконати
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31.05.2025 15:37 Ответить
Тепер, після візіту Зеленського - нічого довести не вийде.
Факт - обіцяли - приперся Зеленський - перестали обіцяти.
Ніхріна додумувати не варто.
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31.05.2025 15:40 Ответить
обіцяти не значить женитися
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31.05.2025 15:43 Ответить
А, обіцяли й перестали обіцяти - тоді звісно, тут не сперечаюся)
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31.05.2025 15:44 Ответить
Тоді не варто сперечатися і з тим що відбулося між тим і іншим - Зеленський приперся у Німеччину - і перестали обіцяти.
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31.05.2025 15:46 Ответить
Не сперечаюся - обіцяти перестали)
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31.05.2025 15:48 Ответить
Молодець...
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31.05.2025 15:49 Ответить
Аргументы на уровне детсада.
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31.05.2025 17:44 Ответить
Авжеж. До того, як з"їздив, тауруси везли ешелонами.
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31.05.2025 15:25 Ответить
а після того як з'їздив?

навіщо тоді їздив? краще б дронів куили на ті гроші, які те недолуге проїздило.
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31.05.2025 15:33 Ответить
тому й не дають тауруси, бо тут триндець у владі.
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31.05.2025 15:36 Ответить
Ні, там, швидше за все, інші причини.
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31.05.2025 15:38 Ответить
ну ти б дав єрмаку ракету? чи хоча б пістолета?
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31.05.2025 15:42 Ответить
Все ж інше давали. І дають не Єрмаку, а ЗСУ.
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31.05.2025 15:44 Ответить
це не 155мм снаряд і не каска.
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31.05.2025 15:45 Ответить
Шторми, Ф-16 і ще багато чого. Всі дають і не бояться ніяких єрмаків. А Мерц, чомусь, злякався.
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31.05.2025 15:49 Ответить
це все застаріло ще 30 років тому. тауруси - нові.
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31.05.2025 15:50 Ответить
Тому і не дають. Бо зазнає краху черговий міф про чергову "супер-зброю". Скільки вже було: "ось як дадуть нам (Абрамси, Бредлі, Шторми, Леопарди, Ф-16 і т.д.), як вдаримо - кацапи аж за уралом отямляться. Дали. І? Де кацапи? Далеко потікали? Те ж саме буде і з Таурусами.
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31.05.2025 15:55 Ответить
нам давали все застаріле, і не багато.
та й Бредлі нормально себе показали.
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31.05.2025 16:06 Ответить
Все нормально показало. Але перелому у війні так і не сталось. Нагадаю: рашка вже запустила по Україні більше 10 ТИСЯЧ !!! різних ракет. І ми ніде не поділись, не розвалились, не капітулювали. Є і електрика, і зв"язок, і їсти, і пити і вся решта. Продовжуємо воювати. Є чим і як. То з якого переляку рашка раптом загнеться, капітулює і розвалиться від якоїсь сотні Таурусів? Що за маячня? Звідки вона взялась? Вірити в це може хіба що якась розумово відстала особа.
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31.05.2025 16:16 Ответить
Злякався - бо Зеленського побачив вживу... Воно таки може злякати - безвідповідальне, нахабне, недалеке...
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31.05.2025 15:51 Ответить
як погодка в маскве? добре за пост платять?
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31.05.2025 15:38 Ответить
Про погодку в масквє тобі розкажуть твої братушкі, яких ти так чекаєш.
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31.05.2025 15:39 Ответить
чекаєш їх ти, оскільки пишеш кацапську заказну муйню про "вкрали"
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31.05.2025 15:44 Ответить
степанов ти вже задрав
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31.05.2025 15:45 Ответить
Ти ідіот, чи прикидаєшся під тутешню кон'юнктуру?
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31.05.2025 15:45 Ответить
А ти?
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31.05.2025 15:48 Ответить
Десь так можливо
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31.05.2025 16:25 Ответить
А хто його туди допустив ?
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31.05.2025 16:49 Ответить
Шо б ти з'їв, щоб не 3,14дів!
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31.05.2025 17:08 Ответить
Вам би - до лікаря!
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31.05.2025 17:11 Ответить
ого как тебя штырит
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31.05.2025 17:28 Ответить
Мда... Миром правят аннунаки, Зеленский агент Кремля, Земля плоская...
