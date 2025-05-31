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Новости Состояние российской экономики
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В РФ планируют ввести "цифровой рубль" для усиления тотального контроля над населением, - ГУР

цифровой рубль в РФ

В России с начала 2026 года бюджетникам начнут начислять заработную плату в "цифровых рублях".

Об этом сообщает главное управление разведки, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Центральный банк государства-агрессора России планирует внедрить так называемый "цифровой рубль" - созданный кремлевскими финансистами электронный код внутренней валюты. И уже с начала 2026 года российским бюджетникам начнут начислять заработную плату в "цифровых рублях".

Государство-агрессор будет полностью контролировать оборот виртуального рубля: отслеживать каждую операцию.

В ГУР отмечают, что расходы цифровых рублей смогут ограничивать по месту жительства гражданина или типу товаров. Кроме того, кремлевский режим сможет без решения суда блокировать счета граждан и автоматически списывать с них налоги и штрафы. Тратить социальные выплаты россияне смогут только на конкретные группы товаров и услуг, которые будут определять власти.

Также читайте: Дальнейшее укрепление рубля крайне маловероятно, - Служба внешней разведки

"Создание и внедрение "цифрового рубля" потенциально может привести к появлению системы "поведенческой лояльности" - доступ к деньгам и свобода ими распоряжаться будут зависеть от политической или социальной "надежности" гражданина. "Цифровой рубль" - очередной шаг преступного режима в Москве, направленный на усиление тотального контроля над собственным населением и жесткую финансовую политику в условиях санкций и безумных расходов на геноцидную войну против Украины", - добавили в ГУР.

Автор: 

россия (96086) рубль (911) ГУР (461)


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Топ комментарии
+20
Не плутайте - це в Московії - цифровий рупь - це тотальний контроль населення, а в Україні "цифрова гривня "- це " зміцнення довіри населення до ринку фінансових послуг."
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31.05.2025 16:39
+13
В Україні планують запровадити цифрову гривню, що отримає назву "е-гривня", для тестування якої буде запущено пілотний проект у 2025 році. Цей пілотний проект має на меті перевірити, як працює цифрова гривня в реальному середовищі, визначити її технологічний потенціал та з'ясувати потреби користувачі

ахахахахахаахахаахаха
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31.05.2025 16:35
+12
Чекайте зільоні послідовники путіна скоро зроблять те саме в УКРАЇНІ !!!
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31.05.2025 16:26
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Чекайте зільоні послідовники путіна скоро зроблять те саме в УКРАЇНІ !!!
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31.05.2025 16:26 Ответить
вже,є-бали,є-гроші,заяви нацбанка про цифрові гроші,таке відчуття що мацква та Київ вже одна країна,ах мурахи по шкірі-просто пистець якийсь
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31.05.2025 16:30 Ответить
Україна ніяк не вийде "сру-бльовой зони".
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31.05.2025 16:41 Ответить
лиш би з гривневої не вийшли......хоча вже і гривні закінчуються😁
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31.05.2025 16:44 Ответить
Найактуальніший з є-проектів зеленої влади це є-бусік.
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31.05.2025 17:28 Ответить
👍 вже є оцінки та рекомендації цього проекту від ,,вдячних,, клієнтів
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31.05.2025 17:46 Ответить
Гетманцев про це базікав ще перед воргенням.
Уявяєте, якби, не доведи Боже, кацапький сценарій стався. Банки закриті, люди банківськими картками, без готівки.
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31.05.2025 17:00 Ответить
це не кацапський сценарій,його автор подохлий ,,директором ВЭФ Клаусом Швабом,,

