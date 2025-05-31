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Новости Обстрелы Запорожской области
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Россияне ударили КАБами по Запорожской области, 2 человека пострадали, - ОВА (обновлено)

В Харькове прогремели взрывы

31 мая российские войска нанесли 2 удара КАБами по Верхней Тырсе Запорожской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

На месте ударов вспыхнули пожары.

Пострадала 52-летняя женщина. От госпитализации она отказалась. Ее состояние позволяет продолжить лечение дома.

Впоследствии Федоров сообщил, что в селе Верхняя Терса после удара авиабомбами разрушен дом, возник пожар, повреждены здания рядом с местом попадания.

Пострадали 53-летняя женщина и 21-летний мужчина. Им оказана медицинская помощь на месте.

Читайте: Войска РФ ударили по Орехову: ранен мужчина

Автор: 

обстрел (27716) Запорожская область (3179) КАБ (378) Пологовский район (66) Верхняя Терса (4) война в Украине (4569)


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Аби мені сил, щоб виконати побажання путлєра і відновити "істарічєскую правєдлівасть"! Я б на місці цієї ракової пухлини під назвою "рф" знов би створив болота з жабами, чаплями, лосями, мошками та комарями і... без московитів!
Який би спокій запанував би на планеті!
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31.05.2025 19:18 Ответить
На Марс висилить всих кацапів,щоб не смерділи на нашій планеті Земля!
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31.05.2025 21:17 Ответить
 
 