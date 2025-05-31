Фиксируется повышенная активность РФ на нескольких направлениях, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад Главкома Александра Сырского о ситуации на фронте.

Об этом Зеленский сообщил в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня был доклад Главкома Сырского. Ситуация на фронте остается непростой - на некоторых направлениях мы фиксируем увеличенную российскую активность. Наиболее серьезные бои на Покровском направлении, Лиманском направлении, Купянском.

Продолжаем и нашу Курскую операцию, которая удерживает значительное количество российских войск от активности на территории Украины. Война должна выходить на территорию России - туда, откуда она и пришла", - отметил президент.

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Также Зеленский поблагодарил военных "за стойкость и меткость":

"По результатам недели отмечу прежде всего штурмовые полки, которые действуют именно на Курщине. Это 33-й, 225-й и 425-й отдельные штурмовые полки. Также на этом направлении среди лучших 103-я отдельная бригада территориальной обороны. Благодарю вас! На Покровском направлении особенно эффективны воины 1-го штурмового полка, а на Торецком направлении есть хорошие результаты у 100-й отдельной механизированной бригады. Молодцы! И конечно, 82-я отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада. Благодарю вас, ребята!"

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