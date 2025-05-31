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Новости Поддержка Украине
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Готовим на следующей неделе договоренности со странами Балтии и Северной Европы, - Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал на следующей неделе договоренности по оборонной поддержке со странами Балтии и Северной Европы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в своем вечернем видеообращении.

Он отметил, что продолжается активная работа, чтобы гарантированно обеспечить Силы обороны Украины всем необходимым: "Оружие - производство и поставки, финансы, тренировки - по каждой потребности формируем новые договоренности с партнерами".

"За эту неделю особая благодарность Швеции: активно двигаемся в рамках объявленных пакетов поддержки. Германия: очень хорошие договоренности об инвестициях и наше украинское производство оружия. Нидерланды работают для поставки F-16. Великобритания направляет доходы от замороженных российских активов именно на вооружение и ремонт техники для Украины. Все это миллиарды долларов, которые укрепляют защиту нашего государства, укрепляют наших людей", - сказал Зеленский.

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По словам президента, на следующей неделе Украина готовит договоренности со странами Балтии и Северной Европы.

"Также наполняем содержанием наши саммиты - саммиты "Группы семи" и НАТО, которые состоятся вскоре. Активно работаем и со всеми, кто может усилить санкции против России и кто поддерживает такие очень важные решения. Украина не будет просто ждать, когда Россия созреет к завершению войны. Мы делаем все, чтобы сработало принуждение России к миру. Благодарю каждого, кто помогает нам! Горжусь нашими людьми!" - подытожил Зеленский.

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Автор: 

Европа (1913) Зеленский Владимир (20782) Балтия (356)


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Топ комментарии
+7
Торчку свіжий кокос підвезли
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31.05.2025 23:00
+7
Піар-техноголів треба змінювати. Ці безглузді відосики вже викликають негатив навіть в упоротого електорату
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31.05.2025 23:06
+6
Поки що лише твій пустопорожній трьоп, який нічого не вартий, як і все про що ти, курва підла, брешеш не стуляючи свого брудного брехливого рота. Це ж треба так талановито брехати та вішати локшину ідіотам на вуха, що кожну наступну брехню мудрий нарід сприймає як істину, а попередню брехню забуває. Кінець епохи брехні, кінець епохи бідності, президент буде жити, як вчитель, а вчитель, як президент, 4000 баксів зарплатні вчителям, є-смартфони для *******, університет майбутнього, мільярд дерев, 1 мегаватт електроенергії, мільйон дронів, 3000 наших ракет... Коли ти вже захекаєшся брехати, мерзотник? На тобі вже коейма нема де ставити, бо твоя брехня це втрачені життя наших громадян та втрачені наші землі, на які тобі, курва брехлива, до твого тухєса. І у українського народу тепер дві суперзадачі - не дати перемогти нас москалоті та не дати тобі уникнути покарання за все що ти тут накоїв та ще накоїш, поки тебе не зупинить український народ (не плутати з насєлєнієм та бидлом, якому какаяразніца).
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31.05.2025 23:15
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Торчку свіжий кокос підвезли
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31.05.2025 23:00 Ответить
Давайте привітаємо найвеличнішго з найуспішнішою "атріцатєльню курською апєрациєю". "Ура, таваріщі! " Геній , мля!
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31.05.2025 23:50 Ответить
Піар-техноголів треба змінювати. Ці безглузді відосики вже викликають негатив навіть в упоротого електорату
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31.05.2025 23:06 Ответить
не треба було люсю-арастовіча виганяти з офісу.
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31.05.2025 23:11 Ответить
Країни Північної Європи та Балтії є одними з найбільших донорів України. На сьогодні країни Північної Європи та Балтії надали Україні понад 30 мільярдів євро військової, фінансової та гуманітарної допомоги.
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31.05.2025 23:11 Ответить

Україна очолює рейтинг за витратами у відсотках від ВВП. За цим показником вона витрачає на оборону значно більше будь-якої іншої країни - 34,5%.
У минулому році Україна в чистому доларовому вираженні витратила 65 мільярдів доларів, а за військовим паритетом покупної спроможності - 199 мільярдів.
Росія явно випереджає Україну. У минулому році вона витратила на оборону та наступ 149 мільярдів доларів, що становить 7% від національного ВВП.
А за військовим паритетом покупної спроможності ці витрати становлять 430 мільярдів доларів.
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01.06.2025 00:40 Ответить
Поки що лише твій пустопорожній трьоп, який нічого не вартий, як і все про що ти, курва підла, брешеш не стуляючи свого брудного брехливого рота. Це ж треба так талановито брехати та вішати локшину ідіотам на вуха, що кожну наступну брехню мудрий нарід сприймає як істину, а попередню брехню забуває. Кінець епохи брехні, кінець епохи бідності, президент буде жити, як вчитель, а вчитель, як президент, 4000 баксів зарплатні вчителям, є-смартфони для *******, університет майбутнього, мільярд дерев, 1 мегаватт електроенергії, мільйон дронів, 3000 наших ракет... Коли ти вже захекаєшся брехати, мерзотник? На тобі вже коейма нема де ставити, бо твоя брехня це втрачені життя наших громадян та втрачені наші землі, на які тобі, курва брехлива, до твого тухєса. І у українського народу тепер дві суперзадачі - не дати перемогти нас москалоті та не дати тобі уникнути покарання за все що ти тут накоїв та ще накоїш, поки тебе не зупинить український народ (не плутати з насєлєнієм та бидлом, якому какаяразніца).
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31.05.2025 23:15 Ответить
Розумієте, в чому проблема? Зєлєнскій робить і говорить те, що хоче і любить чути його виборець - більшість населення України, які висловлюють навіть тепер йому довіру і підтримку. Тому тут ключовий не Зєлєнскій, а його аудиторія, яка власне і формує запит. Це означає, що якщо не буде Зєлєнского, а публіка буде та сама, то знайдеться Арахамія, чи Арєстовічъ, який його успішно замінить, коли буде говорити те саме. Зєлєнскій зникне, якщо закінчиться запит на нього.
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31.05.2025 23:38 Ответить
То можливо краще нехай не буде аудіторії?
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01.06.2025 00:12 Ответить
це мільярди доларів

Хто б сумнівався. Зелені ворюги постійно намагаються замість озброєння видурити у західних партнерів бабло. Бо озброєння не можна вкрасти...
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31.05.2025 23:15 Ответить
Для перемоги України, потрібна твоя відставка. Коли країною командує зрадник, то відбуваються дивні речі. Генштабом командують бездарі, а генерали, які можуть воювати, сидять по тюрмах. Далі, забрав у народу землю, та віддав її трампу, а народ має вмирати за землю трампа? Конституція на паузі, поліція та ТЦК порушують закони, то на хрін потрібний такий "гарант конституції"? Дивно, що після того, як трампу передали копанки, він перестав казати, що потрібні вибори. Геть зраднику з влади!
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31.05.2025 23:28 Ответить
Для ментів закупили 200 новеньких Kia Sportage Prestige на 248 324 960 грн (c)
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31.05.2025 23:29 Ответить
Чергові "безпековігарантії"?
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31.05.2025 23:36 Ответить
 
 