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31.05.2025 18:31 Ответить
Але якщо міністр Клінгбайль дозволить, то заборонить старший прибиральник офісу міністра. Курва, цю гру ми вже три роки чуємо. Німці начебто й не проти надати нам Тауруси але щось завжди перешкоджає. Якась дрібниця. І ціх дрібниць безліч виникає коли вирішуються інші.
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31.05.2025 15:23 Ответить
З розряду "ЄС не зробить, бо Угорщина блокує") Історії для непритомних.
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31.05.2025 15:23 Ответить
"зокрема, необхідність навчати українських військових користуватися цими ракетами протягом шести місяців, що несе ризики для Німеччини"

Хто заважав вже давно навчити? Трьох років не вистачило? І які ризики, якщо не секрет?
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31.05.2025 15:24 Ответить
Ідіть в трампон зі своїми ракетами..
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31.05.2025 15:24 Ответить
Німеччина ймовірно не надасть Україні ракети Taurus через позицію міністра фінансів Клінгбайля

Німеччина нагадує дівку яка нудно ламається дати фпопу.
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31.05.2025 15:24 Ответить
Надія що нададуть є, бо дівка фпопу в результаті таки дає.
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31.05.2025 15:51 Ответить
- жінко, смаж рибу!
- а де риба?
- ти смаж, риба буде!
"Німеччина розглядатиме питання дозволу бити по РФ її зброєю, - Пісторіус" Джерело: https://censor.net/ua/n3492205
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31.05.2025 15:29 Ответить
Тю, а что, кто-то ожидал другого?
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31.05.2025 15:29 Ответить
А ще німці добре вміють робити канцтабори, газові камери, крематорії !
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31.05.2025 15:30 Ответить
То за цим досвідом туди були візити?
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31.05.2025 16:30 Ответить
Вусатий манʼяк навчив їх цій справі.
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31.05.2025 17:13 Ответить
Це пояснює те що ху...лостану не треба витрачати великі гроші, достатньо купити одного.
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31.05.2025 15:30 Ответить
труднощі, пов'язані з передачею Taurus зовсім не у необхідність навчати українських військових користуватися цими ракетами, а у необхідності отримання носіїв цих ракет і у необхідності навчання пілотів на нових літаках. Звісно, якщо Німеччина погодиться для цього нам передати певну кількість своїх Panavia Tornado або Eurofighter Typhoon.
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31.05.2025 15:31 Ответить
Ну хай нададуть хоч деяку кількість Fw-190, для боротьби з "шахедами"....
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31.05.2025 15:34 Ответить
Вони у бабок на вулиці запитувать про Тауруси не пробували? Може і їх позиція буде якась інша?
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31.05.2025 15:37 Ответить
Таурси, Атакамси, СС - це повинен бути план В.
План А - власні балістичні ракети: Сапсан (1000км), Вільха (200км); крилаті ракети на базі Нептуна - до 2500км (по типу калібрів, х-101 х-555).
План Б - ЯЗ.
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31.05.2025 15:39 Ответить
План отримати вже готову військову продукцію у тих, хто називає себе союзниками і партнерами є другорядним, інша справа - десятиліттями розробляти свої аналоги під щоденними ворожими ударами по військовій промисловості, не кажучи вже про ЯЗ. Звучить реалістично.
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31.05.2025 15:45 Ответить
Сам де і хто? Готовий стати до верстата?
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31.05.2025 15:46 Ответить
Я думаю, кожен свідомий українець повинен пожертвувати пралку для балістики. З пралок чіпів наколупаєм - і зробим ракети. А шо, москалі ж так роблять, а ми чим гірші?
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31.05.2025 15:55 Ответить
Доколе "козу водить" будут вокруг "Таурусов"? Это уже издевательство какое то. Уже или "Да" или "Нет".
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31.05.2025 15:40 Ответить
Ніт
Все інше - розмови для дурників ...
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31.05.2025 15:45 Ответить
- Жодних поступок на переговорах! Тільки мир з позиції сили! Дозволяємо бити вглиб росії! Вся необхідна зброя буде!
- То де зброя?
- Екхм, міністр фінансів проти, на складах недостача, потрібно навчати військових, несе певні ризики, ескалація... А давайте ми краще дамо вам 15 000 гвинтівок для піхоти, а про ракети забудемо?
