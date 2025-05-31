Німеччина ймовірно не надасть Україні ракети Taurus через позицію міністра фінансів Клінгбайля, - The Guardian

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль, представник Соціал-демократичної партії, ймовірно заблокував рішення про передачу німецьких ракет Taurus Україні.

Про це пише видання The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, незважаючи на заяви канцлера Фрідріха Мерца про готовність допомагати Україні, уряд Берліна наразі повернувся до позиції стратегічної невизначеності. Замість постачання Taurus німецька влада зосередилася на пропозиції партнерства для спільного виробництва ракет.

The Guardian також повідомляє, що Мерц усвідомлює труднощі, пов’язані з передачею Taurus: зокрема, необхідність навчати українських військових користуватися цими ракетами впродовж шести місяців, що несе ризики для Німеччини.

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