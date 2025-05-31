Германия, вероятно, не предоставит Украине ракеты Taurus из-за позиции министра финансов Клингбайля, - The Guardian

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль, представитель Социал-демократической партии, вероятно заблокировал решение о передаче немецких ракет Taurus Украине.

Об этом пишет издание The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, несмотря на заявления канцлера Фридриха Мерца о готовности помогать Украине, правительство Берлина пока вернулось к позиции стратегической неопределенности. Вместо поставки Taurus немецкие власти сосредоточились на предложении партнерства для совместного производства ракет.

The Guardian также сообщает, что Мерц осознает трудности, связанные с передачей Taurus: в частности, необходимость обучать украинских военных пользоваться этими ракетами в течение шести месяцев, что несет риски для Германии.

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