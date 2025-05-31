Готовим на следующей неделе договоренности со странами Балтии и Северной Европы, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский анонсировал на следующей неделе договоренности по оборонной поддержке со странами Балтии и Северной Европы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в своем вечернем видеообращении.
Он отметил, что продолжается активная работа, чтобы гарантированно обеспечить Силы обороны Украины всем необходимым: "Оружие - производство и поставки, финансы, тренировки - по каждой потребности формируем новые договоренности с партнерами".
"За эту неделю особая благодарность Швеции: активно двигаемся в рамках объявленных пакетов поддержки. Германия: очень хорошие договоренности об инвестициях и наше украинское производство оружия. Нидерланды работают для поставки F-16. Великобритания направляет доходы от замороженных российских активов именно на вооружение и ремонт техники для Украины. Все это миллиарды долларов, которые укрепляют защиту нашего государства, укрепляют наших людей", - сказал Зеленский.
По словам президента, на следующей неделе Украина готовит договоренности со странами Балтии и Северной Европы.
"Также наполняем содержанием наши саммиты - саммиты "Группы семи" и НАТО, которые состоятся вскоре. Активно работаем и со всеми, кто может усилить санкции против России и кто поддерживает такие очень важные решения. Украина не будет просто ждать, когда Россия созреет к завершению войны. Мы делаем все, чтобы сработало принуждение России к миру. Благодарю каждого, кто помогает нам! Горжусь нашими людьми!" - подытожил Зеленский.
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