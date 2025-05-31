США сделали недостаточно, чтобы остановить войну РФ в 2014 году, - экс-госсекретарь Помпео

В 2014 году, несмотря на все попытки, Соединенные Штаты Америки все же сделали недостаточно для того, чтобы остановить войну России против Украины, хотя тогда агрессия РФ и была "не такая массированная".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил бывший государственный секретарь США Майк Помпео во время второго международного форума по безопасности Black Sea Security Forum в Одессе.

В частности, Помпео отметил, что несмотря на все попытки, представителям США так и не удалось помешать планам российского диктатора Владимира Путина и предотвратить полномасштабное российское вторжение в 2022 году.

"Мне жаль, что не было сделано больше в 2014 году, что не было сделано больше в 2022-м, что мы потеряли сдерживание. А теперь наша задача - вернуть все к стабильности. Я был причастен к Минским переговорам (...) мы уже много раз сидели за тем столом (переговоров, - Ред.), и не было "молота", не было рычагов влияния", - сказал он.

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Экс-госсекретарь признал, что тогда было "другое время" и агрессия России была "не такая массированная", однако он обратил внимание: "если посмотреть на документы, которые обсуждались во время Минских переговоров, я уверен - они почти идентичны тем, о чем говорят сейчас".

"И это должно напомнить всем нам: когда Путин на мгновение откладывает оружие - нельзя возвращаться к российскому газу. Когда он откладывает оружие - нельзя жить так, как раньше", - подчеркнул Помпео.

По его словам, США не смогут позволить себе покинуть Украину в борьбе с российской агрессией.

"Относительно более глубокого вопроса - считается ли Украина "пешкой" - я так не думаю. Не считаю, что кто-то так мыслит: пожертвуем ею - и получим мир", - отметил он.

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Он отметил, что многие члены Республиканской партии "высказывали мнения, которые противоречат глубоким национальным интересам Америки по этому вопросу".

"Но, думаю, все они также понимают, что в итоге США не могут просто отойти от этого. Это не тот случай, когда можно сказать: "Удачи, дальше вы сами". Это будет преследовать всех нас - тех, кто верит в базовое человеческое достоинство, права собственности, все признаки суверенитета наций. И я думаю, в конце концов эти ценности победят", - убежден Помпео.