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31.05.2025 15:42 Ответить
Хто дасть ракети російському шпигуну?
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31.05.2025 15:42 Ответить
А як все інше давали? Чи тоді шпигуном ще не був?
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31.05.2025 15:45 Ответить
Ваня, а херр Клінгбайль - що, не може бути шпигуном?
Бо ж сильно херра Шрьодера нагадує...
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31.05.2025 16:11 Ответить
Як виявилося Мерц 3,14здобол-звичайний.
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31.05.2025 15:43 Ответить
Угу, як його колега з України.
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31.05.2025 15:46 Ответить
Він не ...бол. Всі хто сідають в крісло канцлера зненацька починають хворіти на голову.
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31.05.2025 15:54 Ответить
Так вони усі такі. Поки (чи вже) не при посаді - б'ють себе п'ятами в груди :" Та ми для України! Та ми! Ух!". А як стають/були на посаді то сиділи тихенько і не відсвічували.
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31.05.2025 18:26 Ответить
Симонянші злякались,бо обіцялпа в**бати по Берліну.
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31.05.2025 15:45 Ответить
все це нагадує рішення швейцарського кантону стосовно футбольного матчу
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31.05.2025 15:48 Ответить
коли санепідемстанція заборонила нам грати в результаті 0.3 техн.поразка
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31.05.2025 15:50 Ответить
что и требовалось доказать. И без всякого "вероятно".
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31.05.2025 15:50 Ответить
Перевелися на Німеччині фюрери, якісь бухгалтери всім заправляють!
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31.05.2025 16:00 Ответить
По большому счету "Таурус" не такая уж и цяця. Скорость дозвуковая а главное работает по GPS . А GPS раша уже давно эффективно глушит. Были уже "Экскалибуры" и другое вооружение на GPS которое утратило эффективность.
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31.05.2025 16:07 Ответить
Наша пісня гарна,нова-починаймо знову....
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31.05.2025 16:09 Ответить
Зеленим , брехливим , злодійкуватим та обнаглівшим мавпам ніхто нічого серйозного і не збирається давати.Вже не один раз українцям прямо в вічі , то й же Трамп сказав,щоб міняли цю просрочену наркоманську шоблу, бо з ними Україна тільки розкрадати міжнародну допомогу може та нищити своїх людей під бездумні гасла загашених наркоманів , а не х..ло перемогти.А тоді вже й можна приймати рішення, а зараз немає з ким.
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31.05.2025 16:09 Ответить
https://www.facebook.com/reel/3014197132088804
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31.05.2025 16:19 Ответить
Покатать этого министра на газвагене!
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31.05.2025 16:25 Ответить
..НА УКРАЇНСЬКИХ МОГИЛА ЖЕРТВ РАШИСТСЬКОГО КРОВОПИВЦІ УКРАЇНСЬКОЇ КРОВІ ,ДО ВЛАДИ В РІЗЬНИХ КРАЇНАЇНАХ ,КОТРІ "МАРКУЮТЬ САМІ СЕБЕ ДРУЗЯМИ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ" ДО ВЛАДИ ОБИРАЮТЬСЯ НЕГІДНИКИ,АФЕРИСТИ, БРЕХУНИ БЕЗ ЧЕСТІ І СОВІСТІ...
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31.05.2025 16:28 Ответить
Перші про це узнають мешканці Новосібірська.
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31.05.2025 16:48 Ответить
Я це з самого початку знав. Випускайте екс-посла Мельника!
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31.05.2025 16:54 Ответить
ну ,все шо зв'язано з соціалістами ,Німеччина вже проходила ...закінчиться війною на їх теріторії ...шкода ,тому шо в Німеччині нема кому воювати , там майже масове, альтернативна невизначеність полу ...шо жіночого шо чоловічого , затерірізована генетика ,починаючі зі школи молодших класів ...100% ...
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31.05.2025 17:10 Ответить
Це давно було зрозуміло
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31.05.2025 17:17 Ответить
ЗСУ дронів не хвата, гер Мерц!!!!!!!!!!!
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31.05.2025 17:45 Ответить
Цікаво: коли рашка на фриців нападе, командувати будет теж міністр фінансів?
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31.05.2025 17:45 Ответить
як орбан -всі сіли за стіл а воно на стіл залізло, насрало і посміхається.
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31.05.2025 18:06 Ответить
 
 