«Вели́кая перезагру́зка» (англ. The Great Reset) - предложение Всемирного экономического форума (ВЭФ) по устойчивому восстановлению экономики после пандемии COVID-19, представленное в мае 2020 года Чарльзом, принцем Уэльским, и директором ВЭФ Клаусом Швабом. -до прикладу про карантин
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31.05.2025 17:48 Ответить
в інеті є,поцікавтеся це цікаво та в той же час страшно,яке майбутьне хочуть зробити для людства....
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31.05.2025 17:50 Ответить
та невже,Україна теж планує на 2026 рік-для розширення доступу населення до грошових коштів,а оно он як виходить,бидлоеліта вирішила населення в стійло поставити,на випадок бунтів,непокори та інших проявів не поваги потужнопросрачених
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31.05.2025 16:28 Ответить
Це все ще комуняки вигадали. Зовнішній рубль для еліти і підтримки "комунізьму у всьому світі", внутрішній рубль для бидла і трудодні для рабів. Для функціонування тоталітаризму в умовах промислового часу необхідно розділити грошову масу на декілька не рівноцінних прошарків. І звісно конвертування між цими прошарками повинно бути на 100% у граблях "вертикалі власті". Інакше почнется конкуренція, позитивний відбір, соціальні ліфти. Та інший джаз і проституція.
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31.05.2025 16:56 Ответить
а протягують глобалісти....
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31.05.2025 17:00 Ответить
Не даремно їх всі кличуть ліваками. Всі, а не тільки тромбізди.
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31.05.2025 17:23 Ответить
там було відео німецьких економістів про суть і діяльність мвф,я вам скажу з особистих відчуттів-це лівацька ****** створена для виснажування та знищування економік кредитуємих країн,були приклади знищених африканських еекономік і що стало з населенням,війна мало відрізняється від боргової кабали мвф
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31.05.2025 17:34 Ответить
до речі брати Стругацькі це все описали у своєму ,,Обитаемом острове,,.Цікава книжка,і багато з описаного вже реалізується
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31.05.2025 17:03 Ответить
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31.05.2025 16:28 Ответить
Побіжать на війну
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31.05.2025 16:28 Ответить
Буданов нам всі російські новасті перекаже? За цю "развєдку", якої на любому раша сайті валом, ще й гроші платять...
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31.05.2025 16:28 Ответить
Китай+ Корея! Кацапи збираються воювати до скончанія вєка. Якщо Європа продасться через страх, ми не витягнемо.
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31.05.2025 16:31 Ответить
серпень-вересень місяць відкриє очі тим хто дивиться новини вухами з відключеним мозком
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31.05.2025 16:47 Ответить
Доречі зараз курс 1 гривня до 1,8 рубля.
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31.05.2025 16:32 Ответить
Мабуть, найнижчий за весь час. А як же "економіка рашки вже всьо"?
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31.05.2025 17:07 Ответить
Так в них і до долара курс необгрунтовано завищений 79 фублів . а повинен бути ~ 150 . Там же (в кацапів ) , майже всі експортери повинні продавати валюту , і це в свою чергу фальшиво підтримує курс їхньої різаної бумаги .
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31.05.2025 17:53 Ответить
Цифровий рубль для цифрового концтабору.
Кацапи перетоворили складову цифрофої свободи на інтсрумент стеження Великого Брата
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31.05.2025 16:32 Ответить
Яка влада , така і прОПаганда . Гур не будьте блазнями ...

В Україні готується тестування цифрової гривні.
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31.05.2025 16:32 Ответить
Єта другоє...
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31.05.2025 16:46 Ответить
Посилання викидає на цю ж статтю.
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31.05.2025 17:46 Ответить
В Україні планують запровадити цифрову гривню, що отримає назву "е-гривня", для тестування якої буде запущено пілотний проект у 2025 році. Цей пілотний проект має на меті перевірити, як працює цифрова гривня в реальному середовищі, визначити її технологічний потенціал та з'ясувати потреби користувачі

ахахахахахаахахаахаха
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31.05.2025 16:35 Ответить
Ві нє панімаєтє ета другое
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31.05.2025 16:37 Ответить
Не плутайте - це в Московії - цифровий рупь - це тотальний контроль населення, а в Україні "цифрова гривня "- це " зміцнення довіри населення до ринку фінансових послуг."
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31.05.2025 16:39 Ответить
це як слова пропагандона падальяка про мобілізацію кацапів у вересні 22
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31.05.2025 16:42 Ответить
"Па мнаґачіслєним просьбам трудящіхся для удопства насєлєнія!"
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31.05.2025 16:45 Ответить
Прям як про "дію" й "госуслугі")
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31.05.2025 16:52 Ответить
Ты это к чему, у тебя на передке в подсумке нет электронных гривень?
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31.05.2025 16:44 Ответить
очередний напад метиоризму
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31.05.2025 16:49 Ответить
Не прячь их больше в своей дупе, видишь как вонюче и некрасиво у тебя получается.
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31.05.2025 16:51 Ответить
ні то я обізнався,на вигляд вроді людина,а реалі хамовитий розумововідсталий кусень вонючої субстанції-бачиш я навіть в подібних ситуаціях веду себе як культурна людина,а не побита сифілісом ******.....миру тобі
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31.05.2025 16:58 Ответить
Невже zeмародери ще не підготували аналогічний законопроект?
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31.05.2025 16:51 Ответить
вже на голосуванні,ще з прошлого року
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31.05.2025 16:59 Ответить
Якщо наші пишуть про якийсь майбутній триндець на рашці - 100%, що він готується саме в нас, а не там.
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31.05.2025 17:05 Ответить
совсем скоро этому биомусору и дышать запретят и они все как по команде перестанут!типичная кндр номер два!
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31.05.2025 17:40 Ответить
Скоро агент сивковича введет эту систему и в Украине,в более жестком варианте.
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31.05.2025 17:47 Ответить
 
 