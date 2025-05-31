Атака безпілотника в Антонівці: поранений 46-річний чоловік
У передмісті Херсону, в Антонівці, під час атаки російського безпілотника дістав поранення 46-річний чоловік.
Про це повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Відомо, що постраждалий зазнав мінно-вибухової травми та осколкових поранень рук і ноги.
Його госпіталізували, медики надають йому необхідну допомогу.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль