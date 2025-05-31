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Новини Постачання Taurus
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Німеччина ймовірно не надасть Україні ракети Taurus через позицію міністра фінансів Клінгбайля, - The Guardian

Німеччина передасть Україні танки Leopard, IRIS-T та БМП у 2025 році

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль, представник Соціал-демократичної партії, ймовірно заблокував рішення про передачу німецьких ракет Taurus Україні.

Про це пише видання The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, незважаючи на заяви канцлера Фрідріха Мерца про готовність допомагати Україні, уряд Берліна наразі повернувся до позиції стратегічної невизначеності. Замість постачання Taurus німецька влада зосередилася на пропозиції партнерства для спільного виробництва ракет.

The Guardian також повідомляє, що Мерц усвідомлює труднощі, пов’язані з передачею Taurus: зокрема, необхідність навчати українських військових користуватися цими ракетами впродовж шести місяців, що несе ризики для Німеччини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Домовились із Мерцом не розголошувати деталі щодо постачання Taurus

Автор: 

Німеччина (7470) Україна (5954) Taurus Таурус (53)


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Топ коментарі
+15
Але якщо міністр Клінгбайль дозволить, то заборонить старший прибиральник офісу міністра. Курва, цю гру ми вже три роки чуємо. Німці начебто й не проти надати нам Тауруси але щось завжди перешкоджає. Якась дрібниця. І ціх дрібниць безліч виникає коли вирішуються інші.
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31.05.2025 15:23
+13
З розряду "ЄС не зробить, бо Угорщина блокує") Історії для непритомних.
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31.05.2025 15:23
+12
Зеленський з'їздив у Німеччину - і, як завжди, все пересрав.
Як тільки Мерц заявив, що надасть ракети, Зеленському надійшла команда з кремля це поламати.
І Зеленський поламав. А німці то вже відмазку придумали щодо міністра фінансів.
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31.05.2025 15:23
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Як завжди!
Дірватися до влади, забути про все, і як меркель отримувати від рашки довічну пенсію.
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31.05.2025 15:21 Відповісти
Клингбайль был членом попечительского совета ассоциации «Германия-Россия - Новое поколение» , сети молодых лидеров из Германии и России. Герхард Шрёдер поддержал Клингбайля в федеральной избирательной кампании 2017 года и присутствовал на предвыборных мероприятиях. Клингбайля не смутил тот факт, что Шредер недавно стал членом наблюдательного совета «Роснефти» .
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31.05.2025 16:42 Відповісти
Зеленський з'їздив у Німеччину - і, як завжди, все пересрав.
Як тільки Мерц заявив, що надасть ракети, Зеленському надійшла команда з кремля це поламати.
І Зеленський поламав. А німці то вже відмазку придумали щодо міністра фінансів.
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31.05.2025 15:23 Відповісти
До візиту Зеленського тауруси обіцяли - після візіту Зеленського ні.
Тож у цьому випадку Зеленський з'їв бутерброт не з ковбасою, а з лайном.
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31.05.2025 15:33 Відповісти
І що поганого в тому, що припинились порожні обіцянки? Реально давати їх все одно ніхто не збирався.
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31.05.2025 15:37 Відповісти
Звідки Ви узяли, що це були порожні обіцянки?
Вони не "припинились", а зіпсував все Зеленський.
Нахріна воно поперлося у Німеччину? Сидів би мовчки - за розумного зійшов би...
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31.05.2025 15:39 Відповісти
Тобто, постачання Леопардів, Штормів, Ф-16 і багато чого іншого зіпсувати не зміг, а таурусів зіпсував? Пора вже подорослішати...
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31.05.2025 15:42 Відповісти
Таки не зміг. І за це йому та Єрмачку постійно влітає від тавариша полковника з ФСБ.
Як Зеленський зі своєю шайкою не гидить, як не саботує - Україна бореться.
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31.05.2025 15:44 Відповісти
Ти в якому класі?
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31.05.2025 15:50 Відповісти
У цій "дискусії" усі захисники Зеленського повсералися і перейшли на особистість.
Нудно... Гуд бай.
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31.05.2025 15:52 Відповісти
А як можна по справжньому вашу шизоїдну маячню без жодних фактів коментувати?
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31.05.2025 17:14 Відповісти
Яким саме чином Зеленській міг "зіпсувати все" з передачею Таурусів? Чи це у твоїх методичці не написано?
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31.05.2025 16:55 Відповісти
це мерц бутерброд з лайном, бо дав популістську обіцянку, яку не зміг виконати
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31.05.2025 15:37 Відповісти
Тепер, після візіту Зеленського - нічого довести не вийде.
Факт - обіцяли - приперся Зеленський - перестали обіцяти.
Ніхріна додумувати не варто.
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31.05.2025 15:40 Відповісти
обіцяти не значить женитися
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31.05.2025 15:43 Відповісти
А, обіцяли й перестали обіцяти - тоді звісно, тут не сперечаюся)
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31.05.2025 15:44 Відповісти
Тоді не варто сперечатися і з тим що відбулося між тим і іншим - Зеленський приперся у Німеччину - і перестали обіцяти.
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31.05.2025 15:46 Відповісти
Не сперечаюся - обіцяти перестали)
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31.05.2025 15:48 Відповісти
Молодець...
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31.05.2025 15:49 Відповісти
Авжеж. До того, як з"їздив, тауруси везли ешелонами.
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31.05.2025 15:25 Відповісти
а після того як з'їздив?

