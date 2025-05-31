В РФ планируют ввести "цифровой рубль" для усиления тотального контроля над населением, - ГУР
В России с начала 2026 года бюджетникам начнут начислять заработную плату в "цифровых рублях".
Об этом сообщает главное управление разведки, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Центральный банк государства-агрессора России планирует внедрить так называемый "цифровой рубль" - созданный кремлевскими финансистами электронный код внутренней валюты. И уже с начала 2026 года российским бюджетникам начнут начислять заработную плату в "цифровых рублях".
Государство-агрессор будет полностью контролировать оборот виртуального рубля: отслеживать каждую операцию.
В ГУР отмечают, что расходы цифровых рублей смогут ограничивать по месту жительства гражданина или типу товаров. Кроме того, кремлевский режим сможет без решения суда блокировать счета граждан и автоматически списывать с них налоги и штрафы. Тратить социальные выплаты россияне смогут только на конкретные группы товаров и услуг, которые будут определять власти.
"Создание и внедрение "цифрового рубля" потенциально может привести к появлению системы "поведенческой лояльности" - доступ к деньгам и свобода ими распоряжаться будут зависеть от политической или социальной "надежности" гражданина. "Цифровой рубль" - очередной шаг преступного режима в Москве, направленный на усиление тотального контроля над собственным населением и жесткую финансовую политику в условиях санкций и безумных расходов на геноцидную войну против Украины", - добавили в ГУР.
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