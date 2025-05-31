УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9024 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Запорізької області
124 1

Росіяни вдарили КАБами по Запорізькій області, постраждала людина, - ОВА (оновлено)

У Харкові пролунали вибухи

31 травня російські війська завдали 2 удари КАБами по Верхній Тирсі Запорізької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

На місці ударів спалахнули пожежі.

Постраждала 52-річна жінка. Від госпіталізації вона відмовилася. Її стан дозволяє продовжити лікування вдома.

Читайте: Війська РФ ударили по Оріхову: поранено чоловіка

Автор: 

обстріл (29037) Запорізька область (3710) КАБ (380) Пологівський район (67) Верхня Терса (4) війна в Україні (4607)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аби мені сил, щоб виконати побажання путлєра і відновити "істарічєскую правєдлівасть"! Я б на місці цієї ракової пухлини під назвою "рф" знов би створив болота з жабами, чаплями, лосями, мошками та комарями і... без московитів!
Який би спокій запанував би на планеті!
показати весь коментар
31.05.2025 19:18 Відповісти
 
 