навіщо тоді їздив? краще б дронів куили на ті гроші, які те недолуге проїздило.
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31.05.2025 15:33 Відповісти
тому й не дають тауруси, бо тут триндець у владі.
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31.05.2025 15:36 Відповісти
Ні, там, швидше за все, інші причини.
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31.05.2025 15:38 Відповісти
ну ти б дав єрмаку ракету? чи хоча б пістолета?
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31.05.2025 15:42 Відповісти
Все ж інше давали. І дають не Єрмаку, а ЗСУ.
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31.05.2025 15:44 Відповісти
це не 155мм снаряд і не каска.
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31.05.2025 15:45 Відповісти
Шторми, Ф-16 і ще багато чого. Всі дають і не бояться ніяких єрмаків. А Мерц, чомусь, злякався.
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31.05.2025 15:49 Відповісти
це все застаріло ще 30 років тому. тауруси - нові.
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31.05.2025 15:50 Відповісти
Тому і не дають. Бо зазнає краху черговий міф про чергову "супер-зброю". Скільки вже було: "ось як дадуть нам (Абрамси, Бредлі, Шторми, Леопарди, Ф-16 і т.д.), як вдаримо - кацапи аж за уралом отямляться. Дали. І? Де кацапи? Далеко потікали? Те ж саме буде і з Таурусами.
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31.05.2025 15:55 Відповісти
нам давали все застаріле, і не багато.
та й Бредлі нормально себе показали.
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31.05.2025 16:06 Відповісти
Все нормально показало. Але перелому у війні так і не сталось. Нагадаю: рашка вже запустила по Україні більше 10 ТИСЯЧ !!! різних ракет. І ми ніде не поділись, не розвалились, не капітулювали. Є і електрика, і зв"язок, і їсти, і пити і вся решта. Продовжуємо воювати. Є чим і як. То з якого переляку рашка раптом загнеться, капітулює і розвалиться від якоїсь сотні Таурусів? Що за маячня? Звідки вона взялась? Вірити в це може хіба що якась розумово відстала особа.
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31.05.2025 16:16 Відповісти
Злякався - бо Зеленського побачив вживу... Воно таки може злякати - безвідповідальне, нахабне, недалеке...
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31.05.2025 15:51 Відповісти
як погодка в маскве? добре за пост платять?
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31.05.2025 15:38 Відповісти
Про погодку в масквє тобі розкажуть твої братушкі, яких ти так чекаєш.
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31.05.2025 15:39 Відповісти
чекаєш їх ти, оскільки пишеш кацапську заказну муйню про "вкрали"
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31.05.2025 15:44 Відповісти
степанов ти вже задрав
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31.05.2025 15:45 Відповісти
Ти ідіот, чи прикидаєшся під тутешню кон'юнктуру?
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31.05.2025 15:45 Відповісти
А ти?
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31.05.2025 15:48 Відповісти
Десь так можливо
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31.05.2025 16:25 Відповісти
А хто його туди допустив ?
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31.05.2025 16:49 Відповісти
Шо б ти з'їв, щоб не 3,14дів!
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31.05.2025 17:08 Відповісти
Вам би - до лікаря!
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31.05.2025 17:11 Відповісти
ого как тебя штырит
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31.05.2025 17:28 Відповісти
Але якщо міністр Клінгбайль дозволить, то заборонить старший прибиральник офісу міністра. Курва, цю гру ми вже три роки чуємо. Німці начебто й не проти надати нам Тауруси але щось завжди перешкоджає. Якась дрібниця. І ціх дрібниць безліч виникає коли вирішуються інші.
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31.05.2025 15:23 Відповісти
З розряду "ЄС не зробить, бо Угорщина блокує") Історії для непритомних.
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31.05.2025 15:23 Відповісти
"зокрема, необхідність навчати українських військових користуватися цими ракетами протягом шести місяців, що несе ризики для Німеччини"

