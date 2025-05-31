Росіяни вдарили КАБами по Запорізькій області, постраждала людина, - ОВА (оновлено)

31 травня російські війська завдали 2 удари КАБами по Верхній Тирсі Запорізької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

На місці ударів спалахнули пожежі.

Постраждала 52-річна жінка. Від госпіталізації вона відмовилася. Її стан дозволяє продовжити лікування вдома.

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