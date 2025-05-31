Германия, вероятно, не предоставит Украине ракеты Taurus из-за позиции министра финансов Клингбайля, - The Guardian
Министр финансов Германии Ларс Клингбайль, представитель Социал-демократической партии, вероятно заблокировал решение о передаче немецких ракет Taurus Украине.
Об этом пишет издание The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, несмотря на заявления канцлера Фридриха Мерца о готовности помогать Украине, правительство Берлина пока вернулось к позиции стратегической неопределенности. Вместо поставки Taurus немецкие власти сосредоточились на предложении партнерства для совместного производства ракет.
The Guardian также сообщает, что Мерц осознает трудности, связанные с передачей Taurus: в частности, необходимость обучать украинских военных пользоваться этими ракетами в течение шести месяцев, что несет риски для Германии.
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Дірватися до влади, забути про все, і як меркель отримувати від рашки довічну пенсію.
За його власними твердженнями, був активним в Антифа в молодості.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%81_%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BD%D2%91%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C#cite_note-9
Як тільки Мерц заявив, що надасть ракети, Зеленському надійшла команда з кремля це поламати.
І Зеленський поламав. А німці то вже відмазку придумали щодо міністра фінансів.
Тож у цьому випадку Зеленський з'їв бутерброт не з ковбасою, а з лайном.
Вони не "припинились", а зіпсував все Зеленський.
Нахріна воно поперлося у Німеччину? Сидів би мовчки - за розумного зійшов би...
Як Зеленський зі своєю шайкою не гидить, як не саботує - Україна бореться.
Нудно... Гуд бай.
Факт - обіцяли - приперся Зеленський - перестали обіцяти.
Ніхріна додумувати не варто.
навіщо тоді їздив? краще б дронів куили на ті гроші, які те недолуге проїздило.
та й Бредлі нормально себе показали.
Хто заважав вже давно навчити? Трьох років не вистачило? І які ризики, якщо не секрет?
Німеччина нагадує дівку яка нудно ламається дати фпопу.
- а де риба?
- ти смаж, риба буде!
"Німеччина розглядатиме питання дозволу бити по РФ її зброєю, - Пісторіус" Джерело: https://censor.net/ua/n3492205
План А - власні балістичні ракети: Сапсан (1000км), Вільха (200км); крилаті ракети на базі Нептуна - до 2500км (по типу калібрів, х-101 х-555).
План Б - ЯЗ.
Все інше - розмови для дурників ...
- То де зброя?
- Екхм, міністр фінансів проти, на складах недостача, потрібно навчати військових, несе певні ризики, ескалація... А давайте ми краще дамо вам 15 000 гвинтівок для піхоти, а про ракети забудемо?
Бо ж сильно херра Шрьодера нагадує...