Хто заважав вже давно навчити? Трьох років не вистачило? І які ризики, якщо не секрет?
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31.05.2025 15:24 Відповісти
Ідіть в трампон зі своїми ракетами..
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31.05.2025 15:24 Відповісти
Німеччина ймовірно не надасть Україні ракети Taurus через позицію міністра фінансів Клінгбайля

Німеччина нагадує дівку яка нудно ламається дати фпопу.
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31.05.2025 15:24 Відповісти
Надія що нададуть є, бо дівка фпопу в результаті таки дає.
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31.05.2025 15:51 Відповісти
- жінко, смаж рибу!
- а де риба?
- ти смаж, риба буде!
"Німеччина розглядатиме питання дозволу бити по РФ її зброєю, - Пісторіус" Джерело: https://censor.net/ua/n3492205
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31.05.2025 15:29 Відповісти
Тю, а что, кто-то ожидал другого?
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31.05.2025 15:29 Відповісти
А ще німці добре вміють робити канцтабори, газові камери, крематорії !
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31.05.2025 15:30 Відповісти
То за цим досвідом туди були візити?
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31.05.2025 16:30 Відповісти
Вусатий манʼяк навчив їх цій справі.
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31.05.2025 17:13 Відповісти
Це пояснює те що ху...лостану не треба витрачати великі гроші, достатньо купити одного.
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31.05.2025 15:30 Відповісти
труднощі, пов'язані з передачею Taurus зовсім не у необхідність навчати українських військових користуватися цими ракетами, а у необхідності отримання носіїв цих ракет і у необхідності навчання пілотів на нових літаках. Звісно, якщо Німеччина погодиться для цього нам передати певну кількість своїх Panavia Tornado або Eurofighter Typhoon.
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31.05.2025 15:31 Відповісти
Ну хай нададуть хоч деяку кількість Fw-190, для боротьби з "шахедами"....
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31.05.2025 15:34 Відповісти
Вони у бабок на вулиці запитувать про Тауруси не пробували? Може і їх позиція буде якась інша?
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31.05.2025 15:37 Відповісти
Таурси, Атакамси, СС - це повинен бути план В.
План А - власні балістичні ракети: Сапсан (1000км), Вільха (200км); крилаті ракети на базі Нептуна - до 2500км (по типу калібрів, х-101 х-555).
План Б - ЯЗ.
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31.05.2025 15:39 Відповісти
План отримати вже готову військову продукцію у тих, хто називає себе союзниками і партнерами є другорядним, інша справа - десятиліттями розробляти свої аналоги під щоденними ворожими ударами по військовій промисловості, не кажучи вже про ЯЗ. Звучить реалістично.
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31.05.2025 15:45 Відповісти
Сам де і хто? Готовий стати до верстата?
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31.05.2025 15:46 Відповісти
Я думаю, кожен свідомий українець повинен пожертвувати пралку для балістики. З пралок чіпів наколупаєм - і зробим ракети. А шо, москалі ж так роблять, а ми чим гірші?
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31.05.2025 15:55 Відповісти
Доколе "козу водить" будут вокруг "Таурусов"? Это уже издевательство какое то. Уже или "Да" или "Нет".
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31.05.2025 15:40 Відповісти
Ніт
Все інше - розмови для дурників ...
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31.05.2025 15:45 Відповісти
- Жодних поступок на переговорах! Тільки мир з позиції сили! Дозволяємо бити вглиб росії! Вся необхідна зброя буде!
- То де зброя?
- Екхм, міністр фінансів проти, на складах недостача, потрібно навчати військових, несе певні ризики, ескалація... А давайте ми краще дамо вам 15 000 гвинтівок для піхоти, а про ракети забудемо?
