США зробили недостатньо, щоб зупинити війну РФ у 2014 році, - ексдержсекретар Помпео

У 2014 році, попри всі намагання, Сполучені Штати Америки все ж таки зробили недостатньо для того, щоб зупинити війну Росії проти України, хоча тоді агресія РФ і була "не така масована".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив колишній державний секретар США Майк Помпео під час другого міжнародного безпекового форуму Black Sea Security Forum в Одесі.

Так, Помпео зазначив, що попри всі намагання, представникам США так і не вдалося завадити планам російського диктатора Володимира Путіна та запобігти повномасштабному російському вторгненню у 2022 році.

"Мені шкода, що не було зроблено більше у 2014 році, що не було зроблено більше у 2022-му, що ми втратили стримування. А тепер наше завдання – повернути все до стабільності. Я був дотичний до Мінських переговорів (...) ми вже багато разів сиділи за тим столом (переговорів, – Ред.), і не було "молота", не було важелів впливу", – сказав він.

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Ексдержсекретар визнав, що тоді був "інший час" і агресія Росії була "не така масована", проте він звернув увагу: "якщо подивитися на документи, що обговорювалися під час Мінських переговорів, я впевнений – вони майже ідентичні тим, про що говорять зараз".

"І це має нагадати всім нам: коли Путін на мить відкладає зброю – не можна повертатися до російського газу. Коли він відкладає зброю – не можна жити так, як раніше", – наголосив Помпео.

За його словами, США не зможуть дозволити собі покинути Україну в боротьбі з російською агресією.

"Щодо глибшого питання – чи вважається Україна "пішаком" – я так не думаю. Не вважаю, що хтось так мислить: "пожертвуємо нею – і отримаємо мир", – зазначив він.

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Він зауважив, що багато членів Республіканської партії "висловлювали думки, які суперечать глибоким національним інтересам Америки щодо цього питання".

"Але, думаю, всі вони також розуміють, що в підсумку США не можуть просто відійти від цього. Це не той випадок, коли можна сказати: "Удачі, далі ви самі". Це буде переслідувати всіх нас – тих, хто вірить у базову людську гідність, права власності, усі ознаки суверенітету націй. І я думаю, зрештою ці цінності переможуть", – переконаний Помпео.