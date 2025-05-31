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Німеччина ймовірно не надасть Україні ракети Taurus через позицію міністра фінансів Клінгбайля, - The Guardian
Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль, представник Соціал-демократичної партії, ймовірно заблокував рішення про передачу німецьких ракет Taurus Україні.
Про це пише видання The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, незважаючи на заяви канцлера Фрідріха Мерца про готовність допомагати Україні, уряд Берліна наразі повернувся до позиції стратегічної невизначеності. Замість постачання Taurus німецька влада зосередилася на пропозиції партнерства для спільного виробництва ракет.
The Guardian також повідомляє, що Мерц усвідомлює труднощі, пов’язані з передачею Taurus: зокрема, необхідність навчати українських військових користуватися цими ракетами впродовж шести місяців, що несе ризики для Німеччини.
Топ коментарі
+15 Дужан Міхал
показати весь коментар31.05.2025 15:23 Посилання
+13 Володька #590860
показати весь коментар31.05.2025 15:23 Посилання
+12 Пересічний українець #452786
показати весь коментар31.05.2025 15:23 Посилання
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Дірватися до влади, забути про все, і як меркель отримувати від рашки довічну пенсію.
Як тільки Мерц заявив, що надасть ракети, Зеленському надійшла команда з кремля це поламати.
І Зеленський поламав. А німці то вже відмазку придумали щодо міністра фінансів.
Тож у цьому випадку Зеленський з'їв бутерброт не з ковбасою, а з лайном.
Вони не "припинились", а зіпсував все Зеленський.
Нахріна воно поперлося у Німеччину? Сидів би мовчки - за розумного зійшов би...
Як Зеленський зі своєю шайкою не гидить, як не саботує - Україна бореться.
Нудно... Гуд бай.
Факт - обіцяли - приперся Зеленський - перестали обіцяти.
Ніхріна додумувати не варто.
навіщо тоді їздив? краще б дронів куили на ті гроші, які те недолуге проїздило.
та й Бредлі нормально себе показали.
Хто заважав вже давно навчити? Трьох років не вистачило? І які ризики, якщо не секрет?
Німеччина нагадує дівку яка нудно ламається дати фпопу.
- а де риба?
- ти смаж, риба буде!
"Німеччина розглядатиме питання дозволу бити по РФ її зброєю, - Пісторіус" Джерело: https://censor.net/ua/n3492205
План А - власні балістичні ракети: Сапсан (1000км), Вільха (200км); крилаті ракети на базі Нептуна - до 2500км (по типу калібрів, х-101 х-555).
План Б - ЯЗ.
Все інше - розмови для дурників ...
- То де зброя?
- Екхм, міністр фінансів проти, на складах недостача, потрібно навчати військових, несе певні ризики, ескалація... А давайте ми краще дамо вам 15 000 гвинтівок для піхоти, а про ракети забудемо?
Бо ж сильно херра Шрьодера нагадує...