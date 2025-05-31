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Новини Стан російської економіки
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У РФ планують впровадити "цифровий рубль" для посилення тотального контролю над населенням, - ГУР

цифровий рубль в РФ

У Росії з початку 2026 року бюджетникам почнуть нараховувати заробітну плату в "цифрових рублях".

Про це повідомляє головне управління розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Центральний банк держави-агресора Росії планує впровадити так званий "цифровий рубль" - створений кремлівськими фінансистами електронний код внутрішньої валюти. І вже з початку 2026 року російським бюджетникам почнуть нараховувати заробітну плату в "цифрових рублях".

Держава-агресор повністю контролюватиме обіг віртуального рубля: відстежуватиме кожну операцію.

У ГУР зауважують, що витрати цифрових рублів зможуть обмежувати за місцем проживання громадянина або типом товарів. Крім того, кремлівський режим зможе без рішення суду блокувати рахунки громадян і автоматично списувати з них податки та штрафи. Витрачати соціальні виплати росіяни зможуть лише на конкретні групи товарів і послуг, які визначатиме влада.

Також читайте: Подальше зміцнення рубля є вкрай малоймовірним, - Служба зовнішньої розвідки

"Створення та впровадження "цифрового рубля" потенційно може спричинити появу системи "поведінкової лояльності" - доступ до грошей і свобода ними розпоряджатись будуть залежати від політичної або соціальної "надійності" громадянина. "Цифровий рубль" - черговий крок злочинного режиму в москві, спрямований на посилення тотального контролю над власним населенням і жорстку фінансову політику в умовах санкцій та шалених витрат на геноцидну війну проти України", - додали в ГУР.

Автор: 

росія (65925) рубль (445) ГУР (537)


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Топ коментарі
+13
Не плутайте - це в Московії - цифровий рупь - це тотальний контроль населення, а в Україні "цифрова гривня "- це " зміцнення довіри населення до ринку фінансових послуг."
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31.05.2025 16:39
+10
В Україні планують запровадити цифрову гривню, що отримає назву "е-гривня", для тестування якої буде запущено пілотний проект у 2025 році. Цей пілотний проект має на меті перевірити, як працює цифрова гривня в реальному середовищі, визначити її технологічний потенціал та з'ясувати потреби користувачі

