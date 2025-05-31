Россияне ударили КАБами по Запорожской области, 2 человека пострадали, - ОВА (обновлено)
31 мая российские войска нанесли 2 удара КАБами по Верхней Тырсе Запорожской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
На месте ударов вспыхнули пожары.
Пострадала 52-летняя женщина. От госпитализации она отказалась. Ее состояние позволяет продолжить лечение дома.
Впоследствии Федоров сообщил, что в селе Верхняя Терса после удара авиабомбами разрушен дом, возник пожар, повреждены здания рядом с местом попадания.
Пострадали 53-летняя женщина и 21-летний мужчина. Им оказана медицинская помощь на месте.
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