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Новости Ситуация на фронте
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Фиксируется повышенная активность РФ на нескольких направлениях, - Зеленский

Зеленский о ситуации на фронте 31 мая

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад Главкома Александра Сырского о ситуации на фронте.

Об этом Зеленский сообщил в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня был доклад Главкома Сырского. Ситуация на фронте остается непростой - на некоторых направлениях мы фиксируем увеличенную российскую активность. Наиболее серьезные бои на Покровском направлении, Лиманском направлении, Купянском.

Продолжаем и нашу Курскую операцию, которая удерживает значительное количество российских войск от активности на территории Украины. Война должна выходить на территорию России - туда, откуда она и пришла", - отметил президент.

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Также Зеленский поблагодарил военных "за стойкость и меткость":

"По результатам недели отмечу прежде всего штурмовые полки, которые действуют именно на Курщине. Это 33-й, 225-й и 425-й отдельные штурмовые полки. Также на этом направлении среди лучших 103-я отдельная бригада территориальной обороны. Благодарю вас! На Покровском направлении особенно эффективны воины 1-го штурмового полка, а на Торецком направлении есть хорошие результаты у 100-й отдельной механизированной бригады. Молодцы! И конечно, 82-я отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада. Благодарю вас, ребята!"

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Автор: 

Зеленский Владимир (20782) боевые действия (4278)


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Топ комментарии
+12
Шо кацапи вдерлися в Сумську обл ні слова
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31.05.2025 21:06
+9
*******, кацапи просуваються на всіх напрямках! де наші дрони? де массове виробництво ракет що розробили при Порошенку? ти курва хоч знаеш що дрони матки якими ти хвалився вже массово використовуют кацапи?
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31.05.2025 21:08
+5
Агов,лідор нації,що у нас по яхтам ?
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31.05.2025 21:04
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Агов,лідор нації,що у нас по яхтам ?
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31.05.2025 21:04 Ответить
Шо кацапи вдерлися в Сумську обл ні слова
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31.05.2025 21:06 Ответить
Міг би попіаритись на збудованих оборонних спорудах вждовж кордону! Кажуть що вони із піска та деревени, тому можна видати за досягнення економію залізобетону у галактичних маштабах
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31.05.2025 21:12 Ответить
Він реально не цікавиться правдивою ситуацією в Україні і на фронті?
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31.05.2025 21:06 Ответить
Він просто нагло бреше і робить це регулярно і з будь якого привіду
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31.05.2025 21:14 Ответить
Нажаль
Трагічно
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31.05.2025 21:19 Ответить
*******, кацапи просуваються на всіх напрямках! де наші дрони? де массове виробництво ракет що розробили при Порошенку? ти курва хоч знаеш що дрони матки якими ти хвалився вже массово використовуют кацапи?
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31.05.2025 21:08 Ответить
Кордони 91 року та кава в Криму все ближче і ближче...
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31.05.2025 21:17 Ответить
Лайно зелене
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31.05.2025 21:18 Ответить
Чучело гундосе, в тебе кацапи пруть, як навіжені на тачанках з Безумного Макса, захоплюючи по кілька н.п. ледве не щодня! Роздуплися вже, риганина зелена, поки знову під Київом не опинилися!
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31.05.2025 21:19 Ответить
Якісь дивні очикування, він же вам нічего не должен!
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31.05.2025 21:22 Ответить
Forwarded from https://t.me/BaluHUB777/18831 🐻Балу HUB🐻

Сумщина - підари з Донецького напряму перекидають сили сюди… тяжкувато! Для захоплення міста і близько сил таких немає. Але лізуть постійно! Всі працюємо… теж має бути все добре.
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31.05.2025 21:22 Ответить
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31.05.2025 21:24 Ответить
18.02.22 19:19 92 653 470

Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги

https://images.cnscdn.com/8/c/c/4/8cc41054e665a87da4541f0ce5ed354d/original.jpg

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна не може дозволити собі збільшення армії, бо тоді доведеться відмовитися від інфраструктурних проєктів.