ахахахахахаахахаахаха
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31.05.2025 16:35
+7
Чекайте зільоні послідовники путіна скоро зроблять те саме в УКРАЇНІ !!!
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31.05.2025 16:26
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Чекайте зільоні послідовники путіна скоро зроблять те саме в УКРАЇНІ !!!
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31.05.2025 16:26 Відповісти
вже,є-бали,є-гроші,заяви нацбанка про цифрові гроші,таке відчуття що мацква та Київ вже одна країна,ах мурахи по шкірі-просто пистець якийсь
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31.05.2025 16:30 Відповісти
Україна ніяк не вийде "сру-бльовой зони".
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31.05.2025 16:41 Відповісти
лиш би з гривневої не вийшли......хоча вже і гривні закінчуються😁
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31.05.2025 16:44 Відповісти
Найактуальніший з є-проектів зеленої влади це є-бусік.
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31.05.2025 17:28 Відповісти
Гетманцев про це базікав ще перед воргенням.
Уявяєте, якби, не доведи Боже, кацапький сценарій стався. Банки закриті, люди банківськими картками, без готівки.
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31.05.2025 17:00 Відповісти
та невже,Україна теж планує на 2026 рік-для розширення доступу населення до грошових коштів,а оно он як виходить,бидлоеліта вирішила населення в стійло поставити,на випадок бунтів,непокори та інших проявів не поваги потужнопросрачених
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31.05.2025 16:28 Відповісти
Це все ще комуняки вигадали. Зовнішній рубль для еліти і підтримки "комунізьму у всьому світі", внутрішній рубль для бидла і трудодні для рабів. Для функціонування тоталітаризму в умовах промислового часу необхідно розділити грошову масу на декілька не рівноцінних прошарків. І звісно конвертування між цими прошарками повинно бути на 100% у граблях "вертикалі власті". Інакше почнется конкуренція, позитивний відбір, соціальні ліфти. Та інший джаз і проституція.
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31.05.2025 16:56 Відповісти
а протягують глобалісти....
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31.05.2025 17:00 Відповісти
Не даремно їх всі кличуть ліваками. Всі, а не тільки тромбізди.
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31.05.2025 17:23 Відповісти
до речі брати Стругацькі це все описали у своєму ,,Обитаемом острове,,.Цікава книжка,і багато з описаного вже реалізується
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31.05.2025 17:03 Відповісти
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31.05.2025 16:28 Відповісти
Побіжать на війну
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31.05.2025 16:28 Відповісти
Буданов нам всі російські новасті перекаже? За цю "развєдку", якої на любому раша сайті валом, ще й гроші платять...
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31.05.2025 16:28 Відповісти
Китай+ Корея! Кацапи збираються воювати до скончанія вєка. Якщо Європа продасться через страх, ми не витягнемо.
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31.05.2025 16:31 Відповісти
серпень-вересень місяць відкриє очі тим хто дивиться новини вухами з відключеним мозком
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31.05.2025 16:47 Відповісти
Доречі зараз курс 1 гривня до 1,8 рубля.
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31.05.2025 16:32 Відповісти
Мабуть, найнижчий за весь час. А як же "економіка рашки вже всьо"?
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31.05.2025 17:07 Відповісти
Цифровий рубль для цифрового концтабору.
Кацапи перетоворили складову цифрофої свободи на інтсрумент стеження Великого Брата
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31.05.2025 16:32 Відповісти
Яка влада , така і прОПаганда . Гур не будьте блазнями ...

В Україні готується тестування цифрової гривні.
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31.05.2025 16:32 Відповісти
Єта другоє...
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31.05.2025 16:46 Відповісти
В Україні планують запровадити цифрову гривню, що отримає назву "е-гривня", для тестування якої буде запущено пілотний проект у 2025 році. Цей пілотний проект має на меті перевірити, як працює цифрова гривня в реальному середовищі, визначити її технологічний потенціал та з'ясувати потреби користувачі

ахахахахахаахахаахаха
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31.05.2025 16:35 Відповісти
Ві нє панімаєтє ета другое
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31.05.2025 16:37 Відповісти
Не плутайте - це в Московії - цифровий рупь - це тотальний контроль населення, а в Україні "цифрова гривня "- це " зміцнення довіри населення до ринку фінансових послуг."
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31.05.2025 16:39 Відповісти
це як слова пропагандона падальяка про мобілізацію кацапів у вересні 22
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31.05.2025 16:42 Відповісти
"Па мнаґачіслєним просьбам трудящіхся для удопства насєлєнія!"
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31.05.2025 16:45 Відповісти
Прям як про "дію" й "госуслугі")
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31.05.2025 16:52 Відповісти
Ты это к чему, у тебя на передке в подсумке нет электронных гривень?
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31.05.2025 16:44 Відповісти
очередний напад метиоризму
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31.05.2025 16:49 Відповісти
Не прячь их больше в своей дупе, видишь как вонюче и некрасиво у тебя получается.
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31.05.2025 16:51 Відповісти
ні то я обізнався,на вигляд вроді людина,а реалі хамовитий розумововідсталий кусень вонючої субстанції-бачиш я навіть в подібних ситуаціях веду себе як культурна людина,а не побита сифілісом ******.....миру тобі
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31.05.2025 16:58 Відповісти
Невже zeмародери ще не підготували аналогічний законопроект?
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31.05.2025 16:51 Відповісти
вже на голосуванні,ще з прошлого року
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31.05.2025 16:59 Відповісти
Якщо наші пишуть про якийсь майбутній триндець на рашці - 100%, що він готується саме в нас, а не там.
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31.05.2025 17:05 Відповісти
 
 