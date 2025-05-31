Атака беспилотника в Антоновке: ранен 46-летний мужчина
В пригороде Херсона, в Антоновке, во время атаки российского беспилотника получил ранения 46-летний мужчина.
Об этом сообщила Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Известно, что пострадавший получил минно-взрывную травму и осколочные ранения рук и ноги.
Его госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь.
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