Про це він сказав в інтерв'ю https://www.rbc.ua/ukr/news/vladimir-zelenskiy-prohodya-put-nato-ukraina-1645105487.html "РБК-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
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31.05.2025 21:57 Ответить
гідрант - ПНХ!!! разом з твоїми менеджерами! доки ця курва сиділа в бункері і не корчила з себе наполеончика, наші землі звільняли від окупантів. як тільки це створіння влізло у справи ЗСУ прийшов звиздець.
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31.05.2025 21:25 Ответить
Наївні, що ви очікуєте від клоуна, заслухав, дав розпорядження, записав відосик - це все на що він здатний з позитиву
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31.05.2025 21:29 Ответить
"Курська операція" триватиме до ріки Дніпро чи до польського кордону? Поясніть мені, сірому недалекому порохоботу
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31.05.2025 21:29 Ответить
І що далі?
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31.05.2025 21:34 Ответить
Завтрішній відосік.

А потім адженда у Стамбулі 2-го.

І намагання виставити абсолютно тупий вчинок (якого буя українці поїдуть слухати чергові кацапські заяви про "4 області рассосісі"???) як велике досягнення. З нульовим вихлопом.
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31.05.2025 21:50 Ответить
На нари мудака безтолкового! Це чмо тільки те й робить, що імітує свою присутність різними бздурами на кшталт: воно заслухало.
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31.05.2025 21:38 Ответить
Мабуть, московіти з *******, на похорони до портнова зібралися??
Мертвечук, усіх рабів портновських знає, на посадах в Україні!
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31.05.2025 21:41 Ответить
На Покровському напрямку особливо ефективні воїни 1-го штурмового полку, а на Торецькому напрямку є хороші результати в 100-ї окремої механізованої бригади. Молодці! І звісно, 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада. Дякую вам, хлопці!" Джерело: https://censor.net/ua/n3555423
А поки я вам дякую хлопці, ми з Єрмаком ******* мільярдами за постачаннях зброї, ******* на виробництві дронів, виробляємо та постачаємо вам на фронт сотні тисяч бракованих мін, імітуємо побудову фортифікацій. Хлопці, мені вам подякувати з правильно скривленим хлєбалом, як два пальца об асфальт, в мене лише рейтинг зростає, щоб мудрий нарід мене більше любив. А за вашими спинами ми з моєю єрмако-портновщиной в турборежимі будуємо в Україні рускіймір з яким ви воюєте - свободу слова вже обнулили, парламент вже не місце для дискусій, як на болотах монобидло з ОПЗЖ голосують по команді з ОП, \на опозицію заведено стопітсор фейкових справ, вилито тони лайна, бо недарма ми тисячі блогерів підгодовуємо за державний кошт і єдиний марафон з держбюджету годуємо. Ми б'ємо вам в спину, саботуємо де лише можемо, кидаємо за грати військових, виправдовуємо своїх мародерів-подєльніков, які допомагають нам мародерити вашу країну. Так, саме вашу країну, бо для нас з єрмако-портновщиной незалежна демократична Україна це не наша країна, ми тут на гастролях, все давно в офшорах та криптогаманцях. Ось, зробимо з вашої країни малоросію-хахляндію, допоможемо ***** зжерти ще 20% вашої землі, дотиснимо до підписання Стамбулу 2 і поїдемо собі відпочивати на чесно зароблені кремлівські ярди бабла. А наостанок вмикну мудрому наріду відосик у моєму виконанні "Ось повертаю вам Україну. Рама погнута, цєпь порвана, остався від України лише бардачок, але великий. Але я тут нє прі чьом..." Памятаєте як ви тоді реготали? Думали я шучу? Ні, я вам про свої плани розповідав, як буду нищити з ****** вашу країну. Насолоджуйтеся https://www.youtube.com/watch?v=zYNesFNAzeI І ще раз, всім дуже дякую!
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31.05.2025 21:45 Ответить
 
 