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31.05.2025 15:42 Відповісти
Хто дасть ракети російському шпигуну?
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31.05.2025 15:42 Відповісти
А як все інше давали? Чи тоді шпигуном ще не був?
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31.05.2025 15:45 Відповісти
Ваня, а херр Клінгбайль - що, не може бути шпигуном?
Бо ж сильно херра Шрьодера нагадує...
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31.05.2025 16:11 Відповісти
Як виявилося Мерц 3,14здобол-звичайний.
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31.05.2025 15:43 Відповісти
Угу, як його колега з України.
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31.05.2025 15:46 Відповісти
Він не ...бол. Всі хто сідають в крісло канцлера зненацька починають хворіти на голову.
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31.05.2025 15:54 Відповісти
Симонянші злякались,бо обіцялпа в**бати по Берліну.
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31.05.2025 15:45 Відповісти
все це нагадує рішення швейцарського кантону стосовно футбольного матчу
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31.05.2025 15:48 Відповісти
коли санепідемстанція заборонила нам грати в результаті 0.3 техн.поразка
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31.05.2025 15:50 Відповісти
что и требовалось доказать. И без всякого "вероятно".
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31.05.2025 15:50 Відповісти
Перевелися на Німеччині фюрери, якісь бухгалтери всім заправляють!
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31.05.2025 16:00 Відповісти
По большому счету "Таурус" не такая уж и цяця. Скорость дозвуковая а главное работает по GPS . А GPS раша уже давно эффективно глушит. Были уже "Экскалибуры" и другое вооружение на GPS которое утратило эффективность.
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31.05.2025 16:07 Відповісти
Наша пісня гарна,нова-починаймо знову....
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31.05.2025 16:09 Відповісти
Зеленим , брехливим , злодійкуватим та обнаглівшим мавпам ніхто нічого серйозного і не збирається давати.Вже не один раз українцям прямо в вічі , то й же Трамп сказав,щоб міняли цю просрочену наркоманську шоблу, бо з ними Україна тільки розкрадати міжнародну допомогу може та нищити своїх людей під бездумні гасла загашених наркоманів , а не х..ло перемогти.А тоді вже й можна приймати рішення, а зараз немає з ким.
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31.05.2025 16:09 Відповісти
https://www.facebook.com/reel/3014197132088804
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31.05.2025 16:19 Відповісти
Покатать этого министра на газвагене!
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31.05.2025 16:25 Відповісти
..НА УКРАЇНСЬКИХ МОГИЛА ЖЕРТВ РАШИСТСЬКОГО КРОВОПИВЦІ УКРАЇНСЬКОЇ КРОВІ ,ДО ВЛАДИ В РІЗЬНИХ КРАЇНАЇНАХ ,КОТРІ "МАРКУЮТЬ САМІ СЕБЕ ДРУЗЯМИ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ" ДО ВЛАДИ ОБИРАЮТЬСЯ НЕГІДНИКИ,АФЕРИСТИ, БРЕХУНИ БЕЗ ЧЕСТІ І СОВІСТІ...
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31.05.2025 16:28 Відповісти
Перші про це узнають мешканці Новосібірська.
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31.05.2025 16:48 Відповісти
Я це з самого початку знав. Випускайте екс-посла Мельника!
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31.05.2025 16:54 Відповісти
ну ,все шо зв'язано з соціалістами ,Німеччина вже проходила ...закінчиться війною на їх теріторії ...шкода ,тому шо в Німеччині нема кому воювати , там майже масове, альтернативна невизначеність полу ...шо жіночого шо чоловічого , затерірізована генетика ,починаючі зі школи молодших класів ...100% ...
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31.05.2025 17:10 Відповісти
Це давно було зрозуміло
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31.05.2025 17:17 Відповісти
 
 