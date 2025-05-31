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Новости помощь Украине от США Помпео о войне РФ против Украины
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США сделали недостаточно, чтобы остановить войну РФ в 2014 году, - экс-госсекретарь Помпео

Помпео о войне

В 2014 году, несмотря на все попытки, Соединенные Штаты Америки все же сделали недостаточно для того, чтобы остановить войну России против Украины, хотя тогда агрессия РФ и была "не такая массированная".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил бывший государственный секретарь США Майк Помпео во время второго международного форума по безопасности Black Sea Security Forum в Одессе.

В частности, Помпео отметил, что несмотря на все попытки, представителям США так и не удалось помешать планам российского диктатора Владимира Путина и предотвратить полномасштабное российское вторжение в 2022 году.

"Мне жаль, что не было сделано больше в 2014 году, что не было сделано больше в 2022-м, что мы потеряли сдерживание. А теперь наша задача - вернуть все к стабильности. Я был причастен к Минским переговорам (...) мы уже много раз сидели за тем столом (переговоров, - Ред.), и не было "молота", не было рычагов влияния", - сказал он.

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Экс-госсекретарь признал, что тогда было "другое время" и агрессия России была "не такая массированная", однако он обратил внимание: "если посмотреть на документы, которые обсуждались во время Минских переговоров, я уверен - они почти идентичны тем, о чем говорят сейчас".

"И это должно напомнить всем нам: когда Путин на мгновение откладывает оружие - нельзя возвращаться к российскому газу. Когда он откладывает оружие - нельзя жить так, как раньше", - подчеркнул Помпео.

По его словам, США не смогут позволить себе покинуть Украину в борьбе с российской агрессией.

"Относительно более глубокого вопроса - считается ли Украина "пешкой" - я так не думаю. Не считаю, что кто-то так мыслит: пожертвуем ею - и получим мир", - отметил он.

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Он отметил, что многие члены Республиканской партии "высказывали мнения, которые противоречат глубоким национальным интересам Америки по этому вопросу".

"Но, думаю, все они также понимают, что в итоге США не могут просто отойти от этого. Это не тот случай, когда можно сказать: "Удачи, дальше вы сами". Это будет преследовать всех нас - тех, кто верит в базовое человеческое достоинство, права собственности, все признаки суверенитета наций. И я думаю, в конце концов эти ценности победят", - убежден Помпео.

Автор: 

США (27082) Помпео Майк (340) война в Украине (4569)


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Топ комментарии
+8
Обама тоді потужно наклав на Будапештський меморандум прямо з Білого Дому.
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31.05.2025 20:11
+6
ох же всі ці екси, та ще й заднім числом. Де ж ви тоді були, чи хоча б після того?
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31.05.2025 20:13
+2
тобто "*****" він називає "недостатньо"?
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31.05.2025 20:42
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Євреї кажуть: "Хорошо быть умным, как моя жена потом!"
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31.05.2025 20:03 Ответить
Політична сила це сила команди.
Всі гравці грають за одно.
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31.05.2025 20:07 Ответить
Да и от Помпео то было в свое время толку как "с козла молока". Все больше Украину критиковал . Получше конечно чем Витек(Тьфу! Витков) но тоже "ни рыба ни мясо". Мой прораб про таких людей говорил " Таких работников не трэба ни дома ни в полi"!
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31.05.2025 20:08 Ответить
Обама тоді потужно наклав на Будапештський меморандум прямо з Білого Дому.
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31.05.2025 20:11 Ответить
ох же всі ці екси, та ще й заднім числом. Де ж ви тоді були, чи хоча б після того?
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31.05.2025 20:13 Ответить
Помпео, сором'язливо замовчує про тиск США на Україну щодо її роззброєння, шляхом знищення 43 Ракетної армії та стратегічної авіації!!
І тоді теж, вони це робили, разом з московією Єльцина!! Мегі Олбрайт, може це ЗАСВІДЧИТИ, для Помпео!!
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31.05.2025 20:17 Ответить
А у 2016 раша трампушку пропихнула в презикі і всі про це знають
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31.05.2025 20:42 Ответить
тобто "*****" він називає "недостатньо"?
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31.05.2025 20:42 Ответить
Усі екси такі сміливі і такі розумні! "Шо б я бил такой умний, как моя жена потом!"
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31.05.2025 21:21 Ответить
Замість посипати попелом голову за помилки десятирічної давнини КРАЩЕ Б НЕ ПОВТОРЮВАЛИ ЇХ ЗНОВУ!!!
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31.05.2025 21:21 Ответить
 
 