Атака безпілотника в Антонівці: поранений 46-річний чоловік

У передмісті Херсону, в Антонівці, під час атаки російського безпілотника дістав поранення 46-річний чоловік.

Про це повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Відомо, що постраждалий зазнав мінно-вибухової травми та осколкових поранень рук і ноги.

Його госпіталізували, медики надають йому необхідну допомогу.

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