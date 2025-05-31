У РФ планують впровадити "цифровий рубль" для посилення тотального контролю над населенням, - ГУР

У Росії з початку 2026 року бюджетникам почнуть нараховувати заробітну плату в "цифрових рублях".

Про це повідомляє головне управління розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Центральний банк держави-агресора Росії планує впровадити так званий "цифровий рубль" - створений кремлівськими фінансистами електронний код внутрішньої валюти. І вже з початку 2026 року російським бюджетникам почнуть нараховувати заробітну плату в "цифрових рублях".

Держава-агресор повністю контролюватиме обіг віртуального рубля: відстежуватиме кожну операцію.

У ГУР зауважують, що витрати цифрових рублів зможуть обмежувати за місцем проживання громадянина або типом товарів. Крім того, кремлівський режим зможе без рішення суду блокувати рахунки громадян і автоматично списувати з них податки та штрафи. Витрачати соціальні виплати росіяни зможуть лише на конкретні групи товарів і послуг, які визначатиме влада.

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"Створення та впровадження "цифрового рубля" потенційно може спричинити появу системи "поведінкової лояльності" - доступ до грошей і свобода ними розпоряджатись будуть залежати від політичної або соціальної "надійності" громадянина. "Цифровий рубль" - черговий крок злочинного режиму в москві, спрямований на посилення тотального контролю над власним населенням і жорстку фінансову політику в умовах санкцій та шалених витрат на геноцидну війну проти України", - додали в ГУР.