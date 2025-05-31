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Новости обстрелы Херсонщины
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Атака беспилотника в Антоновке: ранен 46-летний мужчина

Взрывы раздаются в оккупированном Мариуполе

В пригороде Херсона, в Антоновке, во время атаки российского беспилотника получил ранения 46-летний мужчина.

Об этом сообщила Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Известно, что пострадавший получил минно-взрывную травму и осколочные ранения рук и ноги.

Его госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь.

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Автор: 

обстрел (27716) Херсонская область (4870) Херсонский район (336) Антоновка (75)


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